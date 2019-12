2019: el año del terremoto blanquiverde

El Córdoba CF ha vivido a lo largo de los 365 días del año 2019 una verdadera mutación global a todos los niveles: deportivo, económico, institucional y accionarial. Un año en el que ha visto peligrar su propia existencia, que comenzó con Jesús León al frente de la propiedad y con graves problemas financieros, y que acabó con la llegada del grupo bareiní Infinity, que asume ahora el control de la unidad productiva blanquiverde, tras la intervención judicial comandada por los administradores judiciales Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu.

1. La estabilidad imposible

El terremoto que ha experimentado el Córdoba CF ha dejado sentir sus réplicas en diversas facetas de un club que, en muchos momentos, parecía carente de rumbo fijo y de gobernanza. Sin ir más lejos, comenzó el año 2019, aún en Segunda División, con Curro Torres en el banquillo. El técnico de Ahlen, que ahora dirige al Lugo, fue destituido el 24 de febrero tras caer por 3-1 en Almería y sustituido por Rafa Navarro.

Rafa Navarro, en un partido del Córdoba CF. / LOF

Con Navarro en el banquillo las cosas no mejoraron. Se sucedieron los impagos de nóminas a futbolistas y empleados, y creció la sensación de proyecto decadente que caía cuesta abajo, y sin frenos, a la Segunda B. Rafa Navarro -un icono de la casa blanquiverde- pasará a la historia como el entrenador con el que el Córdoba CF descendió, 12 años después, a la división de bronce.

El nuevo proyecto en Segunda B lo comandó Enrique Martín. El navarro llegaba con la vitola de entrenador experto, uno de los más veteranos de los cuatro grupos de esta división. Pero el equipo nunca tuvo un patrón de juego definido y el técnico solo duró al frente del banquillo blanquiverde nueve jornadas, las que tardó en ser relevado por Raúl Agné, que continúa al frente de la nave del Córdoba CF, siendo el cuarto entrenador en un solo año.

Rafa Berges presenta a Flaño y Chus Herrero, en enero del 2019. / SÁNCHEZ MORENO

La misma inestabilidad ha afectado a la dirección deportiva y a la plantilla. Tras el descenso a Segunda B salió del club Rafa Berges y llegó Alfonso Serrano como director deportivo, con Jorge Rodríguez de Cózar en la secretaría técnica. Ambos diseñaron un equipo en el que solo continuaron respecto a la temporada 2018/19 dos futbolistas, Chus Herrero y De las Cuevas. A principios del mes de noviembre Serrano fue tanteado por el Real Oviedo para dirigir su dirección deportiva, operación que finalmente no se llevó a cabo.

2. Del cielo al infierno en Las Palmas

Tantos problemas deportivos y extradeportivos, con el lastre heredado de los obstáculos con el límite salarial del verano del 2018, llevaron al Córdoba CF a la Segunda División B en un escenario donde, cinco años antes, había tocado el cielo de la Primera División.

Fue en el estadio de Gran Canaria, en Las Palmas, el 12 de mayo del 2019, donde y cuando se consumó un descenso que venía barruntándose meses antes. El epitafio a la estancia de 12 años consecutivos en el fútbol profesional para un Córdoba CF que, posiblemente porque todos daban por hecho que caería al pozo de la Segunda B, asumió con entereza el grave varapalo.

El Córdoba CF desciende a Segunda B en Las Palmas de Gran Canaria. / LOF

Tanto es así que su entrenador en aquel entonces, Rafa Navarro, aseguró al término del encuentro que "era nuestra última bala, pero estoy contento con el rendimiento". "Llevamos muchísimos palos a la espalda, es duro reponerse cuando te hacen daño en esta situación", añadió un técnico que estaba "seguro" de que el proyecto en Segunda B sería "ilusionante". Aunque él ya no estaría en el club para verlo.

