Agné: "El vestuario está muy contento, había gente con necesidades importantes"

El técnico del Córdoba CF, Raúl Agné, ha analizado en sala de prensa el partido que enfrenta a su equipo, el domingo a las 12,30 horas, a la Balompédica Linense en la Línea de la Concepción. Para el aragonés, es "un partido muy difícil ante un clásico de la categoría con buenos futbolistas. Pero somos el Córdoba CF y siempre que vamos a un campo somos el rival a batir".

Además, el entrenador de Mequinenza ha tratado los siguientes temas:

El pago de las nóminas

"Es una alegría que esperábamos este hace tiempo, me alegro por los trabajadores del club y los futbolistas. La situación empezaba a ser bastante insostenible. Agradecer a la nueva propiedad que lo que prometió lo ha cumplido. El vestuario está muy contento. Creo que se lo merecen, y están en su derecho de trabajar y cobrar. No todo el mundo tiene dinero en la cuenta como para estar tanto tiempo sin cobrar. Había gente con necesidades importantes".

Análisis del rival, el Linense

"Partido muy difícil, un clásico de la categoría con buenos futbolistas. Lo de las bajas no quiero atender porque tiene una buena plantilla, un buen bloque. Es muy vertical, con buen músculo y físico. Somos el Córdoba CF y siempre que vamos a un campo somos el rival a batir".

El estilo de juego

"Desde que llegamos. Hemos apostado por el ataque. Cuando quieres empezar un proyecto con un estilo, cuando mezclas ataques y defensa no haces bien ni lo uno ni lo otro. Es cierto que nos falta criterio en los últimos metros, pero defensivamente nos faltan muchas cosas por mejorar. Quiero a un equipo más sólido a nivel defensivo sin dejar de ser reconocible. No sé si habrá cambios o no pero me gustaría ser mejores defensivamente que ante el Don Benito".

La baja de Fidel Escobar

"Sería absurdo forzar, Fidel Escobar no ha entrenado en toda la semana, por suerte no es una rotura sino una elongación. Hay riesgo de una lesión más grave y en un principio no va a viajar siquiera".

El viaje de Gabriel Novaes a Brasil y sus molestias en el tobillo

"Sé que tiene el tema del juicio, tampoco quise profundizar más. No sé cuando va a volver, son cosas del club. En mi época aguantábamos el dolor y te tomabas lo que hacía falta para jugar. Estamos con otros chavales ahora, un golpe uno lo aguanta mejor y otro peor. Fue una contusión muy fuerte en el tobillo pero manda el futbolista. Yo personalmente seguro que habría jugado".

El mercado de invierno

"No he pensado todavía. Te mentiría si dijera que no tengo claras las cosas que me gustan y no me gustan, pero el mercado de invierno no es fácil. Quien se piensa que va a venir Messi está muy equivocado. Intentaremos cuando se abra el mercado ver qué opciones tenemos y a partir de ahí qué podemos traer para mejorar lo que tenemos. Pero aún no estoy centrado en ello".

¿Necesidad de firmar a un delantero?

"O más de uno (risas). Ya veremos. Somos el Córdoba CF, un equipo que aspira a todo. Pero no podemos generar falsas expectativas. El equipo necesita más porque somos el equipo a batir, debemos tener futbolistas que en un mal partido lo ganen ellos. Y si entramos en el play-off necesitamos gente con experiencia. Pienso que sí, que nos tenemos que reforzar".

El partido de Copa del Rey

"Lo afrontaremos con la garantía que nos da la plantilla, iremos a Madrid y competiremos, pero hay un partido muy importante luego en Marbella. No es que descarte la Copa, pero tenemos dos partidos muy importantes antes de vacaciones, e irnos en una situación un poco mejor a la de ahora sería importante".

La afición y la ciudad

"Soy muy feliz en Córdoba. He estado en muchas ciudades pero aquí estoy feliz. Voy por la calle, me muevo por restaurantes y por la ciudad. Noto que la gente me habla con cariño y respeto. Estoy encantado de que sea así. Ahora ha estado mi familia una semana y se ha ido con la misma sensación. Dos años sin cobrar, imaginad mi mujer ayer (risas). Contento".