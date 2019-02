Abonados a la remontada

El Córdoba recibe hoy al Granada -21.00 horas en El Arcángel-, en uno de los partidos que más expectación ha generado en las últimas jornadas. El equipo blanquiverde consiguió la pasada jornada su primera victoria liguera a domicilio en la temporada, ante el Tenerife, lo que le permitió acercarse a cinco puntos de la salvación, que marca el Lugo. Pero sobre todo, tal y como explicó ayer el entrenador Curro Torres en rueda de prensa, para quitarse «un peso de encima». Ya no son tantas las losas de las que el Córdoba debe deshacerse en su remontada por la permanencia, y la siguiente estación de su particular ruta ciclista -ver siguiente noticia- es hoy ante el Granada.

En lo específicamente deportivo, Curro Torres aseguró que solo es baja Piovaccari, por su lesión en el dedo del pie. Carlos Abad regresa a la portería tras su baja por la cláusula del miedo la pasada jornada, en sustitución de Marcos Lavín, que cumplió sin encajar gol. El otro cambio en el once también es obligado. El central zaragozano Chus Herrero estuvo toda la semana entre algodones, ya que su aportación en la victoria en Tenerife fue muy importante junto a Miguel Flaño y Luis Muñoz. Lo esperado, para no forzar a Herrero, es que Quintanilla le releve en una defensa de tres centrales con Flaño y Muñoz. Curro no hará más cambios en una alineación que tan buenos réditos le dio en el Heliodoro Rodríguez López. Menéndez seguirá en el carril zurdo. El asturiano fue una pieza importante del equipo, ya que por su banda se generó buena parte del caudal ofensivo del Córdoba, merced a sus subidas continuas. Tuvo problemas con Suso Santana en la segunda parte, pero en general su rendimiento fue bastante superior al ofrecido por Quezada en partidos anteriores. No tocar lo que funciona es una máxima que muchos entrenadores cumplen, aunque en el carrilero derecho ni Fernández ni Loureiro han dotado de seguridad a su equipo en los dos partidos disputados con este sistema.

Mientras, en el centro del campo el de Ahlen mantiene al puntal Yann Bodiger, que desde su llegada al final del mercado de invierno ha sido el eje de la medular blanquiverde. El centrocampista catalán Álex Carbonell ya cuenta con la licencia federativa y finalmente pudo ser inscrito con ficha sub23. Carbonell tendrá el dorsal 27 y esperará en el banquillo o en la grada. Álvaro Aguado tendrá una nueva oportunidad para recuperar sensaciones y De las Cuevas, en plena forma, es indiscutible para Curro Torres. Quim Araújo, Javi Lara y Alfaro apuntan a descartes, mientras que Vallejo queda como recurso, siempre y cuando Torres medite utilizar un doble pivote, más defensivo, en la segunda parte. En ataque, Andrés Martín partirá de inicio junto a Carrillo, mientras que Neftali queda en la recámara. Una bala que el Córdoba puede utilizar si opta por transiciones rápidas a la espalda de la defensa del Granada.

Los nazaríes llegan a El Arcángel con los efectivos justos, al estar sancionados el delantero Adrián Ramos, el lateral Quini y el portero Escandell; que se unen a los lesionados Alex Martínez, Fran Rico y José González.