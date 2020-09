19 meses que parecen toda una existencia

«Otra vez está aquí el Córdoba», comentaba un empleado del hotel en el que se aloja la plantilla blanquiverde. Y lo cierto es que daban ganas de contestar que sí, pero no. El empleado recordaba la visita de los blanquiverdes hace algo más de año y medio nada más, cuando aún estaba en Segunda División, aunque con la cara color bronce y no por el moreno, precisamente.

Comandaba la expedición Curro Torres después de que el club decidiera que se realizara una miniconcentración invernal para que jugadores de entonces y técnico se conocieran mejor. Lo cierto es que no funcionó, vistos los resultados a posteriori. Pero recordando aquella estancia había que hacer esfuerzos para ver si existía algún miembro en la expedición que repitiera estancia en Montecastillo, aparte del incombustible Pepillo, lógicamente. Y no. Aparte del utillero, quizás media docena de los que estuvieron en aquel febrero del 2019 repitan ahora.

Obviamente, las caras nada tienen que ver y posiblemente el técnico nacido en Alemania ya se barruntaba entonces cuál sería su futuro en pocas semanas. De hecho, unos días después se jugaba el cuello en Tenerife, pero salvó la cabeza en el último momento.

Aquellos cuatro días en Montecastillo parecían más un velatorio que otra cosa y, desgraciadamente, meses después se confirmó lo que todos intuían. El Córdoba CF terminó en Segunda División B, lugar del que pretende ahora salir.

El ambiente no solo es sano, sino relajado. El Córdoba CF actual, al menos así lo expresa de manera externa, no teme al futuro y eso que tiene lo que tiene por delante, sobre todo en Madrid. Pero ni por esas. La confianza en el futuro es total y se percibe en los jugadores y la relación con «los jefes».

De nuevo hicieron acto de presencia Javier González Calvo, en esta ocasión acompañado de Jesús Coca, además de Miguel Valenzuela y Juan Gutiérrez Juanito. Durante la sesión vespertina estaban todos en la banda mirando las evoluciones del equipo y escuchando las exigencias de Sabas a sus jugadores, unos jugadores que muestran unas caras muy diferentes a las que se podían ver en la anterior visita de los blanquiverdes al hotel jerezano.

Por si fuera poco todo lo que se espera, en formato de visto bueno, desde Madrid, este Córdoba CF_habla de ascenso con naturalidad. Si hace algo más de año y medio se comentaba la posibilidad de la salvación y se veían rictus más o menos sombríos, cuando no tensos, este Córdoba CF_habla de ascenso con naturalidad. Una sorprendente naturalidad. Tanta, que solo se habla de fútbol. O del fútbol que no se puede tener. La plantilla blanquiverde está deseosa de medirse a unrival, no solo para comprobar el nivel que tiene, sino también para medirlo, para poder evaluar con alguna referencia. Este Córdoba CF_solo quiere fútbol. En ocasiones, 19 meses pueden llegar a significar toda una existencia.