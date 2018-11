Protestas de taxistas obligan al PSOE a suspender un mitin de Díaz en Sevilla

He aqui una muestra mas de como son los taxistas. Porque no luchan democraticamente conta los VTC. Pues lo mismo actuan cuando se enfrentan a cualquier otro conductor que para en la calle para soltar a un acompañante, insultandole porque se han parado en la calle, mientras ellos paran donde les da la gana sin preocuperles nada. Propongo a la administracion que las licencias pasen a ser de ella y que no las puedan vender, de eso modo no harin negocio con una licencia que es municipal