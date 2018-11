Susana Díaz espera una mayoría amplia para que no haya bloqueos

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz, se mostró confiada ayer en que su partido logre, en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, una mayoría «tan sólida y tan amplia para que nadie tenga la tentación de bloquearla» y en enero pueda haber un nuevo Gobierno. En declaraciones a los periodistas durante una visita a la empresa de conservas Usisa de Isla Cristina (Huelva) durante la campaña electoral, Susana Díaz manifestó que ella no contempla que se tenga que llegar a unas segundas elecciones en Andalucía y que espera que «nadie lo esté pensando».

La candidata socialista recalcó que ella va a trabajar hasta el 2 de diciembre para que la mayoría del PSOE-A sea tan sólida y tan amplia para que nadie tenga la tentación de bloquearla y en enero todos podamos estar trabajando. Además, agregó que es legítimo que, si las derechas suman, «quieran gobernar», con el PP-A al frente de la Presidencia, como ya han dicho, pero si no suman, «que no castiguen a los andaluces, no nos bloqueen y no traigan aquí la crispación que no quieren para otros territorios de España».

Susana Díaz agregó que el candidato de Ciudadanos a la Junta, Juan Marín, dijo este lunes con claridad, durante el debate electoral en RTVA, al candidato del PP-A, Juanma Moreno, que se iban a tener que poner de «acuerdo, aunque no lo soporta». «Pero si no tienen votos suficientes, tendrán que dejarnos a los demás que gobernemos, pensando en el interés de los andaluces», según apuntó.

La presidenta señaló que ella quiere gobernar en solitario, dando solidez a Andalucía, seguridad, tranquilidad y disfrutando de cuatro años en los que tiene que haber más creación de empleo y más derechos, porque «estamos en condiciones de hacerlo». Recalcó que durante el debate en RTVA, se evidenciaron dos bloques, el de la izquierda que conforman Podemos e IULV-CA, bajo la candidatura Adelante Andalucía, y el de derechas de PP-A y Cs, que son «como un matrimonio en la puerta de una iglesia en la que los dos están diciéndose no te soporto y no te aguanto, pero me voy a casar contigo porque quiero quitar al PSOE-A y a esta mujer».

En su opinión, ese fue el resumen de la pelea que mantuvo la derecha durante el debate de RTVA, «exclusivamente pensando en negativo». En este sentido, Susana Díaz indicó que ella espera que si esas dos fuerzas no suman mayoría absoluta tras las elecciones, «no nos bloqueen ni nos paralicen y nos permitan seguir creciendo y en el mes de enero nos coja a todo el mundo trabajando, porque Andalucía está en un buen momento y el crecimiento económico está ahí».

ELECCIONES GENERALES / De otro lado, preguntada sobre si cree que habrá adelanto de las elecciones generales, manifestó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene su prerrogativa y sabe en qué momento tendrá que convocar los comicios. Díaz señaló que ella nunca ha hablado con Pedro Sánchez sobre fecha de elecciones generales, sino que ha hablado con él de asuntos como Navantia, infraestructuras en Andalucía o del Brexit.

Además, la candidata socialista indicó que nadie se metió en su decisión sobre la fecha de las elecciones andaluzas ni dentro ni fuera de esta comunidad, y se mostró convencida de que Sánchez también tomará su decisión pensando en «lo mejor para España». «Yo soy respetuosa y no me corresponde a mí decirle nada porque él sabe lo que tendrá que hacer», apuntó la dirigente socialista.