Susana Díaz vende "alegría" en Córdoba frente a "la campaña ceniza de una coalición de perdedores"

Susana Díaz, candidata del PSOE-A a presidir la Junta de Andaucía, ha dicho esta noche en el Palacio de Congresos que el Gobierno andaluz "ha cumplido con Córdoba" y que se les ha quedado "chico" el programa electoral. Además ha vuelto a vender "alegría" frente a la "campaña ceniza de una coalición de perdedores negativos", y propuestas frente a los insultos o a la descalificación de la política que ejemplifican, según Díaz, hechos como el sucedido hoy a Borrell. La candidata socialista ha dicho que llega a Córdoba con los deberes hechos y ha realizado un repaso de algunos de los proyectos concluidos en la provincia en la última legislatura como el Centro de Creación Contemporánea, la remodelación del Palacio de Congresos y la de la Sinagoga, el hospital de Lucena (cuya licitación se ha hecho pública hoy) o la ampliación del de Palma del Río. Además, ha prometido bonificar el cercanías y abaratar el transporte de los universitarios de pueblos que deben desplazarse a la capital a diario.

La candidata socialista ha empezado con algo de retraso el mitin, al que han asistido unas 900 personas y otras tantas han tenido que verlo desde una pantalla que se ha instalado en el patio del Palacio de Congresos, recordando a Paco Castro, militante socialista de Doña Mencía que ha fallecido recientemente y al que se le ha dado un afectuoso aplauso, y repasando la jornada electoral que ha centrado hoy en la provincia, con visitas a Palma del Río, Lucena y Montilla. Su intervención ha estado precedida por la de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio; el secretario provincial del PSOE, Antonio Ruiz y por el cabeza de lista, Juan Pablo Durán.

Asimismo, igual que hizo en sus dos últimas visitas a Córdoba --en las que anunció la gratuidad de los libros de texto para niños de 0 a 3 años y la implantación del sistema flash para diabéticos mayores de 18 años--, ha anunciado por vez primera en la capital cordobesa que se incentivará la contratación indefinida de 10.000 jóvenes.

Susana Díaz ha insistido en la idea esbozada desde el principio del periodo electoral en hacer de esta campaña "una oportunidad" y enfrentar a "la campaña ceniza de una coalición de perdedores negativos", "la alegría de la Andalucía que el PSOE quiere seguir construyendo". Así, la candidata socialista ha enfrentado el modelo de campaña "basada en el insulto y la descalificación" que a su juicio está haciendo la derecha, a lo que están haciendo ellos. "Nosotros no tenemos que meternos con nadie, ni lo vamos a hacer", ha dicho Díaz. "Hay no sé cuantas caravanas hay metiéndose conmigo, que ya me han dicho de todo, pero nosotros estamos pidiendo el voto con alegría y con ganas", ha afirmado.

También ha hecho referencia al debate de Canal Sur y ha insistido en los dos bloques que tratan de impedir que ella vuelva a presidir Andalucía: "Por un lado está el bloque de coalición de izquierdas y por otro el matrimonio mal avenido. Están pidiendo el voto pero solo para que no gobierne el PSOE y yo no sea presidenta". Frente a estos dos bloques, la candidata ha situado al PSOE y ha pedido el voto a los andaluces, porque tenemos la obligación, ha dicho, "de ganar para que nadie frene el futuro de nuestra tierra".

La candidata socialista ha pedido a los cordobeses que la ayuden a que el 2 de diciembre para que "la voz de Andalucía se escuche con claridad, para parar a la derecha, que no gobierna en Andalucía porque los andaluces votan lo que quieren", ha dicho. Susana Díaz ha explicado por qué a su juicio los socialistas llevan casi 40 años gobernando en la comunidad andaluza: "Hay algo que todo el mundo sabe en Andalucía, hasta el que no nos vota, que si hay un partido de los andaluces, con acento andaluz y la verde y blanca de la justicia, es el PSOE-A", ha afirmado.

Juan Pablo Durán, por su parte, ha ahondado en ese sentir al decir que Andalucía «nunca será gobernada ni desde el odio ni desde el insulto, sino que para gobernarla hay que amarla y quererla, algo que hasta ahora solo ha hecho el PSOE». Sin ambages, Antonio Ruiz replicó que «demasiado tiempo gobernó la derecha más rancia, que vuelve ahora con Vox y que admira Casado, y que tuvo bajo el yugo y la opresión» a Andalucía. La alcaldesa, por su parte, le ha recordado a Díaz la importancia de la logística para Córdoba y dijo que la presidenta «representa el respeto y el compromiso por esta tierra».