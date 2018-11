UGT le pide al PSOE que Córdoba no sea una ciudad de "servicios y funcionarios"

UGT le ha pedido hoy al PSOE que Córdoba no se limite a ser una ciudad "de servicios y funcionarios" y que se trabaje en un cambio de modelo productivo con una apuesta específica por la industria. El candidato socialista Juan Pablo Durán, junto a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, y miembros de la candidatura como Rosa Aguilar, han mantenido hoy un encuentro con el secretario provincial de la UGT, Vicente Palomares, quien les ha trasladado algunas reivindicaciones para la provincia, como la necesidad de apoyar la industria. "No podemos hacer de esta ciudad una ciudad de servicios y de funcionarios", ha dicho Palomares.

En esta línea, el representante de UGT reconoce que un cambio de modelo productivo no se hace de un día a otro, pero ha pedido que se vayan poniendo "políticas sobre la mesa, ya que la industria es lo único que va a dar riqueza a esta ciudad", ha sostenido. En este tenor ha mostrado su satisfacción por la última decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Córdoba sobre Cosmos, empresa para la que ha exigido "una salida viable" que asegure su permanencia en la ciudad, si bien ha reconocido que tarde o temprano tendrá que cambiar de ubicación. "Me alegro de que ayer, al menos desde el PSOE, se diera esa noticia, estamos en un momento en que no podemos atacar la industria, y desde UGT vamos a defenderla a ultranza".

Por otro lado, el representante sindical ha trasladado a los políticas la importancia de tomar medidas para que Andalucía complete la recuperación económica iniciada y que las empresas vayan concienciándose de que "deben ir haciendo un reparto de la riqueza entre los trabajadores que ya hicieron un esfuerzo importante durante la crisis". Asimismo ha reclamado al Gobierno andaluza que luche contra la brecha laboral y la precariedad.

Al igual que hizo en su visita a CECO, Juan Pablo Durán, ha agradecido "el sincero compromiso" de sindicatos como la UGT para mantener la estabilidad social en Andalucía, así como el compromiso adquirido en el último acuerdo con el Gobierno andaluz de cumplir y garantizar los convenios colectivos. El candidato socialista ha asegurado que el principal compromiso del PSOE-A será la creación de empleo y ha dicho que hasta que la recuperación económica no llegue al seno de todas las familias no podrá decirse que se ha superado la crisis. En esta línea, Durán ha prometido que si gobierna el PSOE se reducirá en nueve décimas la tasa de desempleo y se generarán algo más de 360.000 empleos.

Además, se ha comprometido a que el empleo que se crea sea de "más calidad" y por "más tiempo". Asimismo, ha anunciado que van a poner en marcha los mecanismos de la administración para que todos los contratos públicos garanticen que las partidas destinadas a los salarios de los trabajadores cumplan los convenios y que las bajas de las empresas no afecten al sueldo. El compromiso, señalado por Susana Díaz en el mitin que ofreció la semana pasada en Córdoba, pasa por que, por ejemplo, las trabajadoras de la atención a domicilio de los dependientes cobren al menos el 75% de lo que la Junta de Andalucía destina a esos empleos. En otro orden de cosas, el cabeza de lista del PSOE-A por Córdoba ha dicho que la provincia es un referente en investigación y ha garantizado que un gobierno socialista profundizará en el cambio del modelo productivo para mejorar la vida de las personas y que la economía esté al servicio de las personas.

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha reconocido, por su parte, que la brecha salarial que separa a Andalucía de otras comunidades españolas "dura demasiado", y ha indicado que la receta socialista para superar esa realidad histórica pasa por conocer cuáles son los sectores productivos de la ciudad y trabajar de manera más coordinada entre administraciones para incorporar valor añadido a cada producto. Además, la regidora ha defendido la incorporación de la tecnológica del conocimiento y que se haga desde las nuevas generaciones, cada vez mejor formadas. "Si a eso se le suma un gobierno municipal que pueda sacarle a todos esos elemento mayor partido, esa brecha se va a ir acortando de una manera más ágil".

Por último, Ambrosio ha reivindicado la necesidad de que la capital se relacione no sólo con su entorno metropolitano, sino con el resto de la provincia, y ha subrayado las mejoras que, a su juicio, se han conquistado en materia de logística, también con el centro intermodal del Higuerón o con la puesta en carga del aeropuerto. Isabel Ambrosio ha recordado que durante su mandato se han registrado 7.830 desempleados menos, pero ha afirmado que hay que seguir trabajando, de la mano de los agentes sociales y colaboración con otras administraciones, para seguir reduciendo esa cifra.