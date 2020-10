CÓRDOBA presenta el Anuario Agroalimentario.

CÓRDOBA ha presentado este lunes su Anuario Agroalimentario 2020 en un acto al que han asistido , entre otros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, junto a otras autoridades como el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz; la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela y la delegada territorial de Agricultura, Araceli Cabello, entre otras autoridades, además de empresarios agrarios y ganaderos.

La publicación aborda temas como los efectos de la pandemia de coronavirus en el campo y la presencia de la mujer en el sector.

Dirigida por Rafael Romero, director de CÓRDOBA, y coordinada por Francisco Expósito, jefe de sección, ha sido patrocinada por el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, Cajasur, Covap y el Ministerio de Agricultura. Precisamente, Romero ha remarcado la labor que han venido haciendo los agricultores y ganaderos cordobeses en una situación de crisis provocada por el covid-19. Romero agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba, Ministerio de Agricultura, Cajasur y Covap al colaborar en la edición de esta publicación.

En el acto se ha reconocido la labor de la Feria del Jamón Ibérico de Los Pedroches, que ha recogido la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, María Dolores Sánchez. Asimismo, se ha distinguido la trayectoria de la cooperativa Germán Baena, de Baena, que ha sido recogido por su presidente, Manuel Pérez.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha destacado la importancia de esta publicación y ha incidido en el apoyo que viene prestando la institución provincial en el sector agroganadero, valorando la puesta en marcha del Consejo del Olivar, que mañana martes celebrará su primera reunión.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha indicado que es una publicación "muy útil" que hay que destacar por su profundización en el sector. Asimismo, remarcó que el sector ha seguido "creciendo en una situación de crisis como la actual, como también han crecido las exportaciones". "A pesar de la crisis y el estado de alarma ha permitido que se alimentara a la población y que se haya mantenido la exportación", ha añadido.

"Quienes están en primera fila en esta pandemia es el personal sanitario, las fuerzas de seguridad del estado y los agricultores y ganaderos, que tan excelente trabajo está prestando", ha añadido el ministro.

El ministro ha destacado la importancia de que se haya "mantenido" la partida de la Política Agraria Común (PAC) y consideró que "es una gran oportunidad" para la agricultura andaluza. Precisamente, analizó lo que supondrán los "ecoesquemas" para el mantenimiento del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. "Es necesario que todos, colectivamente, colaboremos en la construcción de la PAC que será buena para el conjunto de España y del resto de Andalucía", indicó.

Planas señaló que la digitalización, cómo se afronta el cambio climático y la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y ganadera y cómo se consigue la igualdad de género son los grandes retos.

Con respecto a la ley de la cadena alimentaria, manifestó que debe haber un reparto "justo" y "es perfectamente posible". "En las próximas semanas irá al Consejo de Ministros un proyecto de ley que complete la reforma de la ley de cadena alimentaria de 2013. Dar transparencia a la formación de precios, dar un mayor equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena y apoyar a los más débiles de la cadena alimentaria", puntualizó.

Planas mostró su optimismo con el futuro del sector del olivar, "porque el número de consumidores sigue creciendo". "No es tan bueno que ese aumento de consumidores no se produzca a la misma velocidad que la producción. Los precios, y los olivareros tienen razón, no se redistribuyen correctamente la producción y la calidad. Necesitamos valorizar el aceite de oliva y asumir la responsabilidad de ser líderes mundiales", explicó.

"Necesitamos garantizar la rentabilidad del olivar", añadió Planas. En este sentido mostró su preocupación por el olivar menos productivo y tradicional, que dijo "fija población y mantiene el medio ambiente".

Por último, incidió en la importancia de la sostenibilidad de los agricultores y los ganaderos. "No es un sector de filantropía, sino que es un sector que ser justamente remunerada", añadió.

Mañana, 6 de octubre, se podrá adquirir de manera gratuita con el diario.