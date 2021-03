Tras el adiós del Córdoba CF al oro y a la plata, el bronce se vuelve caro

El decepcionante empate del Córdoba CF ante el Murcia, en El Arcángel, deja secuelas anímicas, deportivas y también clasificatorias. El equipo blanquiverde afrontaba el duelo ante los pimentoneros dependiendo de sí mismo tras la igualada en el Jesús Navas, unas horas antes, entre el Sevilla Atlético y el Betis Deportivo. Sin embargo, el conjunto de Pablo Alfaro no solo no consiguió controlar el partido, sino que vio cómo el de Loreto igualaba cada tanto que conseguía Willy Ledesma, autor del doblete cordobesista. Pudo ser peor, ya que el Córdoba CF jugó la última media hora en inferioridad numérica por expulsión de Carlos Valverde, por lo que el punto sumado le obliga a hacer sus deberes, es decir, sumar los seis puntos que restan por disputarse, y confiar en que parte de esos deberes del Sevilla Atlético se los coma el perro. Es decir, que los chavales de Paco Gallardo sumen cuatro puntos o menos en las dos jornadas que restan.

No será fácil. Por lo pronto, el Córdoba CF ha de olvidarse del primer puesto y, virtualmente del segundo. El Linares Deportivo sumó 30 puntos y saca seis al Córdoba CF, al que tiene el golaverage ganado. Por su parte, el UCAM Murcia se impuso al Yeclano Deportivo y mete cinco puntos de ventaja a los blanquiverdes. Un empate de los de Salmerón en las dos jornadas que restan dejaría igualados a ambos con 30 puntos, por lo que habría que ir al golaverage general, en el que se impondrían los cordobesistas. Por lo tanto, con dos empates o con una victoria en las dos jornadas que restan, el UCAM se garantizaría el segundo puesto, al menos. Los universitarios reciben en el BeSoccer La Condomina, la próxima semana, al Real Murcia, en un derbi de alta intensidad, terminando la Liga regular con la visita al Recreativo Granada. En cualquier caso, el UCAM Murcia no lo tendrá fácil: ese partido de rivalidad local será tenso, entre otros motivos, porque el Real Murcia también aspira a meterse entre los tres primeros y espera el fallo de sus predecesores en la tabla, entre ellos, el Córdoba CF. El filial nazarí, sin embargo, es el tercer peor equipo en casa, en donde solo ha ganado dos partidos de los ocho que ha disputado, sumando unos pírricos nueve puntos.

La pelea por el tercer escalón

La batalla se centra en el tercer escalón de ese hipotético podio en el Subgrupo 4B. Todas las cuentas pasan por hacer pleno en los dos encuentros que le restan al Córdoba CF (24 puntos en la actualidad), que ha de visitar el próximo domingo el Santo Domingo de El Ejido. El conjunto indálico ha sumado solo 10 puntos en casa en los ocho encuentros que ha disputado, en los que ha anotado ocho goles y ha encajado seis tantos, una cifra defensiva aceptable. Ganó al Betis Deportivo (3-0) y al Yeclano Deportivo (2-0), perdió ante el Recreativo Granada (0-1) y Linares Deportivo (0-2) y ha empatado sus últimos cuatro duelos disputados como local: con el Real Murcia (1-1), Lorca (1-1), UCAM Murcia (1-1) y Sevilla Atlético (0-0).

En la última jornada de Liga, en caso de sumar los tres puntos en El Ejido, el Córdoba CF continuará con la batalla por llegar al tercer puesto y recibirá al Betis Deportivo, un filial que solo ha perdido un encuentro como visitante, el referido en El Ejido, ocurrido en la primera jornada de Liga.

Si difícil será para el Córdoba CF hacer pleno, más complicado se antoja que el Sevilla Atlético (24 puntos en la actualidad) no lo haga, ya que el conjunto de Paco Gallardo viaja la próxima semana a Lorca, en donde le espera en el Artés Carrasco el peor local del Subgrupo 4B. Los lorquinos no han ganado en casa y suman tres empates en los ocho encuentros disputados. Por si fuera poco, en la última jornada los sevillistas han de recibir al penúltimo clasificado, un Yeclano Deportivo que es, junto al Lorca Deportiva, el peor visitante del Subgrupo. Los de Sandroni han logrado seis puntos de 24 en disputa cuando han viajado lejos de La Constitución. El único partido que ganaron fue en El Arcángel (1-2), empatando en Linarejos, el Artés Carrasco y en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Una finalísima eléctrica en El Arcángel

Existe otro invitado a la «fiesta»: el Betis Deportivo, también con 24 puntos, como blanquiverdes y rojiblancos. Los chavales de Manu Ruano, al igual que el conjunto cordobesista, deben tener como referencia hacer pleno en las dos jornadas que restan porque son, de hecho, los únicos de esa tripleta con 24 puntos que dependen de sí mismos: tienen el golaverage ganado al filial sevillista y un triunfo en El Arcángel les daría el pasaporte a la pelea por el ascenso, hiciera lo que hiciera el Sevilla Atlético. Los béticos han de recibir la próxima semana al Linares Deportivo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y en caso de victoria se jugarían el todo por el todo en El Arcángel, ante el Córdoba CF, su otro rival directo por el tercer puesto en el Subgrupo 4B. Para que se dé esa finalísima en el coliseo ribereño, los chavales de Manu Ruano deberán ganar al mejor visitante de la categoría, un Linares Deportivo que ha sumado 13 puntos de los 24 disputados lejos de Linarejos, seis de ellos, precisamente, en casa de los otros filiales del grupo, Sevilla Atlético (1-4) y Recreativo Granada (0-1), además de hacerlo en Lorca (0-3) y, precisamente, en El Ejido (0-2). Así, en caso de que el Córdoba CF y el Betis Deportivo, pese a todo, ganen a El Ejido y al Linares Deportivo, respectivamente, y el Sevilla Atlético no pase del empate ante el Lorca, el duelo de El Arcángel, la última jornada, sería eléctrico.

El último candidato a la pelea, aunque de forma remota, es el Real Murcia. El empate en El Arcángel le mantiene vivo en la lucha, aunque con lejanas posibilidades, ya que necesita, en primer lugar, hacer también pleno. Es decir, los de Loreto han de ganar la próxima semana el derbi contra el UCAM Murcia e imponerse en la última jornada en el Enrique Roca al CD El Ejido 2012. En esta Liga tan igualada no sería extraño que el conjunto pimentonero firmara ese pleno, aunque más complicado resulta que los tres que le anteceden, Córdoba CF, Sevilla Atlético y Betis Deportivo no sumen más de cuatro puntos ninguno. Es más, si se diera esa carambola, y el UCAM Murcia, además de perder el derbi cayera también en la última jornada en su visita al filial nazarí, el Murcia pasaría a la segunda fase como segundo clasificado, ya que igualaría a puntos a los universitarios, 29, ya que les tendría ganado el golaverage particular: se impusieron en la primera vuelta, en el Enrique Roca, por 2-1 al equipo de Salmerón.

Pero en lo que se refiere al Córdoba CF, todo pasa por hacer pleno y que el Sevilla Atlético falle en su visita al Lorca Deportiva o, en la última jornada, ante el Yeclano Deportivo. Es el único camino que tiene y, por lo tanto, el que debe estar en el foco de su objetivo: lograr un bronce que está carísimo.