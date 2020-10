Córdoba reivindica la fortaleza del campo en la actual pandemia de coronavirus

"El sector agroalimentario nos proporciona en este momento gris algunas de las buenas noticias desde punto de vista económico y social", ha afirmado este lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la presentación del Anuario Agroalimentario 2020 de Diario CÓRDOBA, que ha tenido lugar en el Real Círculo de la Amistad. Esta ha sido una de las principales conclusiones expresadas por los distintos intervinientes en el evento, que han reivindicado la fortaleza exhibida por la agricultura y la ganadería cordobesas y españolas pese a la actual pandemia de coronavirus. Así, Planas ha subrayado que "en esta situación de crisis, el sector ha continuado creciendo".

El ministro ha reclamado la unión "en la lucha contra la pandemia y en el logro de una buena Política Agrícola Común (PAC) que apoye a nuestros agricultores y ganaderos". En esta línea, ha recordado que "la nueva PAC (2021-2027) significa para España 47.724 millones de euros, una cifra ligeramente superior a la del marco anterior" y ha destacado tres grandes retos.

El primero, según ha precisado, es la digitalización del sector primario, y el segundo, la lucha contra el cambio climático, una cuestión sobre la que ha recordado que "al menos el 40% del importe de la nueva PAC" se dedicará a este objetivo.

En tercer lugar, Luis Planas ha apuntado la necesidad de realizar un relevo generacional en el campo, haciendo hincapié en la incorporación de los jóvenes y las mujeres, "que no es que no estén, es que no están suficientemente valoradas". Sobre este último reto, ha recordado que "casi dos tercios del conjunto de los ocupados del sector primario tienen 55 o más años".

Por último, el ministro ha asegurado que "lo que da fundamento a todo es conseguir la sostenibilidad económica de nuestras explotaciones", precisando que "este es un sector que debe ser justamente remunerado".

Campañas de la aceituna y de los cítricos

Luis Planas ha hecho referencia, además, a la labor que el ministerio ya se encuentra realizando con las comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo sobre el modelo de aplicación de la PAC en el país, aclarando que "nada está escrito".

Entre otras cuestiones, también ha aludido a la labor que se está desarrollando para modificar la ley de la Cadena Alimentaria, una normativa en la que confía el sector para conseguir obtener unos precios que cubran las costes de producción de sus productos.

Por último, ha hecho referencia al comienzo de la recolección de la aceituna y de los cítricos, adelantando que esta semana mantendrá una conferencia junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, "con todos los consejeros de Sanidad y de Agricultura" haciendo especial hincapié en estos dos sectores, ya que "nuestra primera prioridad es la salud pública".

Constitución del Consejo del Olivar

La presentación de Anuario Agroalimentario de CÓRDOBA ha contado con la presencia de en torno a un centenar de asistentes, entre quienes ha habido representantes del sector y de diferentes entidades e instituciones cordobesas.

El evento ha contado con la participación del presidente de la Diputación provincial, Antonio Ruiz, quien ha avanzado que este martes se constituirá el Consejo del Olivar de Córdoba, una "herramienta muy útil para toda la agricultura y también para el sector del olivar, que ya no es que sea el principal motor de desarrollo económico de muchos municipios de la provincia, sino que en muchos de ellos es prácticamente el único", ha precisado, por lo que "necesita ese apoyo en unas circunstancias realmente complicadas como las que estamos viviendo", ha concluido Ruiz.

El director de CÓRDOBA, Rafael Romero, se ha dirigido en su intervención a "las mujeres y los hombres del campo" para asegurar que "con gran esfuerzo habéis mantenido la producción agrícola y ganadera, el transporte, la distribución y comercialización de alimentos de calidad, en definitiva, una cadena alimentaria esencial para nuestra supervivencia", en referencia al trabajo que están realizando durante la crisis sanitaria.

Entre otras cuestiones, Romero ha dado la enhorabuena a los dos premiados por CÓRDOBA en la tercera edición del anuario, la Cooperativa olivarera Germán Baena y la Feria del Jamón de los Pedroches. Asimismo, ha agradecido la colaboración de los patrocinadores de la publicación, que han sido el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, Cajasur, Covap y el Ministerio de Agricultura.

El acto ha sido conducido por el redactor jefe de Diario CÓRDOBA Rafael Aranda y ha contado, además, con la intervención de Francisco Expósito, jefe de sección del periódico y coordinador del Anuario Agroalimentario 2020. La publicación se entregará este martes de manera gratuita en los quioscos con la adquisición del diario.