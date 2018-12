Con voz y más de 35.000 votos

La quinta fuerza más votada en 67 municipios de la provincia de Córdoba, entre ellos, los más poblados; en siete (Lucena incluida) la cuarta fuerza. De 836 votos a 19.186 (solo en la capital) en menos de cuatro años. En la provincia, de 1.384 en 2015 a 35.096 en 2018. Resultados espectaculares que nadie supo ver obtenidos pese a la invisibilización mediática durante la campaña de un partido excluido hasta ahora del arco parlamentario y autodeclarado fuera de los márgenes de la Constitución. ¿De dónde ha salido tanto votante de ultra derecha? ¿Por qué nadie supo anticipar la irrupción de Vox? Esas son las grandes preguntas que el nuevo escenario político ha puesto sobre la mesa.

Según Manuel Pérez Yruela, sociólogo del IESA, «lo más llamativo de estas elecciones es, sin duda, el crecimiento de Vox, todo lo demás se esperaba». Se refiere al descenso del PP, que en la provincia ha perdido 31.741 votos; del PSOE, que pierde más de 40.000, o de Adelante Andalucía, que cae también en más de 31.000 votos, y que, en su opinión, «parece no haber aprendido la lección de lo ocurrido en las elecciones del 2016 al repetir la fusión de IU y Podemos». También «se preveía el aumento de Cs», indica, que gana 35.000 votos en la provincia y sobrepasa al PSOE en la capital, aunque no llega a ser primera fuerza en ningún municipio. De hecho, de los 75 municipios de Córdoba, el PSOE es la fuerza más votada en 67 mientras el PP lo es en 5, Córdoba capital incluida, y Adelante Andalucía en tres. La sangría de votos del bipartidismo no es nueva, ya quedó claro en la última convocatoria andaluza y en la anterior, a la que se suma la de Adelante Andalucía, que, lejos de levantar cabeza, se hunde también en la provincia.

EL VOTANTE DE VOX // A falta de encuestas postelectorales, Pérez Yruela, que considera que la abstención está «dentro del rango de participación de las elecciones andaluzas, cuando no están ligadas a unas nacionales», aventura como hipótesis de trabajo que el electorado de Vox «viene en gran parte de un público abstencionista ajeno a la política, incluso enemigo de ella, que ha encontrado en este partido la expresión a su animadversión a los partidos». A ellos se suman, en su opinión, «votantes desencantados del PP, Cs e incluso de la izquierda, ya que el voto a Vox responde a una pulsión psicológica de personas autoritarias que tratan de vehicular por esta vía su posición política». David Moscoso, en calidad de profesor titular de Sociología, coincide en definir el perfil del votante de Vox como una amalgama de «exvotantes del PP desencantados, votantes de clases populares y otros que no creen en la democracia y que antes no votaban a nadie». En un escenario internacional marcado por la irrupción de los populismos y la ultraderecha xenófoba desde EEUU a Polonia pasando por Francia o Brasil, nadie se percató del caldo de cultivo que fermentaba en Andalucía en general y en Córdoba en particular. Según Pérez Yruela, «en el contexto global, sorprendía que no hubiera traslación de este fenómeno, pero era una cuestión de tiempo y ha llegado, a Andalucía, porque las elecciones se han celebrado antes que las nacionales», apostilla, antes de subrayar que, «en el caso español, ha influido mucho la cuestión nacionalista catalana en personas con ideas muy cerradas sobre la unidad de España que han cuestionado la actitud del PSOE al intentar establecer algún tipo de diálogo».

Para Moscoso, sin embargo, el avance de Vox en Andalucía es sobre todo fruto «del capitalismo que está generando la precarización de las condiciones de trabajo y un deterioro de los servicios públicos que lleva a algunos a cuestionar la democracia».

¿Y AHORA QUÉ? // La cuestión ahora es quién puede pactar con quién sin mancharse y qué salida tiene Andalucía a este puzzle de intereses enfrentados. Según Pérez Yruela, hay tres salidas posibles. La primera, la más evidente, la creación de un bloque de derechas compuesto por PP, CS y Vox «que puede plantear dificultades porque PP y Cs, que compiten por el mismo espacio político del centro derecha, se sienten legitimados para presidir gobierno», a lo que hay que añadir que un pacto con Vox podría manchar las expectativas del partido naranja.

Otra opción sería crear un bloque de centro-izquierda formado por Cs y PSOE, que saliera adelante en segunda vuelta con la abstención de Adelante Andalucía, para lo que haría falta «un ejercicio de generosidad importante», apunta, sin descartar que Cs pudiera llegar a presidir tal gobierno. La última opción sería volver a convocar elecciones. «No veo ninguna opción más fácil que la otra», concluye el profesor.