Manuel Pérez Serrano: "El problema principal sigue siendo el precio en origen"

- ¿Cuáles son los principales problemas que han observado durante esta crisis?

-Afortunadamente la crisis sanitaria y el estado de alarma no ha tenido ningún impacto en la campaña de recolección, porque cuando comenzó esta situación nosotros ya habíamos terminado la campaña. A nivel de precios sí ha habido más fluctuaciones, y el principal problema sigue siendo el precio que recibimos los agricultores por nuestros productos, pero es un problema que ya veníamos arrastrando anteriormente. Respecto al volumen de ventas, en nuestro caso, durante el pasado mes de marzo se vendió mucho aceite envasado, más que en marzo del 2019; mientras que en el mes de abril las ventas han mermado, quizá en torno a un 10% menos respecto al mismo mes del año pasado. Otra cosa ha sido la venta de aceite a granel, que sí se ha vendido en abril, pero a precios muy bajos. Como digo, el problema sigue siendo el precio, pero no es una problemática que la crisis del coronavirus haya agravado, sino que venimos sufriendo por lo menos desde el año pasado.

- ¿Qué medidas han adoptado para hacer frente a la crisis sanitaria?

-Tras terminar la campaña, nuestro personal se reduce y los nueve empleados fijos que mantenemos están ahora desarrollando su trabajo con las debidas medidas de protección y distancia de seguridad; y en las oficinas hemos instalado mamparas de protección, entre otras acciones.

- ¿Qué piden a las administraciones para volver a la nueva normalidad?

-Recordaría a las administraciones que la situación sigue complicada para el sector. A principios de este año tuvimos grandes manifestaciones en Córdoba y por toda España reivindicando precios justos en origen, porque los actuales precios no cubren ni siquiera los gastos. Entonces el ministro de Agricultura planteó una serie de ideas y cambios, pero hasta la fecha no ha habido nada. Pedimos a las administraciones que hay que cambiar el chip, ya que con los actuales precios el sector no es viable, y que pongan en marcha las medidas y cambios que sean necesarios.

- ¿Por qué hay que consumir productos cordobeses y qué valores descataría de la agricultura y ganadería cordobesa?

-Destacaría la calidad, en nuestro caso amparada por la Denominación de Origen de Baena, y le diría a los ciudadanos que para consumir un producto que no se sabe de dónde viene, mejor apostar por la calidad no solo de los aceites de Córdoba, sino de sus vinos, carnes, leche, cereales, etc.