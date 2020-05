La Confederación aprueba un 14,7% menos de agua para riego que el año pasado

El pleno de la Comisión de Desembalse de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha aprobado este martes un desembalse máximo de 1.100 hectómetros cúbicos para el riego de los cultivos del Sistema de Regulación General durante la campaña 2020. Este volumen, supone un 14,7% menos que el aprobado en 2019, cuando la situación de la cuenca permitió un desembalse de 1.290 hm³. La Comisión ha expuesto que, durante los meses de mayo a septiembre se desembalsará un volumen de 1.060 hm³ y, en función de las precipitaciones de septiembre y octubre, se podrá autorizar hasta 40 hm³ más. En la misma línea, también se ha aprobado una dotación máxima de 4.500 m³/ha, un 16´7% menos que la asignada para la temporada pasada, que dispuso de 900 m³/ha más. Tal y como se ha informado durante la sesión, la situación hidrológica de la cuenca es preocupante y delicada. Aunque las precipitaciones registradas en el último mes se han situado un 46% por encima de la media histórica, la reserva hidráulica sigue sin alcanzar el 50% de su capacidad de embalsado. Esta situación es el resultado de la irregularidad en las precipitaciones que viene experimentando la cuenca del Guadalquivir en los dos últimos años, que han provocado el cierre del año hidrológico 2018-2019 como el sexto más seco de los últimos 25, y que 2019-2020 presente en la actualidad un déficit del 8% con respecto a la misma media.

Ante esta realidad, el presidente de la CHG, Joaquín Páez, ha apelado a "la sensatez y el esfuerzo" en la eficiencia del sector, a la necesaria cooperación entre administraciones y al compromiso del organismo de cuenca en la rigurosidad de la gestión y la vigilancia del recurso para desarrollar una campaña lo más cercana a la normalidad. Como ya advirtió en la pasada comisión celebrada en marzo, “nuestra obligación es garantizar una disponibilidad sostenible del recurso, pero respetando los caudales ecológicos y el mantenimiento de las masas de agua y del dominio público hidráulico”. En este sentido, ha matizado el presidente, “Nos encontramos en una situación límite y no podemos comprometer a la cuenca alcanzando prematuramente la situación de emergencia, lo que podría complicar la actividad del sector”. En la actualidad, la reserva hidráulica del Guadalquivir almacena 4.027 hm³, el 49,6% de su capacidad. O lo que es lo mismo un 10´1% menos (457 hm³) de agua embalsada que hace un año. “Estos datos nos tienen que hacer reflexionar a todos”, ha instado el presidente, “La constatación del cambio climático nos está imponiendo una nueva realidad, más aún tras el paso de la pandemia, que nos obligará a adaptarnos a una nueva gestión y planificación de nuestras reservas hídricas: ya sea con un mayor ahorro, más eficiencia, variedades nuevas o más eficientes, e incluso plantearnos nuevos límites de hectáreas cultivadas que nos puedan exigir las circunstancias”. No obstante, ha aclarado para finalizar, “seremos flexibles, como no puede ser de otra forma, si las circunstancias cambian y se aleja una posible situación de emergencia”.

Riegos extraordinarios

Además de los 1.100 hm3 máximos de agua para la Regulación General, el pleno de la Comisión de Desembalse ha acordado autorizar 45 hm3 para los riegos extraordinarios de superficies de regadío en precario que cuenten con infraestructuras de riego y que, debido al estado actual de los embalses, puedan ser beneficiarias de una dotación acorde con sus cultivos de forma excepcional, siendo compatible con el Plan Hidrológico de cuenca. Por otro lado, el volumen de agua reservado para que circule por la zona del estuario, fundamentalmente destinado al cultivo del arroz, se ha fijado en 300 hm3 .

Los regantes

Tras conocerse la decisión de la Comisión de Desembalses, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), ha valorado positivamente la dotación final de 4.500 m3/ha de agua para la campaña de riego de este año; una dotación que Feragua considera razonable y que se adapta a la situación hidrológica actual tras las últimas lluvias registradas en el mes de abril, que han supuesto un alivio y han evitado el consumo de agua para el regadío en las primeras semanas de primavera.

Feragua entiende que "es lo más lógico dada la situación actual de nuestros embalses, pero que supone una significativa restricción del 25 %, que conlleva importantes esfuerzos de planificación de cultivos y de apuesta por cultivos de menos demanda, que también suponen menor generación de renta y empleo para nuestro territorio”, señala el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda.

A juicio de esta organización, la aprobación de estas dotaciones en el sistema de regulación general suponen unas restricciones de agua del 25%, que serán aplicables a las zonas regables con dotaciones concesionales de 6.000 m3/ha y para el sector arrocero, 4.500 m3/ha y 300 Hm3 respectivamente, siendo una restricción algo menor a las zonas regables con menor dotación concesional, hasta suponer un 10% el nivel de restricción para el cultivo del olivar.

Consciente de la situación de las reservas hídricas en nuestra comunidad, Feragua recomienda a sus asociados y regantes seguir guiándose por la prudencia, la eficiencia y el ahorro en el uso del agua para el riego, “optimizando los recursos para así hacer un correcta utilización de un bien tan preciado como es el agua, algo que hemos hecho siempre y que seguiremos haciendo para garantizar la agricultura y el suministro de alimentos a nuestra población”, señala el presidente de Feragua.

Por último, el presidente de Feragua, ha demandado a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que frente a este nivel de déficit estructural que padece la cuenca, que se pone de manifiesto por las periódicas restricciones (1992-1995, 2006-2008, 2019-2020), la administración hidráulica tiene que apostar por fomentar políticas de ahorro de agua como es la modernización del regadío.

José Manuel Cepeda también ha solicitado que de forma urgente se pongan en marcha las obras de regulación previstas en el Plan Hidrológico vigente, como son las presas de Cerrada de la Puerta en Jaén, San Calixto en Córdoba, Velillos en Granada y el recrecimiento de la presa del Agrio en Sevilla, que pueden aportar nuevos recursos y ayudar a que en el futuro superemos en mejor medida las consecuencias de próximas sequías, sobre todo considerando los previsibles efectos del cambio climático, que aumentaran los efectos de sequía e inundaciones, ya que las presas laminan las avenidas en las inundaciones –evitando daños materiales y humanos– y atesoran los recursos hídricos para las épocas de sequía, posibilitando superar en mejor medida los periodos de restricciones.