¿Qué es Vox? Su programa electoral en 10 claves

El programa electoral que ha aupado a Vox en Andalucía para pasar de 0 a 12 diputados en apenas cuatro años -un auge solo comparable al de Podemos en 2015, cuando logró 15 escaños en la comunidad con apenas unos meses de vida- no es un documento específico para la región. El partido tiene claro que no comparte el actual modelo autonómico y que prefiere, como explica claramente, un “Estado de derecho unitario”. Es decir, será el programa para cualquier comicio autonómico. Estas son las principales claves del documento '100 medidas para una España viva' presentado por el partido ultra en Vistalegre.

1. Supresión del Estado autonómico



“Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo” e “ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía”. El Estado es el centro y eje que articula su programa, y Catalunya, el primer punto. El documento deja clara la defensa de la monarquía y los símbolos de la nación y la supresión del Estado autonómico para transformarlo en un “Estado de derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división”.

Su fórmula: devolución de competencias de Educación, Sanidad y Justicia, limitando “todo lo posible la capacidad legislativa autonómica” como paso previo a un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Abogan no solo por suprimir la ley de memoria histórica, sino que incluso proponen un homenaje a quienes lucharon del lado del dictador Francisco Franco: “Hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España”.

2. Deportación de inmigrantes



La gestión de la inmigración ha sido otra de sus grandes apuestas electorales. Promueven la deportación de inmigrantes "ilegales", y la de los legales que cometan algún delito. Pretenden suprimir el arraigo como vía para regular la inmigración ilegal, y para combatir el “efecto llamada” promueven que quien entre de manera ilegal en suelo español “quede incapacitado de por vida a legalizar su situación”. La única fórmula aceptable de inmigración es aquella por cuotas con países que “comparten lazos de amistad y cultura” y siempre en función de las necesidades económicas y la “capacidad de integración” del inmigrante.

3. Muro en Ceuta y Melilla



Las medidas relativas a defensa van muy vinculadas también a la inmigración. Abogan por cerrar todas las mezquitas que consideren fundamentalistas y expulsar a los imanes que se considere que “propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad”. Por supuesto, nada de enseñar el islam en las escuelas. Su propuesta más polémica es la construcción de “un muro infranqueable” en Ceuta y Melilla.

El programa incluye también que los españoles que cumplan 20 años de servicio en el Ejército “tendrán prioridad en las oposiciones” y la publicación de datos sobre nacionalidad y origen en estadísticas de delitos.

4. Contra la ley de violencia de género



Derogación de la ley de violencia de género y toda norma “que discrimine a un sexo de otro”, cambiándola por una ley de violencia “intrafamiliar”. Asimismo, defiende la supresión de “organismos feministas radicales subvencionados” y la persecución efectiva de denuncias falsas. Proponen la creación de un Ministerio de la Familia y el apoyo a las familias numerosas, así como la defensa de la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”, y de la custodia compartida "como regla general". También se muestran a favor de prohibir los vientres de alquiler.

5. Menos impuestos y liberalización del suelo



Dentro de su línea de supresión del Estado autonómico, Vox propone la supresión de las televisiones regionales, los defensores del pueblo o las agencias meteorológicas... en general todas las estructuras paralelas que provocan duplicidad de cargos. También la fusión de ayuntamientos.

Para Vox es fundamental la eliminación de tasas públicas y una revolución fiscal. Abogan por la rebaja “radical” del impuesto de la renta, con un aumento significativo del mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros y un tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 euros. El programa fiscal pasa también por la reduccion del impuesto de sociedades al 20%, y un 5% más en caso de que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa como reservas. Para las pymes, el impuesto de sociedades se quedaría en el 15%.

Sobre el IVA, contemplan una reducción al 4% para productos y fármacos infantiles y geriátricos. También la supresión del impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y plusvalías municipales en todo el territorio.

El plan económico de Vox propone también, como aspecto llamativo, la liberalización del suelo, es decir, “convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados”, su fórmula para evitar la subida artificial de precios.

6. Cartera única de servicios sanitarios



Tarjeta sanitaria única para todo el territorio para disfrutar de una cartera única de servicios, en la que no se incluyen aquellos no relacionados con la salud, como el aborto o el cambio de sexo. Los inmigrantes quedan excluidos de la atención sanitaria gratuita (no así de las urgencias), con un sistema de copago para los residentes legales que lleven menos de 10 años.

7. Libre elección de colegio y defensa de la tauromaquia



Vox pretende garantizar el derecho a ser educado en castellano en todo el territorio español, e impone exámenes de control nacional al final de cada ciclo educativo (incluidos los de conocimiento de la lengua española). También aboga por implantar un cheque escolar y la libertad de elección de centro educativo. En materia cultural, promueve el impulso de una ley de protección de la tauromaquia “como parte del patrimonio cultural español” y la protección de la caza como “actividad necesaria y tradicional del mundo rural”.

8. Fin de las subvenciones a los partidos



Los partidos solo podrán mantenerse con aportaciones de afiliados y simpatizantes. Vox promueve una ley de “memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo”, prohibiendo los homenajes a los asesinos. Asimismo, las víctimas serán oídas en todas las fases del procedimiento judicial, incluida la ejecución de sentencias.

El programa también propone la creación de leyes “antiokupacion y antiusura", avalando que los españoles puedan “hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar” mediante la ampliación del concepto de “legítima defensa”. Pide además “recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros Tribunales” para que Europa no ampare a terroristas, asesinos y violadores, así como la depuración de responsabilidades “a quienes, desde el Estado o desde las fuerzas de seguridad, hayan negociado y pactado con terroristas”.

9. Reforma de la ley electoral



La formación de Santiago Abascal promueve una reforma electoral para que “valga lo mismo el voto de todos los españoles”, y que los diputados “respondan ante los electores y no ante los partidos”. Parte de los diputados serían elegidos en distrito único nacional. Su propuesta incluye la supresión de cuotas “por sexo o cualquier causa” y el reforzamiento de las incompatibilidades de los políticos tras dejar sus cargos públicos para evitar las puertas giratorias.

10. Europa descentralizada



Promueven el impulso a un nuevo tratado europeo en la línea del grupo de Visegrado, más descentralizado y con estados fuertes e independientes para reforzar la soberanía nacional.