Marín asegura que el PP no dejará pasar la oportunidad del cambio

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, se mostró ayer «seguro» de que, tras las elecciones del 2 de diciembre, el PP va a apoyar a Ciudadanos y «no va a dejar pasar la oportunidad de cambiar de gobierno después de cuarenta años» en Andalucía.

En declaraciones a los periodistas tras visitar en Isla Mayor (Sevilla), la Federación de Arroceros de la provincia, Marín indicó que su partido aspira a poder sumar los suficientes escaños para que se produzca ese cambio y «lo tiene que liderar, porque es un partido limpio y libre de sospechas». Argumentó que después del 2D Ciudadanos se sentará «con todo el mundo» y reiteró que puede llegar a acuerdos con el PP, después de ver «hasta qué punto está comprometido con regenerar la vida pública en la comunidad», además de mostrarse convencido de que contará con el respaldo de los populares.

«Estoy seguro de que sí, de que Juanma Moreno y el PP nos van a apoyar y no va a dejar pasar la oportunidad de Andalucía de poder cambiar de gobierno después de 40 años», enfatizó, Marín dijo fiarse «por encima de todo de los andaluces y de que van a propiciar un cambio del 2 de diciembre» e insistió en que con el PSOE no puede llegar a acuerdos porque «ha incumplido todos los que ha firmado», algo que ha personalizado en la presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz. Preguntado por que Moreno haya calificado como «chiste» la posibilidad de ser el vicepresidente de un Gobierno encabezado por Marín, el candidato naranja dijo que él no se lo ha inventado.

«Yo lo he leído en un medio de comunicación, Moreno a lo mejor lo que le contó fue un chiste a ese periodista y ahora se arrepiente de lo que dijo, eso lo tendrá que aclarar él. Lo que es cierto es que no lo ha desmentido», explicó, para zanjar: «Si quiere ser mi vicepresidente que tenga paciencia». Marín, que protagonizó ayer su primer paseo electoral por las calles de la localidad sevillana de Coria del Río, se reunió antes en Isla Mayor con representantes de la Federación de Arroceros de la provincia.