Moreno pide que «no se caiga» en la «campaña del miedo del PSOE»

El candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, pidió ayer a los andaluces que no vuelvan a caer «en la campaña del miedo» que está «impulsando» el socialismo ante las elecciones del 2 de diciembre y defendió que «ya no cabe estar otros cuatro años quejándonos, hay que actuar ya». Moreno, que participó en un mitin en Algeciras (Cádiz) junto al líder del PP, Pablo Casado, advirtió de que la candidata socialista, Susana Díaz, «ya está diciendo que el cambio es incertidumbre e inestabilidad» para fomentar ese «miedo». «Ese es el mensaje de quien no tiene nada que ofrecer a los andaluces», manifestó Moreno, quien aseguró que «no hay razones de ningún tipo para caer en ese miedo».

Moreno insistió en que «ha llegado el momento de dejar las quejas a un lado y actuar» y presentó al PP como el partido «de las clases medias, de los trabajadores». El candidato popular hizo un llamamiento a la movilización en las dos semanas de campaña porque si se deja pasar esta «oportunidad histórica» los andaluces se arrepentirán en los próximos años. Subrayó que el 2 de diciembre sólo hay dos opciones: «Susana Díaz de apellido Podemos, Susana Díaz de apellido Ciudadanos, o el PP de apellido Andalucía». «No nos queda nada de tiempo para hacer historia, pensad en vuestras familias», espetó Moreno a los más de 2.000 asistentes al acto, según la organización.

El líder nacional, Pablo Casado, llamó a acabar con el «régimen chantajista, corrupto y clientelar» de la Junta que preside Susana Díaz, y arremetió contra la presidenta andaluza por gobernar desde la «arrogancia y prepotencia» y pensando que al PSOE le pertenece esta tierra. Enarbolando una bandera de Andalucía advirtió de que los populares no piensan admitir el «engaño» de los «soberbios» que dicen que criticar al gobierno regional es criticar Andalucía. Como tampoco piensan consentir, añadió, que los socialistas sigan «manchando el nombre» de esta región.