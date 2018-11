El PP acusa a Antonio Ruiz de gastar 1.000 euros "en una comilona" y el PSOE dice que fue un almuerzo institucional

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha denunciado que el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE cordobés Antonio Ruiz "gastó más de 1.000 euros de dinero público en sufragar una comida para miembros del PSOE andaluz que participaban en una reunión de diputaciones gobernadas por el partido socialista", asegura el PP en una nota de prensa. Por su parte, el grupo del PSOE contesta que la comida de la que se habla fue "un almuerzo de trabajo institucional de presidentes de seis diputaciones andaluzas, nunca con cargos socialistas".

Lorite ha afirmado que "estamos ante otro caso en el que el PSOE de Córdoba confunde la Diputación provincial como un apéndice, una subsede, una prolongación de la sede de avenida del Aeropuerto". Al respecto, el portavoz popular ha recordado la frase de Carmen Calvo en la que afirmaba que el dinero público no es de nadie. “Parece ser que en el PSOE consideran que las administraciones públicas y el dinero público les pertenece, cuando los gestores públicos tienen que administrar el dinero de todos, el dinero de la Diputación de Córdoba es de todos los cordobeses, no del PSOE y no puede servir en ningún caso para pagar comilonas del PSOE en Rute (el pueblo del presidente) por valor de más de 1.000 euros”, afirma.

Según la factura que ha hecho llegar el PP a este diario, la comida se celebró el 14 de marzo en un restaurante de Rute, y en ella participaron 23 personas. El menú era de 40 euros por persona.

Esa comida fue un almuerzo de trabajo en una reunión de presidentes de diputaciones andaluzas gobernadas por el PSOE y el PP asegura que en una de esas reuniones que tuvo lugar el año pasado en Granada, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, dijo ante los medios de comunicación que eran "reuniones partidarias de presidente de diputaciones socialistas".

Por ello el PP afirma que "nos parece muy bien que se reúnan, pero si son reuniones partidarias del PSOE, los gastos los tiene que pagar el PSOE no ninguna diputación, ninguna administración publica como ha sido el caso de la comilona de Rute".

"Estamos ante otro episodio más de presunta corruptela, de presunto uso fraudulento de los fondos públicos para pagar comilonas del PSOE", afirma Andrés Lorite, que añade que “esto no se puede tolerar ni un minuto más, gobiernos como el de la Junta que utiliza dinero publico para pagar favores, para fiestas, cocaína y puticlub”.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que la presidenta de la Junta y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, "debería avergonzarse" de que el presidente de la Diputación de Córdoba, el socialista Antonio Ruiz, "gastó más de mil euros de dinero público en una comilona para miembros del PSOE", según la denuncia del portavoz del PP en dicha institución y candidato al Parlamento andaluz, Andrés Lorite.

En declaraciones a los periodistas, junto al candidato del PP al Parlamento andaluz José Antonio Nieto, el presidente provincial del PP y candidato al Parlamento, Adolfo Molina, y el propio Andrés Lorite, García Egea ha manifestado que "en Andalucía tristemente este tipo de noticias no son únicas y casi hay quien ya se acostumbra, después de lo visto en el caso ERE, el mayor caso de corrupción de toda la historia de España y de los mayores casos de corrupción de toda Europa".

En este sentido, el popular ha apuntado que "ahora se conoce también que ese caso viene acompañado de otras actitudes que no son precisamente las que se supone a un partido que quiere gobernar la Junta y que ha tenido el respaldo de muchos andaluces".

LA RÉPLICA DEL PSOE

Por su parte, el grupo socialista en la Diputación ha asegurado hoy que la factura que ha hecho pública el PP en la institución se trata de "un almuerzo de trabajo institucional de presidentes de seis diputaciones andaluzas, nunca con cargos socialistas", asegura el PSOE en una nota de prensa.

La portavoz del grupo socialista, Ana María Carrillo, ha asegurado respecto a esta factura "de la que Lorite pidió la información el 2 de enero de 2018 y se le contestó el 11 de ese mismo mes y hasta ahora, justo en campaña electoral no ha dicho nada" corresponde a una reunión institucional "en la que participaron los presidentes" y es "fruto de las reuniones de trabajo y cooperación de los presidentes de las diputaciones".

Carrillo ha hecho hincapié en que el grupo popular, a pesar de tener la información de ese almuerzo hace más de diez meses no lo ha hecho público hasta ahora "curiosamente cuando estamos en campaña electoral y él es candidato al Parlamento de Andalucía" y lo que pretende es "enfangar y dimafar usando las instituciones".

La portavoz socialista ha añadido que "nosotros desde que entramos en el gobierno de la Diputación no hemos querido perder ni un solo segundo en buscar facturas de los anteriores responsables, porque nuestra máxima prioridad ha sido en todo este tiempo recuperar el papel que la Diputación debe jugar de prestar su cooperación con todos los municipios".

Sin embargo, si el portavoz del grupo popular quiere "que entremos en ese juego pues vamos a tener que hacerlo" y pedirle explicaciones de "cómo es posible que en los menos de seis meses que estuvieron gobernando la Diputación en 2015 hubiera 55 comidas protocolarias" principalmente del vicepresidente primero, "que ya sabemos todos que era el que gobernaba de verdad la institución" y de la presidenta, afirma el PSOE.