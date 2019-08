La afición del Córdoba, inquieta y confusa con los líos económicos

Inquietud, falta de información y cierta confusión reina en el cordobesismo respecto a los problemas económicos que atraviesa la entidad blanquiverde. Cinco abonados sondeados ayer en El Arcángel aludieron precisamente a esa inquietud por la falta de información de los problemas con los derechos federativos, con el posible embargo al club por el impago a Luis Oliver y con el lío del último pago de la compraventa de las acciones entre Jesús León y Carlos González.

Así lo expresó un joven socio, Sergio, que espera conocer “en manos de quién acaba el club y cómo se afronta la temporada”, aunque su ilusión sigue siendo la de ascender. “La situación está un poco jodida, a ver cómo sale adelante el club”, dijo, matizando que “para mí sería una alegría que se fuera León”. De forma similar se mostró Ángela, que incidió en que “a nivel deportivo veo que se han hecho unos fichajes bastante buenos y tenemos una plantilla a la que se puede sacar mucho partido”. Eso sí, tiene “bastante inquietud” porque “esto no se sabe por dónde va a terminar”. En alusión a León, manifestó que “si este señor no puede hacerse cargo de todos los pagos lo que debe hacer es echarse a un lado y dejar pasar al siguiente”.

Otro abonado, Fran, cree que “con León o con González el Córdoba no estaría gestionado tan bien como debería estarlo un club de su entidad”. Añadió que “Carlos González se comportó en los últimos años como si esto fuese su cortijo”, haciendo énfasis en que “lo principal es tener una base económica para poder pagar a los jugadores y que no nos denuncien con bajar a Tercera”. Ello es prueba de esa confusión que reina en una parte de la afición, ya que los jugadores están al día de sus pagos y no así los extécnicos Sandoval y Curro Torres, motivo del bloqueo de los derechos federativos del Córdoba.

El cuarto abonado sondeado, que no quiso dar su nombre, más que inquieto reconoció estar “un poco nervioso, sin saber si se van a poder inscribir a los jugadores”. Esa necesidad de que el club aclare “muchas dudas que tenemos los abonados” se mezcla con la paciencia que parece infinita por parte de los abonados blanquiverdes. “He renovado mi abono y vengo a inscribir también a mi nieto”, explicó este socio. Agustín, abonado de fondo sur, explicó que “el club no nos da información y no puedes sacar una idea clara al respecto de los problemas económicos”. Dijo no estar al tanto del problema accionarial y, eso sí, como todos los abonados preguntados, tiene ganas y esperanzas “a nivel deportivo”.