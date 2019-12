Montilla, ejemplo contra las emisiones

Aunque muchos ayuntamientos de la provincia no cuentan aún con un Plan de Mitigación y/o Adaptación al Cambio Climático aprobado, esto no quiere decir que no desarrollen actuaciones para luchar contra esta problemática. Entre ellos, el Consistorio de Montilla lleva tiempo realizando diversas iniciativas para frenar sus emisiones de CO2 a la atmósfera. Entre ellas, resalta la contratación de su suministro eléctrico por vías 100% renovables desde el año pasado, que supone que los aproximadamente 4.000 megavatios-hora anuales (MWh/año) consumidos entre los edificios municipales -incluidos colegios- y el alumbrado público se generen de manera sostenible, evitando así unas emisiones de 1.428 toneladas de CO2 al año a la atmósfera, según indica la concejala de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente de Montilla, Raquel Casado.

«En la lucha contra el cambio climático nuestro objetivo final es reducir el consumo de energía, y para ello hemos llevado a cabo varias actuaciones, la mayoría de ellas en cofinanciación con la Agencia Andaluza y Provincial de la Energía, financiadas con fondos de la UE», explica Raquel Casado.

Entre ellas, la sustitución de lámparas led en el campo municipal de fútbol, lo que supone un ahorro anual de 16 toneladas de CO2 emitido, así como en el ámbito del Centro Comercial Abierto de la localidad, con un ahorro anual de 10,3 toneladas de CO2.

Asimismo, se ha dotado de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo a edificios municipales como el de Servicios Técnicos y la Jefatura local de Policía, evitando al año la emisión de otras 12,95 toneladas de CO2, resalta esta concejala.

De igual manera, la sustitución de calderas en tres centros educativos por otras más eficientes, cambiando de combustible de gasoil a gas natural, ha supuesto un ahorro de emision de CO2 de otras 25,8 toneladas al año.

De cara al futuro próximo, desde el Ayuntamiento de Montilla se tiene prevista la sustitución de la práctica totalidad del alumbrado público a led, con la financiación de fondos Feder (concretamente, a través de los denominados fondos Edusi, Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), lo que supondrá un ahorro mínimo de unas 150 toneladas de CO2 emitido, así como la mejora del aislamiento térmico de dos centros educativos, mediante la sustitución de sus ventanas.

«Aparte de estas actuaciones llevamos a cabo en los últimos años reforestaciones participativas junto con todos los centros educativos de Montilla, en las que estamos regenerando el parque de la Rejoya y el de Jarata», apunta Raquel Casado.

Además, también se han puesto en marcha dos rutas escolares seguras para evitar desplazamientos motorizados, y se ha instalado una manta térmica en la piscina municipal.

La concejala de Medio Ambiente resalta que Montilla es firmante del Pacto de los Alcaldes desde el año 2009 y suscribió el nuevo Pacto Europeo (y ya mundial) de los Alcaldes para el Clima y la Energía en el 2017.

Esta iniciativa incluye ahora más de 7.000 autoridades locales y regionales que aprovechan los puntos fuertes de un movimiento que involucra a múltiples actores y cuenta con el apoyo técnico y metodológico de oficinas especializadas.

Precisamente, la Consejería de Agricultura de la Junta informaba esta semana que va a citar el próximo mes de enero a los primeros ediles integrados en este Pacto de los Alcaldes, con el fin de mostrar el visor de los escenarios locales de cambio climático, una herramienta con la que los ayuntamientos podrán contar para elaborar sus respectivos planes municipales contra el calentamiento global, tal y como recoge la Ley andaluza de medidas frente al cambio climático aprobada en octubre del 2018. Este visor cuenta con hasta 32 variables climáticas para un amplio horizonte temporal. En Andalucía, el 70% de los municipios se encuentra adherido a este Pacto de los Alcaldes que auspició en su día la Unión Europea.

En este marco, el próximo año este ayuntamiento tiene previsto redactar su Plan de Mitigación del Cambio Climático, como otros consistorios cordobeses, para dar cumplimiento no solamente a la normativa, sino a los compromisos de esta lucha a nivel municipal.

Frenemos los efectos del cambio climático

Diario CÓRDOBA busca las mejores iniciativas para combatir la emergencia climática global