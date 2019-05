De los adioses al hasta pronto

El Arcángel vive hoy su despedida de plata. El último encuentro en el fútbol profesional después de 12 años tendrá como adversario, precisamente, al más que probable campeón de Liga en Segunda División, un Osasuna, que también dice adiós al fútbol de plata para bañarse en oro. Por su parte, el Córdoba también se despedirá, pero en un camino muy diferente: la próxima vez que se abra El Arcángel lo hará para albergar un encuentro de la categoría de bronce, la Segunda División B.



Quizá por ello, la rueda de prensa de Rafa Navarro sonó más melancólica que nunca. «Igual no es el mejor partido, es el que nos han puesto. Quizás hubiese sido mejor un domingo, un día más de partido. Es el que nos ha puesto y lo tenemos que acatar». Sobre el rival, el técnico blanquiverde explicó que «es un equipo que es prácticamente campeón de Liga. Viene con algunas bajas. Muy competitivo y con jugadores de calidad. Juega por banda bastante bien. Te puede hacer daño en cualquiera de sus líneas. Hay que dar la mejor imagen y que los puntos se queden. Hay que conseguir la máxima puntuación posible aunque no sirva de mucho. Nos jugamos nuestra dignidad y nuestro orgullo», insistió un Rafa Navarro que confirmó los adioses anunciados desde estas páginas. No estarán Blati Touré ni José Ángel Carrillo y, además, no podrá contar por problemas físicos con Miguel de las Cuevas y Álex Quintanilla. Miguel Loureiro está sancionado, mientras que Andrés Martín será duda hasta el final, aunque probablemente no actúe pensando más en un junio que ha de ser movido en los despachos, sobre todo para él.



Le dio tiempo a Navarro a comentar la rueda de prensa del miércoles de Jesús León. «Era una rueda de prensa bastante esperada por los medios. El presidente expuso su visión sobre cómo están las cosas. Para mí dejó todo bastante claro. Yo me centro en lo deportivo y nada más. En unos 15 días volverá a hablar y dará las pautas del próximo proyecto. Ahí dejará las cosas claras», vaticinó el preparador cordobesista, que además volvió a mostrarse cauto sobre su papel en los próximos meses. «Lo he dicho siempre, quiero terminar con la máxima dignidad posible estos dos partidos que quedan. Tengo que hablar con el presidente y veremos mi futuro. No tengo ni idea», reiteró el de Ciudad Jardí, aunque sí avanzó, sobre el presupuesto anunciado por León que «con cuatro millones de euros se puede hacer un equipo bastante competitivo y con opciones para subir seguro. Es un presupuesto importante para Segunda B».

Para el duelo de esta noche, Navarro volverá a tirar de los habituales en las últimas jornadas, por lo que se espera una alineación que no variará demasiado de la de Majadahonda. Carlos Abad en la portería, Fernández, Chus Herrero, Luis Muñoz, Álex Menéndez, Vallejo, Álex Carbonell, Alfaro, Quim Araújo, Javi Lara y Piovaccari. La convocatoria de 19 jugadores -por la duda de Andrés Martín- la completan Marcos Lavín, Bodiger, Jaime Romero, Manzambi y tres chavales del filial blanquiverde: Chuma, Kevin y Moyano.

Por su parte, el Osasuna llega con una convocatoria de circunstancias, ya que varios de sus habituales tienen diversas molestias físicas y Jagoba Arrasate ha prefierido, en la mayoría de los casos, reservar. De hecho, ha viajado con tres porteros, ya que Sergio Herrera ha tenido problemas físicos durante toda la semana.



Un partido de muchos adioses el de esta noche y que en el caso de El Arcángel y el Córdoba debe servir para que solo sea un hasta pronto al fútbol de plata.