Francisco Robles: «Es el momento de pensar en local para generar riqueza»

-¿Cuáles son los principales problemas que ha observado como empresa durante esta crisis?

-Para el sector las bodegas la situación está siendo especialmente difícil por diversas razones. La primera y fundamental es que aún siendo una industria agroalimentaria, calificada como “esencial“, el vino no es un alimento de primera necesidad y nos hemos visto gravemente afectados por el cierre del canal HORECA, la disminución del consumo en un porcentaje superior al 60-70% y el descenso de las exportaciones. En segundo lugar, no hemos podido acogernos a ERTES por ser industria esencial, por lo que hemos tenido que seguir abiertos y trabajando durante todo el confinamiento y atendiendo las labores agrícolas en los viñedos, ya que el campo no para y justo los meses de abril y mayo son de muchas labores indispensables para lograr cosechas de calidad.

-¿Qué medidas han adoptado para hacer frente a la crisis sanitaria?

-Hemos implantado desde el minuto uno todos los protocolos de protección individual para nuestros trabajadores, así como el teletrabajo y la división por turnos. Actualmente seguimos con estos protocolos pero de manera progresiva vamos incorporando al equipo comercial para atender a los establecimientos que van iniciando su actividad. Desde un punto de vista comercial hemos desarrollado una amplia estrategia basada en las TICS con un amplio programa de actividades en torno al vino como catas dirigidas, conferencias y diálogos e incluso un gran brindis virtual a través de Instagram...

-¿Qué piden a las administraciones para volver a la nueva normalidad?

-Un apoyo específico para las empresas del sector del vino, empezando por una ayuda directa tanto a las certificaciones a las que estamos sometidos como a las cuotas que pagamos por la comercialización de nuestros productos. A la administración andaluza y al Ministerio de Agricultura, apoyo y agilidad para acceder a liquidez, así como medidas directas que palien la falta de ingresos en estos dos meses.

-¿Por qué hay que consumir productos cordobeses y qué valores destacaría de la agricultura y ganadería cordobesas?

-En este periodo hemos usado dos hashtag que definen muy bien nuestro sentimiento: #noscuidas #tecuidamos. Ahora más que nunca dependemos muchísimo de la decisión de compra que hagamos, tanto por la viabilidad económica de nuestras empresas como por lo que genera en puestos de trabajo. Es el momento de pensar en local para volver a generar riqueza que a final revierte en nosotros.