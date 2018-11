Los partidos se vuelcan en Córdoba a 48 horas del 2-D

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Mis queridos cordobeses y cordobesas , en breve llegaremos al día clave para marcar el destino de nuestra querida Andalucía y os veo muy preocupados y aturdidos pidiéndome continuamente consejo sobre vuestro voto responsable . Hijos míos, Dios os da libertad de elección y vosotros sois los que decidís. Vuestra felicidad en parte depende de vuestra acertada elección. Por prudencia no puedo aconsejar que votéis a unas determinadas siglas ni partidos ni personas ; debéis hacerlo de acuerdo con vuestra conciencia ,porque vuestra conciencia está suficientemente preparada para hacerlo y debéis escucharla .Sólo os diré como actuaría un santo si tuviese el deber de votar. Un santo huiría de todos aquellos que huelan a corrupción , que la permitan , que la hayan permitido ,que la toleren o la hayan tolerado o que simplemente la acepten mirando para otro lado y no hayan luchado ni luchen enérgicamente para erradicarla de su seno ya que votándolos se sentiría su cómplice. Nunca votaría por rutina o fidelidad ,sería una barbaridad y condenaría a los andaluces a sufrir por su interesada u obsesa lealtad. Tampoco le daría su voto a nadie por su belleza o simpatía , su recta conciencia se lo impediría. Evitaría también dar su voto a demagogos y falsos salvadores ; suelen salir traidores y cuando se ven en el poder a menudo abusan de él. La experiencia bien nos lo ha demostrado. Ante tanta incertidumbre sabed que Dios también os pone muchas personas buenas y honradas en el camino capaces de anteponer los intereses generales a los suyos propios o a los de su partido para construir una sociedad más libre libre y más justa. Hijos míos , no os dejéis engañar y pensad que con vuestro voto sois los responsables del futuro de nuestra querida Andalucía.