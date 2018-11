Juan Marín: "Si firmamos un acuerdo, lo cumplimos"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, aseguró que si, pasadas las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, Cs firma un acuerdo con el PP, «lo va a cumplir» porque es un proyecto «de fiar, limpio y honesto». Así lo señaló en un desayuno informativo en Sevilla, donde fue presentado por el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, quien destacó «la cercanía, humildad, ilusión y valentía» de Marín. «Si PP y Cs suman los suficientes escaños para que en Andalucía haya cambio político, se va a dar. Tengan la seguridad, porque no habría un andaluz que nos perdonara que no lo hiciéramos», insistió Marín, toda vez que volvió a señalar «los 40 años de hartazgo con el mismo gobierno y las mismas políticas» del PSOE-A. «Es el momento de dar el salto y que Andalucía crezca», enfatizó. Además, preguntado por el nivel de confianza que despierta entre los andaluces después de que firmara un acuerdo de investidura con el PSOE-A para la pasada legislatura, Marín reconoció que le dio a los socialistas «una oportunidad» en 2015 y firmaron este pacto, pero la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «no cumple».

En este sentido, afeó que «el PSOE rompiera la confianza porque no quiere cambiar absolutamente nada», mientras que defendió que este acuerdo fue «muy útil» con Cs en la oposición. Y sobre permitir un pacto entre el PSOE y Adelante Andalucía, insistió en que si ellos llegan al gobierno «ya saben lo que nos espera; meternos la mano en la cartera». Según explicó Marín, Andalucía tiene «una gran oportunidad para que haya un cambio» y esto, a su juicio, hay que hacerlo de la mano de «un partido que es de fiar y que cumple». En este sentido, criticó que el PP haya firmado «cosas en otros sitios y no las haya cumplido». Preguntado sobre si el Partido Popular supera en votos a Cs, el líder regional de Cs ha repitió que si suman, «llegaremos al acuerdo». Al hilo de esto, apeló al presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, para que entienda quién es el enemigo. «Moreno siempre ha pensado que es Ciudadanos, pero no, el enemigo es hacer las cosas de la misma manera durante 40 años», añadió. «Le he dicho muchas veces ‘te estás equivocando, Juanma. Yo no soy el adversario, yo soy la persona con la que te puedes poner de acuerdo’», repitió Marín, quien hizo hincapié en que «esto no es cuestión de votos sino de confianza». E. PRESS