3. Carisma para el nuevo proyecto: Enrique Martín y Javi Flores

Aún tratando de aferrarse a la presidencia y a la propiedad del Córdoba CF, Jesús León contrató a Alfonso Serrano y pergeñó un nuevo equipo para afrontar el reto de regresar a Segunda por la vía rápida. Además de la llegada del veterano y prestigioso Enrique Martín al banquillo, contó con otra bala que ilusionó al cordobesismo: el regreso de Javi Flores, el hijo pródigo.

Javi Flores, tras su regreso al Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

El de Fátima, que pronto asumió los galones de nuevo capitán, fue claro, meridiano, en su presentación. "No he mirado la categoría, he mirado por donde quiero jugar, por la familia. Ahora es el momento de volver a casa y arrimar el hombro para poner nuestro granito de arena y estabilizar el club". Con altibajos en su rendimiento, Javi Flores ha sido el alma del Córdoba CF en el terreno de juego, liderando el juego ofensivo del equipo e, incluso, aportando goles.

4. De la "deuda cero" a la montaña de facturas

El Córdoba CF comenzó el año 2019 en una situación financiera gravísima que no solo no mejoró, sino que fue empeorando hasta hacerse insostenible en el mes de octubre. El club blanquiverde mantuvo impagos de las nóminas tanto de empleados como de jugadores hasta bien entrado el mes de mayo.

El presidente, Jesús León, con la ayuda del director general, Alfredo García Amado, negoció durante semanas con el Real Valladolid para el cobro de los pagarés de la venta de Guardiola y Aguado. Con ese ingreso extra se paliaron en parte las carencias de tesorería. Se llegó al final de la temporada 2018/19 con el equipo en descenso y con las deudas deportivas resueltas. Aunque la caja seguía estando vacía.

Manuel Garrido, en la famosa rueda de prensa de la "deuda cero". / CÓRDOBA CF

Por eso, sorprendió, y mucho, la rueda de prensa que dio el consejero y presidente de la Asociación de Futbolistas Veteranos, Manuel Garrido, el 17 de mayo. Con las deudas con la plantilla aún coleando, Garrido aseguró que "para el 30 de junio" tendrían "deuda cero". Es más, indicó que "ha sido una temporada con muchos problemas pero la situación del club no es como piensa todo el mundo en la calle. Se están haciendo cosas y Jesús está moviéndolo todo, todo se va a resolver". En la misma tónica se había expresado Jesús León meses antes, azuzado por la penosa situación económica y con muchos frentes abiertos (Bitton Sport, Carlos González y, posteriormente, Magdalena Entrenas). Su "lo voy a arreglar" se convirtió en viral en redes sociales conforme pasaban los meses y, evidentemente, no lo había arreglado.

Y no solo la caja del club estaba vacía. También la del máximo accionista. León siempre sostuvo, durante la primavera y los inicios del verano, que iba a afrontar el abono del último plazo de la compraventa del Córdoba. "El 31 de julio pagaré los 4,5 millones de euros", insistía. Pero no lo hizo. Carlos González comenzó una batalla judicial en la que entraron nuevos actores, como Joaquín Zulategui o el flamante nuevo abogado del club, Enrique Rodríguez Zarza. El espectáculo estaba servido mientras el Córdoba CF languidecía.

5. Vuelta al pozo de la Segunda B

Y mientras, había que conjuntar una nueva plantilla, dirigida al principio por Enrique Martín, y competir en Segunda B, una división que el Córdoba CF no pisaba desde que la abandonó en el 2007. El rumbo siempre fue errático. El equipo no encontró un patrón definido de juego con el entrenador navarro y desde la jornada 3 no regresó a puestos de play off de ascenso.

