El campo cordobés, levantado contra las medidas del Gobierno

Las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno de España no han satisfecho las necesidades del sector agrícola y ganadero, que regresará a la calle en las próximas semanas para exigir actuaciones que contribuyan a la rentabilidad de las explotaciones.

Así lo adelantaron hace algunos días las principales organizaciones (la Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja; la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG; la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, y Cooperativas Agroalimentarias), que consideran «insuficientes» las iniciativas planteadas recientemente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, e incluso creen que están más dirigidas a los trabajadores que a los productores.

En esta línea, el presidente de Asaja, Ignacio Fernández de Mesa, ha detallado a este diario que agricultores y ganaderos reclaman, entre otras, soluciones que ayuden a reducir los costes sociales y energéticos de la producción, y una «mejor negociación de la Política Agraria Común en la Unión Europea», que no solo tenga en cuenta el presupuesto, «sino el sostenimiento de los pagos directos a agricultores y ganaderos», ha puntualizado. Entre otras cuestiones, cabe recordar la importante pérdida que supondría para Córdoba (unos 45 millones de euros) el recorte del 14% anunciado por la UE para su presupuesto agrario.

De otra parte, preguntado por las medidas anunciadas por el Gobierno, Fernández de Mesa ha afirmado que «los problemas son muy graves y no hay soluciones concretas para ninguno de ellos». En su opinión, sería necesaria una reducción de las cotizaciones sociales y que se realice una compensación «de manera que el gravamen de la subida del salario mínimo sea inferior». A esto ha añadido la tarificación en varios periodos del término de potencia de la electricidad, «para no pagar facturas tan grandes en los periodos en los que no se use esta energía», y la petición de que «no se suba el impuesto sobre el gasóleo».

Junto a ello, ha propuesto que se imponga «un control más severo en la frontera para evitar que aparezcan en España productos que no solo entran en competencia por los costes sociales, sino porque no vienen con todos los requisitos que se piden aquí». Por último, otra reivindicación de Asaja es que los seguros agrarios «cumplan su función», ya que «buena prueba» de que no lo hacen «es su escasa contratación», ha indicado su presidente.

La secretaria provincial de COAG, Carmen Quintero, ha sostenido que lo anunciado por el ministerio «es poner un parche a un gran agujero» y también que las medidas «van más enfocadas a los trabajadores que a los productores, y hay cuestiones que ya estaban aprobadas de antes».

En este sentido, ha coincidido con Asaja en que «pagamos muchísimo por la energía, necesitaríamos bonificaciones en la Seguridad Social y, sobre todo, la regulación del mercado».

Quintero ha destacado que las distintas necesidades del campo han motivado que las organizaciones continúen «en unidad de acción, movilizando y convocando a la gente para que salga a la calle». Consultada por la respuesta que esperan tener el próximo 20 de marzo en la ciudad de Córdoba, ha recordado que «ya tuvimos una gran respuesta el 14 de febrero. Se prevé mucha asistencia, porque la gente está muy cabreada».

En Cooperativas Agroalimentarias su presidente, Rafael Sánchez de Puerta, ha asegurado que «no entendemos de ninguna manera» las medidas adoptadas por Agricultura, que ha descrito como «absolutamente insuficientes» porque «no tienen que ver con lo que de verdad necesita el sector».

De este modo, ha admitido que por el momento desconocen en qué se materializará lo previsto para la Ley de la cadena alimentaria, «pero lo vemos complicado». También ha abundado en que «decir que van a incrementar las inspecciones laborales no creo que aporte nada al sector», al tiempo que «bajar las peonadas no creo que beneficie al sector productor, o incentivar la contratación fija». Sánchez de Puerta ha valorado que «todo lo que sea facilitar el coste, bienvenido sea, pero tampoco lo sabemos». Acerca de la manifestación convocada para el próximo día 20, ha apuntado que «estamos convencidos de que será masiva, porque la situación es muy complicada». La movilización saldrá de la plaza de Andalucía y finalizará en la de Colón.