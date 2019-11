Los administradores se topan con el estrangulamiento del Córdoba CF

Francisco Javier Bernabéu y Francisco Estepa, administradores judiciales del Córdoba CF, se han topado, en apenas unas horas, con la realidad del estrangulamiento económico de la entidad blanquiverde. Nada más aterrizar en El Arcángel junto con dos auditores, ayer, se encontraron con un primer planteamiento de obligaciones de pagos de aquí al 1 de diciembre, cuando se cumpliría el tercer mes de impagos a la primera plantilla blanquiverde.

La cifra ronda el millón y medio de euros, de los que más del 40% correspondería al pago de las nóminas de la plantilla laboral, tanto deportiva como no deportiva. Obviamente, habría que contar en ese cálculo el tercer mes, por lo que la cifra se va a casi 700.000 euros. Además, los administradores judiciales tienen los embargos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, que suman ambos casi 700.000 euros, mientras que también debería afrontar el club el pago a la empresa de transportes o los servicios médicos, entre otros. En total, en torno a 1,5 millones de euros.



Para resolverlo, Bernabéu y Estepa tienen algunas opciones, aunque tampoco van muy sobrados de ellas. Los administradores judiciales no pueden levantar embargos, aunque sí pueden negociar con los acreedores tanto cifras como plazos de pagos, de ahí que la negociación con alguno de ellos, sobre todo los privados, se hace obligada. El problema es que las cantidades más altas corresponden a las instituciones y el tiempo no sobra.



También tienen el camino de los ingresos. El estrangulamiento deviene, principalmente, del bloqueo de la ayuda al descenso, sobre el que ayer declaró Joaquín Zulategui en PTV Córdoba y Onda Mezquita TV que se levantaría en cuanto se sentara con los administradores judiciales. Hasta esta fecha, el Córdoba CF no ha percibido ni un euro por el proceso cambiario iniciado en julio y al 30 de noviembre, en caso de no haber existido este, ya hubiera ingresado unos 650.000 euros de la misma. Además, en la última asamblea de la RFEF se aprobó el nuevo plan para los clubs de Segunda B, del que el Córdoba CF se beneficiaría en una cantidad ligeramente superior a los 200.000 euros, aparte de los aproximadamente 100.000 euros más que corresponden a los derechos televisivos del fútbol femenino. Otras pequeñas cantidades pendientes, tanto de instituciones como de los ingresos por publicidad prorrateados mensualmente o taquillas de las dos próximas jornadas en El Arcángel cerraría una cantidad en torno a los 900.000 euros. Pero habría que concertar con la RFEF, también, la agilización de los procesos para recibir dichos ingresos. Obviamente, sin olvidar que sería obligatorio el desbloqueo del proceso cambiario que mantiene estrangulado al Córdoba CF. Para Bernabéu y Estepa la dificultad no solo está en lo económico. Los tiempos vuelan para el Córdoba CF.