Agenda en tiempos de crisis

Si la parte final de la pasada semana ya fue atípica, la que se inicia hoy en el Córdoba CF será una de las más extrañas en su historia. El primer motivo es común: la crisis por el coronavirus ha dejado en el aire no solo los encuentros próximos del conjunto blanquiverde, sino también el día a día de la primera plantilla y del resto de equipos del club de El Arcángel. El segundo argumento entronca con el primero, pero le añade la particular situación legal y judicial en la que se encuentra, que sufrirá retrasos con seguridad y, por lo tanto, afectará también al futuro a medio y largo plazo de la entidad blanquiverde. Finalmente, la social. La cancelación del viaje a San Fernando de alguna peña cordobesista, los movimientos en redes sociales de aficionados y hasta la anulación de las clásicas tertulias radiofónicas en la prensa dejará hoy claro que la agenda del Córdoba CF ha cambiado por completo.



DEPORTIVO

LAS OFICINAS, CERRADAS / Durante el fin de semana, el Córdoba CF trabajó para valorar un método de trabajo. Anulados los entrenamientos de las categorías base, todo se centraba en el primer equipo, filial, femenino, juveniles y cadete A. No lo tendrá fácil la entidad blanquiverde para lograr que todos sus jugadores cumplan con un plan de trabajo específico en casa, de ahí que valorara diversas alternativas, desechando todas a primera hora de la noche y cumplir así las normas impuestas en el decreto aprobado por el Gobierno en el que se señala el estado de alarma, así como en los consejos de las autoridades sanitarias. Lo que sí estaba claro ayer en el Córdoba CF es que las oficinas de El Arcángel no abrirán. No hace falta hacer excesiva memoria para los viajes realizados por parte de personas del club en las últimas semanas a distintas ciudades para entender que, al igual que en otros centros, es más que conveniente la puerta cerrada.



BATALLA LEGAL

PAUSA POR EL CORONAVIRUS / Una vía importante que se verá detenida por la crisis sanitaria es la de la batalla legal en torno a la propia entidad blanquiverde. El decreto que declara el estado de alarma establece que el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia la instrucción o las prórrogas a las que pueda verse sometida por parte del Gobierno. En el orden penal la interrupción no se aplicará a determinadas actuaciones como los servicios de guardia, actuaciones con detenidos o las órdenes de protección u otras con carácter urgente y en los juzgados de instrucción el juez podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que tengan carácter de urgencia. En la mayoría del resto de órdenes jurisdiccionales el trabajo judicial se verá afectado por el parón, inicialmente previsto para 15 días, por lo que en la maraña en la que se encuentra inmerso el Córdoba CF más de un proceso se verá afectado. En esta semana se espera el nombramiento del nuevo juez de lo Mercantil que releve a Fuentes Bujalance. y de los casi 30 juicios que tiene en agenda la SAD por reclamaciones (varias agencias de representación o, sin ir más lejos, el del exsecretario del consejo, Juan Ramón Berdugo, por su despido, entre otros), más de uno se verá afectado. Sin mencionar la conclusión (o no) de la actual Liga y de lo que esperaba este Córdoba CF tras ese final.



ENTORNO

SIN FÚTBOL / El parón del fútbol en general y del Córdoba CF en particular ha dejado también como afectados a los propios aficionados, que ya la pasada semana tuvieron que suspender el desplazamiento y la agencia habitual de viajes anunció que trabajaría telemáticamente. En apenas tres días se ha podido comprobar en redes sociales la actividad de los cordobesistas, que han visto, casi de la noche a la mañana, sin uno de los motores habituales en su día a día: todo lo que ocurre en torno al Córdoba CF. Para ello, además de las propias redes sociales, también usan la información. Pero hoy, por ejemplo, alguna de las tertulias radiofónicas tampoco saldrá al aire. La agenda del Córdoba CF queda detenida por completo y afecta al día a día y al futuro.