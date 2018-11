«La única manera de hacer feliz a los cordobeses es creando empleo»

-Hace unos meses decía en las páginas de Diario CÓRDOBA que era partidario de agotar la legislatura. ¿Qué ha pasado para que estemos en campaña electoral?

-Fui el primero que se sorprendió. Teníamos una reunión pendiente a primeros de septiembre, donde íbamos a ver los puntos que quedaban de los acuerdos, y a partir de esos momentos ver cuáles se ponían en marcha. Uno era el decreto contra el fraude y la corrupción política, otro era el dictamen de la ley electoral, que ya se había hecho, y después otros temas como la eliminación de los aforamientos, que solamente era una proposición de ley, firmada por Podemos, pero que necesitaba la firma del PSOE. Llegamos a esa reunión y el PSOE nos dijo que no cumplía. Por un lado, lo agradezco, porque fueron claros y no nos estuvieron mareando, pero, por otro lado, esperaba que hubiera algún tipo de negociación, pero el PSOE dijo que no cumplía. Tenían muy claro que querían convocar elecciones y nos lo soltaron el 4 de septiembre. Sigo pensando que se podría haber agotado la legislatura.

-En estos tres años y medio de pacto, ¿qué le ha decepcionado más de Susana Díaz?

-Sobre todo la falta de palabra, de cumplimiento de lo que se firma. Y, después, la falta de explicaciones. Yo no he recibido ni una sola llamada de la presidenta. Nos hemos visto dos veces y no me ha dado una sola explicación. Cuando me llamó el 8 de septiembre, cuando convocó el Consejo de Gobierno para anunciar la convocatoria electoral, lo hizo a las 13.24 horas, y ya lo sabía toda España. No sé para qué me llamó. Uno, cuando da su palabra o firma un documento tiene que cumplirlo. Lo que me ha defraudado es la falta de palabra y de cumplimiento por parte de Susana Díaz y del PSOE.

-¿Qué salvaría de ese periodo de pacto con el PSOE?

-Salvaría las reformas que hemos conseguido. Salvaría la rebaja del impuesto de sucesiones, salvaría el IRPF, muchas de las medidas que hemos conseguido para la justicia andaluza, los recursos que hemos introducido en sanidad, en educación, en dependencia... Salvaría también un tema muy delicado, como era la atención temprana. Salvaría muchas cosas porque, realmente, hemos conseguido hacer muchas cosas, incluyendo el sentar delante de los tribunales a Chaves y a Griñán. Hemos sentado delante de la justicia 23 años de gobierno socialista y ya hemos visto la cantidad de casos de corrupción política. La historia interminable de la corrupción ha sido la historia del PSOE en el gobierno andaluz. Esas cosas las salvaría porque hemos conseguido hacer reformas solo con 9 diputados. Ahora cuando tengamos la oportunidad el 2-D pondremos en marcha muchas de las medidas que se han quedado en el tintero.

-Si tuviera que dirigirse a un votante socialista, a otro del PP y a otro de Adelante Andalucía, ¿qué le diría para que vote a Cs?

-Le diría a los andaluces que no se conformen con lo que hay. Si algo hemos demostrado es que somos un partido limpio, honesto, que cumple con su palabra, que cumple sus compromisos con la gente y venimos a hacer reformas que entiendo que a algunos no le gusten, como eliminar aforamientos, eliminar privilegios, eliminar chiringuitos políticos, eliminar las designaciones a dedo, todas esas cosas que a mucha gente no le puede interesar, pero que creo que a los andaluces les interesa. Quiero que los andaluces recobren la confianza en la institución para que las cosas funcionen en Andalucía. Ése es el objetivo que nos hemos propuesto y ya hemos demostrado, que no venimos a prometer nada, sino que venimos con la tarea hecha. Nos queda por delante saber si los andaluces quieren un cambio después de 40 años, yo espero que sí. Les diría que no vayan a votar con miedo, sino con ilusión, y que las cosas se van a cambiar y se pueden cambiar.

-Usted, ¿cómo se define ideológicamente?

