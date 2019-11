AFE muestra su "enorme preocupación" por la "situación económica" del Córdoba CF

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha enviado una carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que transmite su "enorme preocupación por la situación que están viviendo los y las futbolistas del Córdoba Club de Fútbol".

En la misiva, que ha reproducido en su página web oficial, el sindicato de futbolistas españoles hace constar la "enorme preocupación existente en el colectivo de futbolistas integrantes de la actual estructura deportiva del Córdoba Club de Fútbol" por la "situación económica" tanto de la primera plantilla como del filial y del Córdoba CF Femenino.

"Cuando se han disputado únicamente 11 jornadas del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División B (Grupo IV) y nos encontramos, por tanto, en el tramo inicial de la temporada deportiva 2019/20 en las diferentes competiciones, es más que alarmante, acumulando un volumen de impagos importante que está sumiendo a los y las futbolistas a quienes hacemos mención en un estado de especial vulnerabilidad, al no estar percibiendo puntualmente el salario pactado con la entidad deportiva", explica el comunicado de AFE.

Además, la asociación de futbolistas asegura ser conocedora "de los importantes embargos de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de algunos ex trabajadores que tiene el Córdoba CF en el momento actual, lo cual no hace sino agravar la situación planteada".

El sindicato, "tras múltiples conversaciones con los futbolistas afectados", trasladan la información sobre "la acuciante situación que nos consta están experimentando" a la RFEF para, "en la línea del diálogo continuo entre ambas instituciones, se pueda lograr una solución satisfactoria para los mismos".

Este es el comunicado completo de AFE:

Tras el seguimiento realizado desde AFE, deseamos trasladarte la enorme preocupación existente en el colectivo de futbolistas integrantes de la actual estructura deportiva del Córdoba Club de Fútbol.

La situación económica de la primera plantilla del Club, así como del Córdoba B y del Córdoba CF Femenino, cuando se han disputado únicamente 11 jornadas del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División B (Grupo IV) y nos encontramos, por tanto, en el tramo inicial de la temporada deportiva 2019-2020 en las diferentes competiciones, es más que alarmante, acumulando un volumen de impagos importante que está sumiendo a los y las futbolistas a quien hacemos mención en un estado de especial vulnerabilidad al no estar percibiendo puntualmente el salario pactado con la entidad deportiva. Igualmente, desde AFE somos conocedores de los importantes embargos de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de algunos ex trabajadores que tiene el Córdoba en el momento actual, lo cual no hace sino agravar la situación planteada.

En este sentido, y tras múltiples conversaciones con los y las futbolistas afectados/as, nos vemos en la obligación de informarte sobre la acuciante situación que nos consta están experimentando, para, en la línea del diálogo continuo entre ambas instituciones, se pueda lograr una solución satisfactoria para los mismos.

Asimismo, y de cara a cotejar la información que pueda obrar en vuestros expedientes en base a la información transmitida por el Club a la Real Federación Española de Fútbol antes del 20 de septiembre de 2019 en cumplimiento de la Circular número 22 -Medidas de información y supervisión económico- financiera en las Divisiones no profesionales de Segunda B Tercera División, Primera y Segunda Femenina (Temporada 2019/2020) con el escenario del que están siendo víctimas los y las jugadores/as, solicitamos poder conocer a la mayor brevedad mayores detalles respecto a la salud económica de la entidad deportiva con la finalidad de informar a los y las futbolistas de cuál es el estado económico-financiero comunicado por el Córdoba Club de Fútbol a la Real Federación Española de Fútbol, y que así los deportistas dispongan de toda la información necesaria para valorar la viabilidad real del mismo y tomar decisiones.

Teniendo en cuenta, además, la referida Circular número 22, y el planteamiento que se hace en la misma de la necesidad de la existencia de una serie de mecanismos de control y de supervisión del modelo económico financiero de los clubes con el fin de garantizar el equilibrio económico de la competición y el ‘fair play’ financiero, con unas garantías mínimas de sus obligaciones, en este caso, laborales; estableciendo un ‘iter’ cronológico de plazos para presentar esos informes.

Es por ello que solicitamos que se tenga una especial atención a las circunstancias que planteamos relacionadas con la situación económica del Córdoba Club de Fútbol para evitar posibles consecuencias no deseables para todos los futbolistas integrantes de la actual estructura deportiva del Club.