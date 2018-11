«Pido a todos los cordobeses que se movilicen por el cambio»

-¿Cuál es su impresión de Andalucía?

-Siempre que estoy en esta tierra tengo la impresión de que algo no cuadra. Porque si la sociedad civil es moderna, con ímpetu, con ganas de cambiar las cosas, con talento y creatividad, luego no me cuadran estas caracaterísticas con los resultados que obtiene el gobierno de la Junta. Se da una situación que me gustaría normalizar con Ciudadanos para que se parezca un poquito más el gobierno a cómo es la sociedad andaluza. Si Córdoba y esta tierra son una maravilla y hay tantas cosas por hacer, cómo es que después los datos macroeconómicos, de paro, revelan desfases. A Andalucía le hace falta quitarse el lastre de 40 años de lo mismo. Por muy bien que hagan las cosas, un gobierno de 40 años ni de Ciudadanos lo quiero. Hace falta renovación.

-¿Por qué Ciudadanos reclama el liderazgo del cambio en Andalucía?

-Porque queremos llevarlo a cabo. El Partido Popular ha tenido muchas ocasiones para intentar un cambio y no lo ha logrado. Ha acumulado fracasos y derrotas y yo creo que Andalucía necesita ambición, ganas de cambiar las cosas, y el bipartidismo no se lo ha aportado. Unos se han apalancado en el gobierno y otros en la oposición. En segundo lugar, porque el cambio debería liderarlo alguien que crezca y no que pierda apoyos. Las sinergias de la sociedad dicen que Ciudadanos puede ser el partido que más crezca otra vez en Andalucía y que el bipartidismo perderá apoyos, como perdió en las últimas elecciones. Y tercero, en una sociedad a la que algunos quieren llevar al enfrentamiento entre rojos y azules, al ruido y la confrontación, creo que una opción que busque diálogo, unión y cambios consensuados es mucho más oportuna para Andalucía después de 40 años. Nos jugamos mucho el 2 de diciembre.

-¿Y puede cambiar algo en Andalucía con un gobierno que presida el PSOE o el PP?

-Creo que ha llegado el momento de que nosotros pidamos el apoyo a ellos, no ellos a nosotros. Ciudadanos hizo un ejercicio de responsabilidad la pasada legislatura. Cuando estaba bloqueada y condenada a otras elecciones, con nuestros nueve escaños pusimos condiciones, como apartar a Griñán y Chaves, eliminar el impuesto de sucesiones, bajar el IRPF... y desempeñamos un papel de responsabilidad en ese momento. Otro ejercicio de compromiso fue evitar unas terceras elecciones en España y desbloquear el gobierno. ¿Por qué la responsabilidad siempre le toca a Ciudadanos? ¿Por qué no le toca ahora al PP o al PSOE apoyarnos y dejarnos gobernar? Nosotros nos comprometemos a que si el 2 de diciembre hay un solo escaño más que pueda cambiar el gobierno presentaremos nuestra candidatura, la de Juan Marín, a presidir la Junta.

-¿Qué conserva Ciudadanos de aquella energía de salida, de propulsión, en 2015, que le llevó a pasar de la nada a nueve diputados en el Parlamento?

-No solo conservamos la energía sino que la vamos a duplicar o triplicar estas elecciones. Soy prudente con los sondeos porque la realidad la sabremos el domingo. Pero tengo la sensación, hablando con la sociedad civil, en los actos, lo que palpo cuando vengo a Andalucía, de que la gente quiere un cambio, que confía en Ciudadanos y que están un poco harta del bipartidismo de siempre. Creo que no solo vamos a conservar esa energía sino que vamos a multiplicarla en votos. Soy prudente, pero tengo la ilusión de pensar que Ciudadanos sea el partido que más crezca, o incluso el único, porque el PP y el PSOE no creo que lo hagan. Nos podemos convertir en los ganadores morales de las elecciones si realmente más allá de los resultados hemos conseguido multiplicarlos y otros han perdido apoyos y se han descompuesto.

-¿Qué razones hay, por tanto, para que el elector confíe en Ciudadanos?

-Hemos demostrado en estos años que somos gente seria, de palabra y cumplidora. Pensamos más en los intereses de Andalucía y España que en los de nuestro partido. Va un ejemplo. Ciudadanos, con esos nueve escaños de entrada, recién llegados al Parlamento andaluz, sin tener un proyecto, podíamos haber pedido consejerías, sillones, secretarías, cargos de confianza… como lo hizo Izquierda Unida y el Partido Andalucista en su tiempo, y sin embargo decidimos no hacerlo porque creímos que había que estar en la oposición y coger experiencia. Y garantizar ciertas cosas como la bajada de impuestos, acabar con los recortes, que no hubiera imputados en los escaños… Yo, hoy, estoy tranquilo porque Ciudadanos ha hecho los deberes. Otros están con mucha ansiedad y nervios porque unos en el gobierno no han aprovechado el crecimiento económicos de los últimos años y otros en la oposición no han conseguido una sola medida. En cambio, Ciudadanos ofrece esfuerzo, trabajo y honradez.

