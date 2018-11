Marín descarta pactar con quien «no comparta los valores de Cs»

El portavoz de Ciudadanos en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, descartó ayer alcanzar un acuerdo con «todas aquellas fuerzas políticas que no compartan los principios y valores con Ciudadanos», y pidió esperar a ver los resultados de las elecciones del 2 de diciembre para «ver realmente qué acuerdos se pueden llegar a poner encima de la mesa». Así lo señaló, a preguntas de los periodistas sobre un posible pacto con Vox, tras pasear por el barrio de Triana, junto a la portavoz de la ejecutiva nacional, Inés Arrimadas, insistiendo en que no conoce los 27 proyectos políticos que se presentan a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y, «evidentemente», no sabe «quién va a estar en el Parlamento”.

Asimismo, el candidato de la formación naranja volvió a rehusar hablar de los partidos que no cuentan con representación en la Cámara andaluza, incluso no llegó a nombrar a Vox. «Hay 27 partidos que se presentan y también por respeto a ellos esperaremos a la decisión de los andaluces el 2 de diciembre para ver qué resultados tenemos y, a partir de ahí, ver realmente qué acuerdos se pueden llegar a poner encima de la mesa», indicó.

Frente a esto, sí destacó la posición «muy clara» de su partido de que si Partido Popular y Ciudadanos obtienen los suficientes escaños para hacer un gobierno de cambio, lo hará.