Alfonso Serrano, tras su firma como nuevo director deportivo del Córdoba CF. / TONI BLANCO

Una cuota importante de la responsabilidad de ese inicio irregular lo tuvo la confección de la plantilla. Con enormes problemas para convencer a jugadores que pudieran dar un salto de calidad al equipo, Alfonso Serrano armó un conjunto que se avistaba, ya en septiembre, cojo en algunas posiciones. Por ejemplo, firmó a seis centrales, siete si se cuenta a Xavi Molina en esta posición, pero a un solo lateral izquierdo (Jesús Álvaro). Ninguno de los tres delanteros -Gabriel Novaes, Juanto Ortuño y Owusu- ha llegado a convencer. De hecho, Owusu ha actuado más en banda izquierda, y el brasileño Novaes ni siquiera pertenece ya al Córdoba CF, ya que rescindió su contrato el 27 de diciembre junto a Sebastián Castro, que no debutó con la zamarra del primer equipo blanquiverde.

León y Serrano presentan a Enrique Martín (c) como nuevo entrenador. / SÁNCHEZ MORENO

Los nuevos gestores de Infinity pretenden reforzar profundamente la plantilla empezando por la inscripción de Luis Garrido, pivote hondureño que fichó en verano pero que no pudo ser inscrito por falta de plazas. La delantera será otra zona que se rehará ampliamente en el mes de enero, así como el centro del campo. Habrá más bajas, especialmente en defensa, para reformar una plantilla que necesita un salto de calidad para aspirar con garantías al ascenso.

6. La plantilla se planta y denuncia los impagos

Tras ese arranque dubitativo, la situación extradeportiva terminó por lastrar la primera vuelta del Córdoba CF en su regreso a la Segunda B. En el mes de octubre volvieron los impagos a los jugadores (y al resto de empleados), así como las deudas con proveedores y otros clientes.

La plantilla del Córdoba CF denuncia los impagos de nóminas. / CÓRDOBA

La plantilla blanquiverde se plantó el 6 de noviembre y reclamó al presidente, Jesús León, el pago de las nóminas. Tomó la voz cantante el capitán, Javi Flores, quien aseguró que "es una pena que un club y una ciudad como Córdoba esté en la situación en la que estamos". El de Fátima dijo, apenado, que "desde que estoy aquí, salvo los dos primeros meses, siempre se hablaba de problemas extradeportivos y así es muy difícil. Llegar a casa y, si no te lo dice el vecino otro es el que te escribe, que todos los días sale un problema".

Esta rueda de prensa, en la que los jugadores dijeron "basta", influyó en lo que ocurriría solo un día después.

7. La caída de León

Al final no resistió. Jesús León fue detenido el 7 de noviembre por la Guardia Civil, que registró las oficinas de El Arcángel y el domicilio del empresario montoreño en Córdoba. De nada sirvió su batalla judicial contra Carlos González -por la propiedad de las acciones-, con Magdalena Entrenas y con Bitton Sport (Luis Oliver y Joaquín Zulategui). Bitton Sport tenía embargadas las cuentas del Córdoba CF por una reclamación de casi dos millones de euros del finiquito de Oliver tras su marcha del club en el verano del 2018.

La Guardia Civil registra las oficinas de El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Fue precisamente una denuncia interpuesta por Joaquín Zulategui la que llevó al juzgado de instrucción número 5 a tomar declaración a León, al que se le imputan cuatro delitos (apropiación indebida, administración desleal, corrupción y blanqueo de capitales). La actuación judicial sigue su curso y se esperan nuevas declaraciones y actuaciones del juez en los primeros meses del próximo año 2020. El objetivo: aclarar cuánto dinero salió del club y los beneficiarios del vaciado patrimonial que sufrió la entidad en los años 2018 y 2019.

8. La intervención judicial y los movimientos de la "oposición"

Con Jesús León imputado, en libertad provisional y apartado de la gestión del Córdoba CF, aterrizaron en el club los dos administradores puestos por el juez, Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabéu. En su primera rueda de prensa, el abogado y el economista -apoyados por un tercer elemento clave en el proceso, Ramón Cuadros- desgranaron la crítica situación económica que atravesaba el Córdoba CF, y que llevó a la entrada en un (segundo) concurso de acreedores.

