Alfonso Alcaide Romero: Nos acordamos de que en los pueblos tenemos de todo"

-¿Cuáles son los principales problemas que ha observado desde la organización de la Fiesta del Garbanzo de Fernán Núñez durante esta crisis?

-Aunque aún no se ha suspendido nuestra feria agroalimentaria, que engloba esta Fiesta del Garbanzo, prevista para los días 2 al 4 de octubre, su celebración está en el aire. Habrá que replanteárselo, ya que si siguen las limitaciones es inviable hacerla, ya que es mucho dinero lo que se invierte para que no pueda repercutir en las empresas. Máxime en un año en el que incluso teníamos previsto cambiarla de sitio, y trasladarla al recinto ferial. Con los empresarios concretos que participarían aún no hemos mantenido contactos en sí, pero sí con la Asociación coorganizadora de Empresarios y Autónomos de la localidad, que coincide en esta lectura y también en el hecho de que para las firmas participantes es complejo y costoso estar presentes en la feria.

- ¿Qué medidas han adoptado para hacer frente a la crisis sanitaria?

-Desde el Ayuntamiento estamos en la fase de sacar una línea de ayudas municipal para las empresas y autónomos, y, dentro de las posibilidades, seguimos apostando por sacar adelante el mayor número de eventos e iniciativas posibles para el sectro agroalimentario de la zona. Lo vamos a intentar. También hemos puesto en marcha una plataforma de venta por internet a la que se han sumado ya unos cien comercios locales. Para la hostelería hemos suspendido el pago de varias tasas, y en general estamos intentando atender las necesidades que no ha cubierto ni la Junta ni el Gobierno central.

- ¿Qué piden precisamente al resto de administraciones?

-Que liberen el techo de gasto y la posibilidad de que los ayuntamientos podamos usar el remanente de tesorería sin tanto encorsetamiento como actualmente. Que se realicen los cambios legislativos necesarios para ello, porque los alcaldes somos los primeros que mejor sabemos las necesidades de nuestros municipios.

- ¿Por qué hay que consumir productos cordobeses?

-Aparte de por su calidad, tenemos que acordarnos de los productos de cercanía, de Andalucía, acordarnos de lo nuestro y con su consumo apoyarnos unos a otros. Una de las cuestiones positivas de toda esta situación de crisis es que nos estamos acordando de que en los pueblos tenemos de todo, y que tenemos que apoyarnos todos entre sí.