-Las encuestas vaticinan un buen resultado a Ciudadanos, con entre 20-25 diputados y el 18% de los votos. ¿Podría decirse que su partido mantiene aquí intacto el efecto de simpatía que ya le dio tan buenos resultados en Cataluña en 2017, o son circunstancias diferentes?

-Creo que la gente está cansada, en toda España, también en Cataluña y en Andalucía, de que protagonicen la vida pública los Torra, que llama «bestias tarados» a los españoles; los rufianes, los Puigdemont, los que escupen, los que insultan, los que llaman vagos a los andaluces… Esa gente no puede gobernar España. Esa dinámica de enfrentamiento con los nacionalistas creo que hay combatirla intelectual, política y socialmente ganando en las urnas. Ciudadanos surgió de la nada en 2006 como una plataforma civil y construir un proyecto para España, no solo para Cataluña, pero con origen en el lugar que más falta hacía. La unión de Cataluña y Andalucía, que es muy fuerte sentimentalmente, hace que también los andaluces defiendan de una manera orgullosa la unidad del país. Ese proyecto que nació en Cataluña creo que tiene mucho de valentía, de coraje y de orgullo de muchos andaluces que han ido a trabajar a otras tierras de España y la han levantado. En Madrid o en Andalucía estamos de acuerdo en defender la unidad de España, pero hacerlo en Cataluña, donde literalmente te juegas la seguridad o la integridad... Ciudadanos representa el constitucionalismo de la realidad, de la gente valiente. Por primera vez en democracia, en 37 años, ha ganado Ciudadanos las elecciones al nacionalismo con una andaluza al frente. Eso dice mucho de nuestro proyecto de cómo entendemos España. No tenemos complejos.

-¿Mantendrá Ciudadanos su palabra, reiterada durante la campaña, de no permitir que Susana Díaz sea presidenta? Siempre en el caso de que sea la mejor situada.

-Sí, la mantendremos por una razón muy sencilla: 40 años son demasiados. Ya no es solo una razón ideológica de discrepancia, ya no es solo que el PSOE haya roto el acuerdo con Ciudadanos sin cumplir con la supresión de los aforamientos o el cambio de la ley electoral… Hemos llegado a la conclusión de que si quieres cambiar las cosas no solo hay que pedir cambios, hay que hacerlos. En ese sentido, necesitamos encabezar un gobierno. Y si gobierna PSOE y Podemos porque tienen la mayoría, será una lástima; pero habrá que pasar a la oposición.

-La cita electora es andaluza, pero el trasfondo, nacional. Casado y Rivera están peleando por el mismo espacio político. ¿Andalucía se ha convertido en el campo de batalla por el centro derecha? ¿Por qué son importantes las elecciones andaluzas en el actual momento político?

-Casado dice que quiere reconstruir la derecha. A Sánchez le he escuchado decir que hay que reconstruir la izquierda. Y yo lo que quiero es reconstruir un proyecto de España. No creo en el eje izquierda derecha, eso es del siglo pasado, está superado, muerto en el mundo global. La gente, hoy, no se etiqueta por izquierda o derecha, eso está muy pasado, antiguo. La gente piensa en la educación, en la sanidad o en los impuestos. También en la corrupción. ¿La corrupción es de izquierda o de derecha? Lamentablemente es de muchos. Nosotros pensamos solucionar la educación con un pacto nacional, nunca lo solucionaremos con una educación de izquierda o de derecha. Y así con la sanidad, porque las listas de espera afectan a todos, sea cual sea la ideología, porque todos sufren los retrasos. Ciudadanos está siendo muy valiente porque es el único partido que dice basta al eje derecha izquierda. Casado quiere volver a ese pasado, Sánchez está interesado en polarizar en rojos y azules y el único que no está interesado en volver al siglo XX es Ciudadanos. Creo que hay que mirar al futuro. Esa es la novedad. No creo que sea una batalla por el pasado, sino por la modernidad y por unir a los españoles. Las urnas nos dirán lo que piensan los andaluces.

-Para que Ciudadanos logre el gobierno de la Junta de Andalucía sería necesario que el Partido Popular consiga también un buen resultado. Parece firme el ofrecimiento de acordar un gobierno de cambios con los populares si se da la mayoría aritmética, pero también hay cierta desconfianza mutua que le resta consistencia.

