Los principales embalses del regadío se encuentran en situación de alerta

No hay problemas para el abastecimiento de la población, pero si durante el mes de abril no cambia sustancialmente la situación, la campaña de regadío se verá muy mermada en la dotación de agua que aprobará la comisión de desembalse. Pese a que las lluvias de la última semana (una media de 25,4 litros en la provincia de Córdoba) han aliviado la situación de algunos cultivos y de la dehesa, los embalses de la cuenca del Guadalquivir en Córdoba se encuentran solo al 39,8% de su capacidad, once puntos por debajo del nivel que presentaban hace un año (50,7%).

En la actualidad, almacenan 1.359,5 hectómetros cúbicos de los 3.878,2 que se acumulan en toda la cuenca (ver gráfico de la página siguiente). Estos bajos niveles provocan que la regulación general, que es el sistema que abastece principalmente al regadío, esté solo al 41,5%, es decir, la mayor parte de la cuenca se sitúa en estado de alerta por los bajos niveles de agua almacenada hasta ahora.

Durante la reunión de la comisión de desembalse celebrada el 3 de marzo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, advirtió de que si las previsiones meteorológicas no cambian, «tendremos una campaña de riego dura, que requerirá el esfuerzo de todos, tanto de los usuarios como de la propia Confederación».

Hasta finales del mes de febrero el agua que se acumulaba en la cuenca ascendía solo a 315 litros por metro cuadrado desde el inicio del año hidrológico (comienza el 1 de octubre), lo que representaba un 15% menos del valor medio contabilizado en los últimos 25 años.

Este registro es consecuencia de un año hidrológico que está siendo seco pese a que las borrascas y danas de otoño permitieron acumular gran parte del agua de este ejercicio, puesto que enero y febrero estuvieron marcados por las escasas precipitaciones en toda la cuenca del Guadalquivir.

Ante esta situación, las estimaciones del organismo gestor de la cuenca del Guadalquivir se situaban en una campaña de regadío de unos 1.000 hectómetros cúbicos para la regulación general, es decir, un 20,6% menos que en el 2019. Eso otorgaría una dotación de 3.000 metros cúbicos por hectárea, un 44,4% inferior a la que se aprobó finalmente en el ejercicio anterior.

PRECIPITACIONES / La provincia contabilizaba hasta ayer una media de 326,6 litros tras sumar 33,2 durante el mes de marzo, aunque existe una gran irregularidad entre unas zonas y otras de Córdoba. El embalse de Retortillo es el que acumula más agua en la provincia desde el 1 de octubre, con 491,7 litros por metro cuadrado. Siguen después las estaciones de Guadanuño (458,5), Carcabuey (447,1), Bembézar (435,9) y Guadalmellato (415,2). Por el contrario, las estaciones de la Confederación del Guadalquivir con menos agua acumulada son las de Fuente Obejuna (195,8), Cordobilla (208,1), Genil-Cabra (210,9) y Guadajoz-Valchillón (223).

Frente a la situación de alerta en la que se encuentra la regulación general, el Guadalmellato y Sierra Boyera, y la prealerta de Bembézar-Retortillo, el sistema que abastece a la ciudad de Córdoba está en estado de normalidad, al igual que sucede con Martín Gonzalo.