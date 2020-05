Francisco Terán Blanco: "El sector es fundamental para reactivar la economía"

- ¿Cuáles son los principales problemas que han observado durante esta crisis?

-A nivel organizativo, en la agrotienda el problema ha sido evitar el contacto entre socios y de estos con el personal, reducir las colas y la espera, que se mantengan las distancias de seguridad, y, especialmente al principio, cuando era más restrictiva la venta, el no poder vender algunos productos que no podían ser considerados esenciales para el mantenimiento de la actividad agrícola. En administración la principal problemática ha sido la expedición al socio de la declaración de cultivo para el desplazamiento a sus fincas para trabajar y la incertidumbre de los plazos administrativos de la PAC 2020, hasta que después se amplió el plazo para tramitarla puesto que este es un servicio que presta la cooperativa y que en un primer momento vencía el 30 de abril, y todo ello agravado por no poder atender al socio más que telefónicamente o por email. Asimismo, resaltaría la falta inicial de guantes y mascarillas e incertidumbre sobre su llegada y precio.

- ¿Qué medidas han adoptado para hacer frente a la crisis sanitaria?

-Se ha apuestado por el teletrabajo del personal más vulnerable, por edad, diabetes u otros factores que pueden afectar a la enfermedad del covid-19. También estamos usando EPIs y protección del personal, distancias de seguridad, mamparas de separación, hidroalcoholes y geles, etc. También hemos puesto en marcha compras bajo pedido, habilitando un par de teléfonos para encargar el material y dando citas para evitar en la medida de lo posible el contacto entre personas.

- ¿Qué piden a las administraciones para volver a la nueva normalidad?

-Debido a la preocupación por los bajos precios del aceite, medidas de fomento del consumo, ayudas a los agricultores, control de precios en origen, etc. Como ya se venía reivindicando con anterioridad.

- ¿Por qué hay que consumir productos cordobeses y qué valores descataría de la agricultura y ganadería cordobesa?

-Ahora es más importante que nunca el consumo de productos de proximidad. Córdoba cuenta con 4 Denominaciones de Origen de aceite de oliva virgen extra, además de DOP en vinos, vinagre y en ibéricos. Abundan las carnes y quesos de calidad, y los cereales y frutas en las campiñas. El sector sigue siendo el de mayor participación dentro del PIB cordobés, por lo que recuperarlo es fundamental para la reactivación de la economía.