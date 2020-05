Dolores Sánchez: "La celebración de la Feria del Jamón en octubre está en el aire"

-¿Cuáles son los principales problemas que han observado desde la organización de la Feria del Jamón Ibérico de Los Pedroches, en Villanueva de Córdoba, durante esta crisis?

-Este año se cumple el 20º aniversario de la Feria del Jamón, la cual debería ser una edición especial, pero estamos con la incertidumbre de cómo va a estar la situación el próximo octubre. Además, el sector del jamón se ha visto perjudicado seriamente con el estado de alarma, ya que muchas ventas de las empresas adscritas a la DOP Los Pedroches son realizadas a bares y restaurantes que han tenido que cerrar durante dos meses, o incluso más tiempo. Esto conlleva que esté en el aire la celebración de esta feria tan emblemática para el pueblo y para el sector, aunque aún están todas las posibilidades abiertas, incluso el cambio de fecha, ya que se necesita mucha tiempo para su organización.

- ¿Qué medidas han adoptado para hacer frente a la crisis sanitaria?

-Al estar decretado el estado de alarma, desde el Ayuntamiento se han cumplido todas las medidas dictaminadas por el Gobierno Central. Aparte, a nivel municipal, y entre otras medidas, se ha realizado una modificación de créditos para atender a empresas y autónomos de la localidad que han estado obligados al cese de actividad.

- ¿Qué piden a las administraciones para volver a la nueva normalidad?

-Coherencia y prudencia. No pueden estar tomando determinadas medidas y cambiarlas al día siguiente o a las pocas horas porque crea confusión en la población y da pie a cometer errores; y prudencia porque, por desgracia, no toda la población cumple las normas, y no debemos recaer en esta desgracia que ha provocado tantos fallecimientos y que está sumiéndonos en una profunda crisis económica.

- ¿Por qué hay que consumir productos cordobeses?

-Siempre hay que consumir productos cordobeses porque son de una extraordinaria calidad, y con estas circunstancias en las que estamos envueltos mucho más, ya que servirá de apoyo a agricultores, ganaderos y al tejido empresarial cordobés, ayudando de esta forma a relanzar la maltrecha economía derivada de la crisis sanitaria. Particularmente, en Villanueva de Córdoba y Los Pedroches existen productos de tan alta calidad como los derivados del cerdo ibérico, parte de los cuales están amparados por la Denominación de Origen Los Pedroches.