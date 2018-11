El PSOE defiende "una gran alianza" con el comercio de cercanía

Los candidatos socialistas Juan Pablo Durán y Rosa Aguilar dedicarán esta mañana a reunirse con los representantes de la Federación de Comercio Córdoba, a quienes les presentarán las propuestas del PSOE para esta legislatura en materia de comercio y ante quienes han defendido "una gran alianza por el comercio de proximidad y de cercanía". Los socialistas tienen previsto además esta tarde un acto público en la sede de la avenida del Aeropuerto, en el que participará la vicepresidenta, Carmen Calvo en el penúltimo día de campaña electoral.

En su reunión en la sede de Comercio Córdoba, Durán --que participó anoche en varios actos electorales en la provincia de Almería-- ha explicado que la intención de los socialistas si revalidan su presencia en la Junta de Andalucía pasa por mejorar la empleabilidad y la calidad del empleo en el sector del comercio, ya que "es esta pyme la que nos garantiza el futuro porque los comerciantes son quienes han aguantado la crisis económica con sus negocios, que son su forma de vida", ha dicho. En esta línea, el cabeza de lista del PSOE-A por Córdoba ha señalado la necesidad de establecer "una gran alianza por el comercio de proximidad, de cercanía y por el pequeño comerciante, que ha fijado la población a sus municipios y permite tener en ellos una actividad económica y empleo".

Entre los retos señalados por Juan Pablo Durán está la digitalización de los comercios, porque cada vez es mayor el volumen de compras que se hacen por internet, y "hay que ser capaces de incorporarlo al pequeño comercio", ha indicado. Asimismo, se ha referido a la importancia de equilibrar la existencia de las grandes superficies con el comercio tradicional, una de las principales reivindicaciones del sector. Por último, el candidato ha considerado que la flexibilidad del horario de apertura de los comercios --algo que propugnan PP y Cs-- "no es más que una acumulación de horas y horas de trabajo", aunque, ha reflexionado, "no por estar mucho rato detrás de un mostrador se tiene mayor productividad". Por ese motivo, Durán y Aguilar han impelido a ser "mucho más originales" para mejorar la productividad de los pequeños negocios, con la incorporación de otras herramientas y no solo aquellas que afecten a la conciliación laboral de los trabajadores. "Lo que quiere un autónomo de un comercio no es estar 14 horas detrás de su mostrador, lo que quiere es estar las horas necesarias pero que éstas sean productivas", ha concluido el número 1 de la lista del PSOE al 2-D en Córdoba.