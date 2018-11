45 minutos para la mejora

Había que estudiar en profundidad el estreno en el banquillo blanquiverde de Curro Torres, el pasado sábado en Lugo. Es cierto que el de Ahlen no lo tenía ni lo tiene aún fácil: con casi media docena de bajas, con un déficit de puntos en el primer tercio de Liga que puede despertar la impaciencia de no pocos y con apenas cuatro entrenamientos celebrados, el estudio del equipo blanquiverde tenía que ir más allá de las consabidas sensaciones.



Y lo cierto es que esa impresión de dos partes diferenciadas se hace aún más profunda con el análisis numérico. El primer trabajo en el que ha de centrarse el nuevo técnico es en la sangría que sufre este Córdoba en el balón parado defensivo. Tanto la falta de Aythami sobre Escriche como el penalti de Álex Vallejo son dos acciones netamente entrenables y que se han repetido, tristemente, en demasiadas ocasiones a lo largo de esta temporada. Máxime cuando el Lugo, hasta ese momento (23 minutos) solo había efectuado un disparo sobre la portería de Carlos Abad, aunque lejos de los tres palos. De hecho, ese disparo de Lazo (min. 8), el penalti y el centro que supuso el segundo gol fueron los únicos disparos de los locales sobre la portería blanquiverde. Y ese segundo gol no fue ni disparo. Mientras que el error del tinerfeño no deja de ser una fatalidad, el primer gol, el que abrió el partido, sí que es un aspecto en el que se ha de trabajar mucho porque ha sido una lacra durante las 15 jornadas que se llevan disputadas.

En ese primer acto, el Córdoba también disparó en tres ocasiones, siempre desde fuera del área -una fea costumbre aún arrastrada-: un lanzamiento se marchó fuera, otro fue interceptado por la defensa y otro fue detenido por Juan Carlos (Quezada, min. 12). Así que en un duelo igualado en las áreas, el problema principal fueron los movimientos entre líneas de Escriche y la consabidad fragilidad blanquiverde. El Córdoba perdió 35 duelos defensivos y el Lugo 23, otro dato que indica que el equipo recordaba en exceso al pasado.



El segundo acto supuso una diferencia notable, más allá de las sensaciones. El Lugo perdió 59 duelos defensivos, mientras que el Córdoba solo perdió 14. Azeez perdió nueve; Seoane, ocho, y Campabadal, Luis Ruiz e Iriome, cinco cada uno. Por el Córdoba, Loureiro perdió cinco; Aythami, cuatro; Araújo y Quezada, tres, y Quintanilla, uno.



Si en la primera parte el Córdoba recuperó 44 balones, en la segunda se fue hasta los 61, lo que supone la mayor cantidad de balones recuperados de los blanquiverdes en 45 minutos en lo que se lleva de Liga. Esa capacidad para volver a tener el balón tuvo su reflejo en la posesión, 18 minutos efectivos de balón en esa segunda mitad, lo que supone también casi un récord, ya que es la segunda mayor posesión en 45 minutos de los blanquiverdes en las últimas 10 jornadas. ¿Posesión para qué? Era la eterna pregunta en blanco y verde, ya que el peligro de este Córdoba ha radicado hasta ahora, principalmente, en disparos desde fuera del área. En las últimas seis jornadas, antes de la llegada de Curro Torres, solo en un partido hubo más disparos desde dentro del área que desde lejos: en Mallorca (63%). En alguno de los otros cinco los porcentajes rozaban lo anecdótico. Ante el Cádiz, el 40%, ante el Extremadura el 43,7%, ante el Osasuna, el 44%, ante el Deportivo, el 42 y ante el Sporting el 30%, la segunda peor cifra de la temporada, superando solo al porcentaje de disparos desde dentro del área en la visita al Granada: el 16,7%.



En Lugo, todos los lanzamientos del Córdoba en la segunda mitad fueron desde dentro del área, seis, por lo que el 70% de los disparos totales del equipo se realizaron viéndole la cara a Juan Carlos. Además, en esa estadística no se refleja, lógicamente, la última ocasión de los blanquiverdes, con el centro de De las Cuevas al área pequeña al que no llegaron ni Erik Expósito ni Piovaccari. El problema no fue esa segunda parte, que reflejó una esperanzadora mejoría, sino que este Córdoba ya había perdido el encuentro en el primer acto con una distancia que parecía insalvable aunque luego, en la segunda mitad, no lo pareció tanto. Ahora necesita prolongarlo 90 minutos.