-Ciudadanos intentará encabezar el gobierno. Necesitamos un gobierno de la Junta que esté cien por cien concentrado en Andalucía, no en los juzgados. El ejecutivo actual, y creo que es el motivo por el que Susana Díaz ha roto el pacto porque tiene la sentencia de los ERE al caer, está con un ojo en las urnas y con el otro en los tribunales. Al PP le pasa lo mismo. Tiene que salir la vista del caso Bárcenas, el caso Lezo.... Andalucía no se merece estar pendiente de los juzgados por sus políticos. Al PP le vamos a decir claramente que si quiere un cambio, que nos apoye.

-¿Qué propuestas programáticas tiene para Andalucía? ¿Qué objetivos prioritarios se propone cumplir Ciudadanos en la comunidad andaluza?

-Tres ejes: regeneración con el cambio de gobierno; reformas económicas y sociales valientes para que Andalucía esté más arriba de lo que está hoy en los rankings de calidad educativa y sanitaria; y tercero, unión e igualdad. Ciudadanos tiene un proyecto de España que a Andalucía le interesa porque no defendemos privilegios. Andalucía es una tierra que siempre clama igualdad en la sanidad, la educación, la dependencia, en la financiación autonómica, y la daremos.

-Vox ha irrumpido en el panorama político con mayor fuerza y sin tener representación aún en instituciones, se ha situado en el debate. ¿A qué cree que obedece este brote ultra? ¿Es porque conecta con una sociedad desencantada?

-Estamos en un mundo muy cambiante y el bipartidismo, las viejas ideologías, no se han enterado de la película. La sociedad está buscando soluciones y estas solo pueden llegar desde posiciones de centro mejor que desde los extremos, desde el liberalismo mejor que desde posturas conservadoras o radicales. Andalucía necesita moderación y liderazgo desde el centro. También es verdad que han surgido partidos políticos. Hay 23 o 24 candidaturas a la Presidencia de la Junta. No voy a criticar que alguien se organice para defender sus ideas. Lo que sí le pido a los andaluces es atención, a ver si nos va a faltar un escaño el último día porque esos votos no han llegado al Parlamento de Andalucía. Lo digo porque Vox ya se presentó en 2015 a las elecciones municipales, a las europeas en 2014… sin conseguir representación. No me voy a dedicar, como hacen cada día Susana Díaz y Moreno Bonilla, a hablar de los partidos extraparlamentarios y voy a intentar proponer a los andaluces la alternativa que representa Juan Marín. Lo importante es ganar. La pregunta del millón es: ¿habrá o no cambio? Esa es la que yo quiero resolver el domingo. En Córdoba, Ciudadanos se está jugando el tercer escaño y si va a Podemos pues podría ser que no haya cambio. Por esto pido a los cordobeses que se movilicen por el cambio. Por un puñado de votos nos podemos arrepentir el domingo de no haber logrado una mayoría alternativa.

-Juan Marín, su candidato en Andalucía, ha declarado que no le importaría recibir los votos de VOX si suman para lograr el cambio. ¿No ha corrido demasiado riesgo con esta afirmación?

-De aquí al domingo lo importante es movilizar a los andaluces, que nadie se quede en casa. Segundo, hacer propuestas de futuro y ofrecer soluciones. Si nosotros obtenemos la suma posible de un escaño más de cambio que de permanencia de este gobierno, Ciudadanos presentará la candidatura de investidura. ¿Qué harán los demás partidos o qué nos exigirán a cambio de un apoyo? No lo sé, pero espero que sean cosas viables. Nosotros plantearemos contenidos. ¿Qué nos va a pedir el Partido Popular? ¿Sillas o reformas?... Especular con las peticiones de cada grupo sin conocer el resultado es no respetar a los andaluces.

-Usted presiona constantemente a Pedro Sánchez para que acabe con la «mayoría de la vergüenza» y convoque elecciones generales, pero él juega a acabar la legislatura. ¿Por qué razones hay que ir a una convocatoria electoral?

-Primero porque nunca debió continuar con la legislatura. Pedro Sánchez dijo a los españoles que la moción de censura tenía como objetivo sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa y convocar elecciones generales. Sánchez ha engañado a los españoles y se ha quedado con el poder, con el avión, con el helicóptero y con la Moncloa. Sánchez ha superado todos los límites éticos y morales entregando el país a Torra, Rufián y radicales, que insultan y escupen a los ministros. Yo me comprometo a recomponer todo lo que ha roto Sánchez con consenso constitucional y pactos.