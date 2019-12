Una empresa de Espiel convierte el plástico desechado en combustible

En épocas como las actuales, en las que la Cumbre por el Clima está poniendo sobre la mesa los grandes retos medioambientales que tiene la sociedad y que ha fijado su mirada en el excesivo uso del plástico y el daño que hace al planeta, hay empresas que, en respuesta a estos mensajes, desde hace tiempo vienen trabajando por aportar su granito de arena en esta batalla global. Uno de estos casos se encuentra en el municipio de Espiel. Allí, en el polígono El Caño, se ha instalado la empresa Ecocombustibles de Andalucía (Ecoan), una entidad que tiene su actividad principal en la recuperación del plástico desechado de otras actividades productivas e incluso de otros operadores dedicados al reciclaje y que ha invertido 7 millones en su puesta en marcha.

«Trabajamos con el plástico que otros operadores ya no tratan», explicaba a Diario CÓRDOBA el apoderado de la empresa, Fernando Trincado. Recuerda el empresario que tres cuartas partes del plástico que se usa no va a los contenedores amarillos y que el que llega a las plantas de reciclado no todo se recupera. Y el reto de Ecoan es recuperar para un nuevo uso el máximo plástico posible y evitar con ello el daño al medio ambiente.

La planta, que ocupa una superficie de 8.000 metros cuadrados y aspira a ser ampliada en otros 4.000 más, trata anualmente, en esta fase de implantación, unas 20.000 toneladas anuales. Para ello utiliza un procedimiento novedoso en esta actividad. Se trata, según explica Trincado, del sistema de «pirólisis continua», que consiste en introducir el plástico en un cilindro (reactor) sin oxígeno en el interior, que se calienta por fuera y consigue que el plástico se descomponga en gases que al enfriarse se licúan y se convierten en combustible. Este procedimiento es energéticamente más eficiente porque evita calentar y enfriar el reactor como se hace con la pirólisis discontinua. El combustible resultante está siendo utilizado por la propia Ecoan para el funcionamiento de sus instalaciones, pero sería aplicable a otras muchas actividades, como un gasóleo de caldera menos contaminante que el gasóleo C, porque carece de azufre. Sigue explicando Fernando Trincado que, además, otro resto del producto tratado se vuelve a convertir en plástico, «con lo que la economía circular se completa», en alusión a otro de los conceptos que se vienen promoviendo últimamente en materia de economía sostenible. Actualmente existen en Andalucía otras tres plantas de recuperación de plástico, situadas en Almería, El Ejido y Alcalá de Guadaíra, pero las tres utilizan el sistema discontinuo.

Según relatado el empresario, la idea se puso en marcha en el año 2016. En el año 2017 adquirieron la nave y el montaje concluyó en el año 2018, por lo que la actividad propiamente dicha, todavía en proceso de ajuste, se ha puesto en marcha este año, con la creación de 12 puestos de trabajo. Las perspectivas son llegar a 30 en el 2020.

La empresa fue constituida por cinco socios principales que ya conocían esta actividad porque tienen una planta de tratamiento de neumáticos en Colombia. Preguntado por el motivo de haber instalado esta factoría en Espiel, Fernando Trincado explicó que fue el municipio «que nos dio más facilidades. Aquí nos ayudaron en todo mientras que en otros sitios había muchos más trámites y dificultades», concluye el apoderado de Ecoan.