Bernabéu y Estepa desgranan la situación económica crítica del Córdoba CF. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Bernabéu explicó que "con 4.000 euros para gastos era imposible la continuidad del club e iba abocado a la disolución". Poco más de medio millón de las antiguas pesetas es lo que había en la caja del Córdoba CF tras la salida de León. "Había que buscar una alternativa, ordenada, para encontrar esa liquidez", subrayaron. "Entramos con las manos limpias y quermos salir con las manos limpias", declaró Bernabéu, que dijo que "todos los que tengan ofertas deben ir al juzgado a exponerlas y depositar el dinero".

Se abrió entonces una subasta del club blanquiverde bastante atípica en el mundo del fútbol. No estaba en venta la SAD, sino la "unidad productiva". De este modo, los derechos federativos (de competición), las fichas de los jugadores y todos los activos del Córdoba CF se desgajaron de la SAD, que quedó vacía de contenido real y acumulando una deuda que, según los administradores, era, en noviembre del 2019, de 11,6 millones de euros.

9. Infinity compra la unidad productiva del Córdoba.

El 5 de diciembre Infinity, un fondo de inversión de Baréin, adquirió la unidad productiva del Córdoba CF. Con ello se borró de un plumazo la batalla judicial que se vivía entre Jesús León y Carlos González por el control del paquete mayoritario de acciones de la SAD, que ahora no controla de forma efectiva los designios del club.

Los nuevos gestores del Córdoba CF, representantes de Infinity en España. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Unión Futbolística Cordobesa es el nombre de la nueva SAD que dirige desde hace menos de un mes el Córdoba CF. Tres días antes de cerrarse la compraventa, los cinco representantes de Infinity en España y nuevos consejeros del club -Javier González Calvo, Antonio Palacios, Jesús Coca, Adrián Fernández y Miguel Gómez- dieron una rueda de prensa en la que explicaron su proyecto para salvar de la desaparición a la entidad blanquiverde y darle bríos nuevos.

"Iremos hasta donde el fútbol nos lleve. ¿Que queremos jugar en Primera? Por supuesto que sí. Pero está claro que este club debe ser sostenible económicamente, deportivamente y jurídicamente". Así expresaron sus deseos para el nuevo Córdoba CF de Infinity.

10. Llegan los dueños de Baréin y arranca una nueva era

Un nuevo Córdoba CF arrancó, simbólicamente, el 21 de diciembre, con la llegada a Córdoba de los bareiníes Abdulla Al-Zain, nuevo presidente, y Mohammed Al-Nusuf, vicepresidente. Visitaron la ciudad y las oficinas de El Arcángel, donde se reunieron con los empleados y los jugadores, a los que transmitieron tranquilidad y seguridad de que se abonarían todos los retrasos pendientes.

Así se hizo. Con todo pagado, y tras una increíble tormenta de agua y viento que azotó como hace mucho tiempo que no ocurría la ciudad califal, Al-Zain acudió a El Arcángel un día después, el 22 de diciembre, en lo que se esperaba que fuera una fiesta de bienvenida de la nueva era blanquiverde. Entradas a un euro, reparto de juguetes para los niños, un precioso tifo en el fondo sur...Pero el Marbella venció por 1-2 al Córdoba CF y borró la sonrisa, al menos momentáneamente, a los más de 12.000 aficionados que acudieron a El Arcángel, en la mejor entrada de la temporada.

El presidente Al-Zain saluda al público en El Arcángel. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Con la llegada del 2020, el nuevo Córdoba CF, que tiene en Javier González Calvo a su consejero delegado y hombre fuerte a nivel ejecutivo, echará a rodar. Lo hará con caras nuevas en la plantilla, algunas despedidas y la necesidad de remontar el vuelo en Liga y de estabilizar la situación económica. Año nuevo y viejo reto.