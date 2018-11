Moreno avisa de que si no gana habrá que "olvidarse" del cambio porque no cree a Cs

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha avisado este jueves de que si no gana las elecciones del próximo 2 de diciembre habrá que "olvidarse" del cambio porque no se cree "cien por cien" a Ciudadanos (Cs), cuando dice que si ambas formaciones suman habrá alternancia en Andalucía.

Así lo ha indicado el líder de los 'populares' andaluces durante una visita a una explotación ganadera en la comarca de Los Pedroches, concretamente en la localidad de Añora, donde ha estado acompañado por el cabeza de lista al Parlamento por la provincia, José Antonio Nieto, y por el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, entre otros cargos.

Moreno ha asegurado que su partido sale "a ganar" porque es lo "único" que garantiza que haya alternancia en Andalucía. Y es que, según ha destacado, la formación que lidera Juan Marín tiene "una parte importante de su ADN de socialismo porque son muchos los diputados que vienen del PSOE y que ahora integran esta formación" y tendrán la "tentación" de pactar con los socialistas, informa Europa Press.

Tras insistir en que Cs se siente "cómodo" con el PSOE-A, el candidato 'popular' ha advertido de que "nos podemos llevar una sorpresa con Cs" porque ya dijo en las pasadas elecciones autonómicas que no iba a pactar con el PSOE-A y "traicionó" a sus votantes. "Quién me dice a mí que no lo van a hacer una segunda vez", ha señalado, antes de recalcar que "el único voto útil es al PP-A".

De otro lado, preguntado sobre el reparto de papeles durante la presente campaña con el presidente de su partido, Pablo Casado, quien está realizando una intensa campaña por Andalucía, Moreno ha indicado que es él quien hace las propuestas en clave andaluza, desgranando el programa electoral, y que Casado hace también propuestas, pero a nivel nacional.

"Después, evidentemente, vamos a hacer, no la crítica, sino la descripción de lo que sucede en España con un mal gobierno del señor Sánchez y la descripción que hago todos los días de un mal gobierno de Susana Díaz, que no sabe gestionar", ha apuntado.

Vicepresidencias

Por otra parte, el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que su gobierno tendrá dos vicepresidencias, una de Economía, Hacienda y Turismo, y otra de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, aunque sin dar nombres para sus respectivos titulares.

"Una cosa es el esquema de la organización del gobierno que pueda tener y otra cosa es poner nombres porque no sé si vamos a estar sujetos a pactos", ha indicado Moreno, quien a la pregunta de cuál de las vicepresidencias ostentará el candidato de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha respondido, entre risas, con un "ya lo veremos".