-Soy un hombre muy moderado. Tengo unos principios y unos valores que heredé de mi padre y que, además, he llevado a gala toda mi vida. Creo en la libertad, en la unión, en el diálogo, en el consenso, en la igualdad de oportunidades... y eso me lleva a estar en un partido político de centro, moderado, que es capaz de afrontar los problemas y no se esconde de ellos. Que es capaz de quedarse solo en la foto cuando se queda con todos los españoles y andaluces a su lado. Los andaluces, si algo tenemos, es que nos sentimos tremendamente orgullosos de ser españoles. Y en este caso, somos un partido que siempre decimos lo mismo, estemos donde estemos.

-Si llegara al Gobierno de Andalucía, ¿cuáles serían las cinco cuestiones que abordaría?

-Cuando llegue al gobierno el 2 de diciembre vamos a hacer una auditoría. Es necesario saber dónde nos encontramos, evaluar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Esa auditoría debe servir para saber cuál ha sido la gestión de los gobiernos anteriores, especialmente en la utilización de los fondos públicos que han venido de Europa y de todos los andaluces para combatir el problema principal que tienen los andaluces, que es el paro. Queremos saber qué ha pasado con los fondos de formación, con la Faffe, con los ERE... Una vez dado ese paso, el siguiente será poner en marcha líneas de reactivación económica que vayan en la línea de una reforma fiscal que permita también la eliminación de trabas administrativas, que el dinero circule, que el dinero de los andaluces se convierta en lo que tiene que ser, en el fruto que debe tener de su trabajo y no verse sometidos a la mayor presión fiscal de este país. Eso es fundamental para crear empleo, además de la eliminación de las trabas administrativas, y poner en manos de los profesionales de la sanidad y la educación públicas la responsabilidad de dirigir nuestra sanidad, nuestra educación, acabar con las listas de espera, acabar con todas esas situaciones que, desgraciadamente, están quemando a los andaluces. Los andaluces ya estamos quemados de tener que esperar 55 días para que te atienda un médico, que te llegue una resolución de dependencia cuando tu padre ya no está, que llames a un servicio médico y el conductor de la ambulancia tenga que decidir a quién tiene que atender antes. Si somos capaces de poner en marcha esa auditoría, esa reforma fiscal, la eliminación de las trabas y poner en manos de los profesionales de la sanidad y de la educación y nuestras políticas sociales, y acabar con los dedazos, vamos a cambiar Andalucía en muy pocos días.

-¿Qué hace más daño a Andalucía para que siga siendo una de las comunidades con más paro y menor convergencia con la UE?

-Hemos tenido mala suerte con los dirigentes políticos. El PSOE se ha dedicado 40 años a preocuparse por los sillones en lugar de por los andaluces. Esa Andalucía real de la que venimos todos los que formamos parte de ese proyecto es muy diferente a como lo ha estado viendo el PSOE, que la ha visto como un granero de votos y de mantener sillones. Por su parte, el PP ha estado más preocupado de mantener su estructura que de ser útil a los andaluces. Por eso, ahora es un momento importante de cambiar eso. Los andaluces no tenemos una maldición bíblica sobre nosotros, no hay ninguna plaga que diga que tenemos que tener el paro más alto de España, ni que tengamos que tener el mayor abandono escolar de este país. Los andaluces tenemos talento, tenemos capacidad, somos gente emprendedora que sobrevivimos a pesar de nuestros políticos. Lo que pretendemos es revertir eso, que la política y la Junta se convierta en algo más parecido a lo que son los andaluces.

-¿Por qué en Andalucía siempre ha ganado el PSOE?

-Lo sabemos todos, porque ha mantenido una estructura, unos chiringuitos, una red clientelar que hasta ahora le ha dado resultado y, sobre todo, porque ha intentado adormecer a los andaluces. Al PSOE le interesa que nadie vaya a votar el 2 de diciembre. Los andaluces tienen que ir a votar con ilusión y con la esperanza de que las cosas pueden y van a cambiar. El mayor arma que tiene un demócrata es una papeleta para cambiar las cosas, no desaprovechemos esa oportunidad.

-Por cierto, ha dicho que no respaldará al PSOE, pero en el PP no le creen.

-Me da igual lo que diga el señor Casado. El otro día ya dijo cuál es su interés cuando aseguró que Andalucía es un banco de prueba para las nacionales, es porque no le importa absolutamente nada Andalucía. Los votos de Cs no van a servir para que la señora Díaz y el PSOE sigan gobernando en Andalucía. Y, además, se lo he dicho muy claro, a él y al señor Moreno Bonilla, que, si los votos de Cs y PP suman para que haya un cambio, llegaremos a un acuerdo. Que esté tranquilo el señor Casado.

