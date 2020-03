Ángel Fernández Homar: "Creíamos que la naturaleza absorbía todos los impactos y no es así"

La Fundación para la Economía Circular es una entidad de ámbito nacional que extiende su acción a otros países del entorno y que trabaja en la difusión de políticas sostenibles a todos los niveles.

-Mucha gente puede creer que la economía circular consiste solo en reciclar...

-Va más allá del reciclaje. En los últimos 150 años se ha producido un desarrollo industrial que ha aumentado el bienestar de la humanidad, pero no nos dábamos cuenta de los problemas que se causaban de cara al futuro. Se creía que los recursos eran infinitos y que la Naturaleza absorbía todos los recursos. No es así. Estamos en un modelo de economía lineal: usamos y tiramos. Hay que pasar de una sociedad de nuevos ricos a una más ahorradora y previsora. ¿Cómo? Aprovechando los recursos mucho mejor y evitar que la materia prima se convierta en residuo. El reciclaje no es sino curar un recurso que ha enfermado y se ha convertido en residuo.

-El nombre de ‘economía circular’ parece que incide específicamente sobre la producción.

-El nombre no es casual. Si una cosa no interesa económicamente, no va a funcionar. Por ejemplo: la reparación. Si logramos que sea más barato reparar que comprar un objeto nuevo, tendremos más dinero en el bolsillo. Si en vez de comprar una lavadora nueva reparo la vieja, estoy ahorrando.

-¿No cree que esto requiere un cambio de mentalidad en la sociedad?

-Depende de todos. Si queremos que una cosa dure mucho, se ha de diseñar bien (el ecodiseño). Los productos tienen un ADN, como las personas, en función de cuál haya sido su diseño. Según ese ADN serán más o menos reparables, eficientes o ecológicos. Otra medida consiste en atacar la obsolescencia programada -la limitación artificial de la vida útil de objetos-, cosa que en Francia ya es delito. Si allí ya lo es, pronto lo será en la Unión Europea. También es interesante que se amplíe la garantía de los repuestos y potenciar una menor fiscalidad para los trabajos relacionados con la reparación. Primero podemos ser reticentes a todo esto, pero luego se ven los resultados. De todos modos, ya hay signos esperanzadores: páginas como Wallapop, el sistema de coche compartido...

-¿A qué tipo de administración le corresponde implantar la economía circular?

-A todas. La UE hace cosas: aprueba normativa y pone mucho dinero encima de la mesa. Y los gobiernos nacionales han de tener planes para sus países. El Gobierno español está en fase de redactar su plan nacional, de momento hay borradores. Y las comunidades autónomas tienen mucho que decidir. En realidad, hay muchas que ya tienen aprobados sus planes estratégicos de economía circular.