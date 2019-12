Agné: El equipo va dando pasos firmes

El entrenador del Córdoba CF, tras la victoria ante la Balona, ha comentado en sala de prensa que “sabíamos que el partido iba a ser complicado, ante un equipo con mucho músculo. Creo que la primera parte ha sido muy buena por nuestra parte, de claro dominio, saliendo de su presión, y el resultado fue corto”. Raúl Agné se ha lamentado de que su equipo no cerrase el partido antes del descanso, pero ha destacado que ”el equipo va dando pasos firmes, va encontrando el equilibrio que queremos“.

“El plan nos ha salido bien”, ha asegurado Agné, que quería “un partido largo, madurarlo. Sabíamos que Musa es un portento en su sector derecho y quería reforzarnos más ahí. Raúl Cámara ha estado espectacular. Ha tirado de oficio, y Jesús ha jugado a atacar y le ha ayudado”.

En su análisis del partido, ha valorado que “Xavi y Chus nos han aportado fuerza por dentro y en la primera parte no hemos perdido el control del balón. Y cuando nos ha tocado defender el equipo ha estado muy poderoso”.

Por otro lado, el entrenador del Córdoba CF ha explicado que “hemos tenido que cambiar a De las Cuevas porque le han pegado una patada que le ha dado en el nervio ciático y se ha quedado pinzado. Y hemos quitado a Javi Flores porque no estaba entrando en juego, en estos partidos Javi no se acaba de encontrar agusto”.

Además, el de Mequinenza ha dicho que se va “contento”, ya que “hace un mes este partido lo habríamos perdido, hemos sabido abrir la primera parte y cerrar la segunda defendiendo, que es lo que nos ha exigido el Linense”.

”A mi me gusta jugar bien al fútbol, pero por encima de todo me gusta competir, no me gusta que me ganen a correr y los duelos individuales, eso es lo que nos hará fuertes. Llevamos seis jornadas sin perder, cuatro victorias y dos empates. El objetivo es ganar y con ello el discurso es más fácil”, ha finalizado Agné en su comparecencia en La Línea.