-Esta semana se abstuvo Cs en la condena al franquismo en el Senado. ¿Se puede dudar a la hora de condenar el franquismo?

-No es una cuestión de condenar o dejar de condenar. Volvemos siempre a la lucha de los rojos con los azules. Hay cosas más graves que pasan en el Senado o en el Congreso. Hemos visto cómo se están planteando el señor Sánchez y el señor Pablo Iglesias indultar a los que han querido romper a este país y destruir nuestra democracia. Eso sí es un atentado contra el Estado y la Constitución española. Esa eterna lucha de rojos con azules son etapas que no deberían haber sucedido, pero sucedieron y a partir de ahí lo que hay que intentar es hacer justicia, pero no venganza permanente como algunos pretenden. Nos tenemos que poner de acuerdo las fuerzas constitucionalistas en qué es lo que queremos hacer con España. Si nos vamos a dedicar a tirarnos los trastos unos a otros, los que perderán serán los españoles.

-¿Qué hay que hacer para solucionar el problema catalán?

-Tiene que haber una postura común de todas las fuerzas constitucionalistas. A partir de ahí, se puede conseguir una representación suficiente para que se hable de convivencia entre catalanes. El problema de Cataluña es un problema de España, aunque algunos quieran que solo sea un problema de Cataluña. Tenemos una Constitución que hay que respetar y acatar lo que dice. Si la quieren reformar, tendrá que haber una mayoría suficientemente cualificada para hacer esas reformas. Cediendo permanentemente, como está haciendo Pedro Sánchez, para conservar el sillón de la Moncloa, no es el camino. Hace falta que el Estado esté presente en Cataluña y respetar las decisiones judiciales, buscar valores cívicos que devuelvan la convivencia dentro de un Estado como el nuestro, democrático. Respetamos a los que no piensan como nosotros, pero los que defendemos esa unidad de España, esa libertad, estamos amenazados, insultados, agredidos y esto no puede seguir sucediendo. Tenemos que intentar buscar soluciones que devuelvan la convivencia. Las familias están rotas y eso es muy triste. La sociedad catalana está rota y esto se tiene que terminar.

-Estamos en Córdoba, ¿cuáles son sus propuestas electorales?

-Son las mismas que para todos los andaluces. La única manera de hacer feliz a los cordobeses es creando empleo y hay muchas fórmulas para ello. Pero hay que vertebrar el territorio. Andalucía no puede estar con la carencia de infraestructuras que tiene. Aquí hay muchos proyectos singulares, como el Parque Joyero, pero hay que verlo desde un punto de vista global. Córdoba tiene una agricultura y una ganadería que funcionan, tiene unos productos de primerísima calidad y nuestros agricultores y ganaderos han estado haciendo todo lo que tenían que hacer para modernizar sus empresas, para hacerlas más rentables, para arraigar la población al territorio. Si hablamos de turismo, es un referente nacional y europeo. Córdoba tiene un patrimonio envidiable y todo eso, sumado a la capacidad emprendedora, a la innovación que hay, tiene que hacer de Córdoba un motor económico importante. En cambio, no se ven los resultados cuando vemos los datos del desempleo, ¿por qué? Porque falta gestión, una administración que sea ágil para dar respuesta a los cordobeses, al que quiera poner en marcha un negocio, al emprendedor, al empresario... En definitiva, hay que poner en valor Córdoba, pero también desde las administraciones, no solo desde la sociedad civil, que ya ha hecho sus deberes. Esperamos que en los próximos cuatro años se vayan culminando muchas de las cuestiones que se empezaron y no se terminan nunca.

-Desde fuera, ¿cómo ve el debate de la inmatriculación de la Mezquita-Catedral?

-Si ha estado conviviendo siempre el culto, por qué no nos sentamos y somos capaces de entender que la convivencia es posible y es buena. Cada vez que vengo, visito la Mezquita-Catedral y cuando entro no me pregunto esto. Llego y disfruto porque es un sitio maravilloso que a nivel mundial es un punto de referencia, que entraña una historia, una cultura, una arquitectura. Me quedo con eso y no entro en lo demás. En una mesa, todas las partes seguro que encuentran un punto de encuentro porque la Mezquita-Catedral merece la pena y no puede ser un punto de desencuentro.