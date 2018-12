Elecciones Andalucía 2018: últimas noticias en directo

El descalabro de Susana Díaz y la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz en las elecciones celebradas ayer domingo abren la puerta de la Junta a la derecha. PP, Ciudadanos y la fuerza ultra suman juntos 59 diputados, lo que les otorga la mayoría absoluta. Te informamos al minuto las últimas noticias tras la jornada electoral:

13:50 La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha puesto el acento el día después de las elecciones autonómicas en la baja participación reclamando un "análisis riguroso y sosegado" de esta realidad para atajar las causas que han llevado a muchos cordobeses y andaluces a quedarse en casa en lugar de acudir a las urnas. En su opinión, "lo principal es saber por qué ha ocurrido esto" y mostrar "el mayor compromiso a quienes nos han demostrado su confianza y a los que han decidido abandonar su derecho al voto y no pronunciarse".

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, a la izquierda, junto a Soledad Pérez y Manuel Torres, la noche electoral, en la entrada de la sede del PSOE de Córdoba. Foto: SÁNCHEZ MORENO

13:48 El coordinador provincial de IU en Córdoba, Pedro García, considera que “estamos en el momento de tomar decisiones”, en referencia a los resultados de las elecciones autonómicas, en las que Adelante Andalucía, que aglutina a IU y Podemos, ha perdido un gran número de votos y ha conseguido solo dos escaños. Aún así García piensa que los resultados no son extrapolables a las elecciones municipales del 2019. “Algunos pueden estar contentos, pero de ahí a comprar champán para las municipales va un margen”, señala. García advierte de que "quedan seis meses, hay mucho tiempo de por medio”.

13:37 Montero ha confiando en que las fuerzas independentistas que ahora niegan el apoyo parlamentario a la tramitación de los Presupuestos del Estado "tomen nota" de los resultados electorales en Andalucía. "El tablero político está sujeto a movimientos que probablemente no se esperaban hace unas semanas", ha reflexionado Montero en alusión a la expectativa de un cambio de posición de las formaciones independentistas como ERC y PDCat en el Congreso de los Diputados.

13:34

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido al resto de las fuerzas políticas andaluzas "que se facilite al partido socialista la formación de gobierno". La ministra ha apelado al "sentido de la responsabilidad" de las fuerzas democráticas para respetar la opción que los ciudadanos han votado "en primer lugar" y ha abogado por que los partidos democráticos sean capaces de "cortarle el paso a la extrema derecha" para que no forme parte "ni de los acuerdos de gobierno ni del propio gobierno andaluz".

13:24

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "influido mucho" en la caída de los socialistas en Andalucía y ha recalcado que al PP no le puede "dar miedo" pactar con Vox, una formación a la que los ciudadanos han elegido "democráticamente".

13:14

La Comisión Europea ha eludido comentar el resultado de las elecciones andaluzas al tratarse de unos comicios regionales. "Nunca comentamos elecciones regionales en ninguno de los estados miembros, es algo que nunca hemos hecho en el pasado", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

13:12

Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, ha reconocido que teme que una reforma de la Carta Magna "vaya a peor" tras ver el resultado de las elecciones andaluzas y el ascenso de Vox, por lo que ha hecho un llamamiento al entendimiento y el diálogo y a "no olvidar" la historia española. En declaraciones a Catalunya Ràdio, el exdirigente de CDC y uno de los siete padres de la Constitución española ha reaccionado así al resultado de las elecciones andaluzas.

13:09

Pedro Sánchez reúne mañana a la ejecutiva federal del PSOE en su formato completo -casi medio centenar de personas- para analizar la debacle en Andalucía. Sánchez participa este lunes en la cumbre del clima, por lo que la cita se ha pasado al martes.

12:43

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha destacado este lunes que en las elecciones al Parlamento de Andalucía ha ganado "la mayoría europeísta y constitucionalista" y ha pedido hacer una reflexión sobre la irrupción de una formación política que tiene un "ideario anticontistucionalista" como es Vox.

12:36

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ve en Vox "un producto de ese disparate" que fue la moción de censura por la que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno con el apoyo del independentismo catalán, Bildu y Podemos, y ha pedido negociación en Andalucía para que se forme un ejecutivo encabezado por el PP.

12:31

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat, ha calificado al partido de extrema derecha Vox como "una fuerza política más" y que surge como fruto de "la elección que han hecho los andaluces".

12:22

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha apelado a la "responsabilidad" de toda las fuerzas políticas para mantener "el sistema democrático" y "hacer un buen Gobierno en Andalucía". "Nos tiene que hacer reflexionar que, cuando hay partidos políticos que juegan a discursos de extrema derecha, al final quien gana es la extrema derecha", ha opinado.

12:22

El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, cree que el "auge" de la extrema derecha es "la peor de las consecuencias" del 2-D y "preocupa de una manera grande a todos los demócratas". "Es evidente que algunas cosas habremos hecho mal y los otros partidos" también, ha señalado.

12:21

"Nosotros no vamos a desembarcar en Cataluña, porque ya estamos en Cataluña. Es donde más ha crecido Vox. Cataluña es una parte inseparable de España. Nuestro objetivo es ir a todas las elecciones en toda España. Muy pronto habrá diputados de Vox en el Parlament", concluye Abascal su rueda de prensa.

12:20

"Los resultados anticipan un crecimiento de Vox en toda España. El chantaje del voto últil ha terminado y muchos españoles van a animarse a votar a Vox. Si no se aprovecha la oportunidad de desalojar al comunismo y a la corrupción de Andalucía, esto pasará factura a los partidos que lo impidan", afirma Abascal, en alusión a PP y Ciudadanos.

12:17

Abascal evita decir si pedirán entrar en el gobierno a cambio de su apoyo. "La cuestión no es solo cambiar un partido político y un régimen, sino cambiar una forma de hacer política", añade Serrano.

12:15

"El compromiso y el pacto lo tenemos con nuestros votantes", insiste Serano. Abascal anuncia que el comité ejecutivo de Vox se reunirá el miércoles para fijar posición.

12:14

Abascal asegura que ellos apoyarán "ideas políticas", independientemente de quién sea el candidato, Moreno o Marín. Serrano destaca que no le corresponde de Vox tomar la iniciativa en este momento.

12:12

Responde ahora a Pablo Iglesias por su llamada a una "alerta antifascista". "Quienes están llamando a ese antifascismo militante están cometiendo una gravísima irresponsabilidad. Haremos responsable a Pablo Iglesias de todos los ataques y amenazas que se hagan contra esta fuerza política", señala. "Queremos que todos sepan que nosotros no seremos un obstáculo para que en Andalucía haya una alternativa política" a PSOE y Podemos.

12:10

"Eso es lo que nosostros vamos a poner encima de la mesa. Ese es el pacto que hemos firmado con nuestro votantes", añade Abascal. Reprocha ahora los "insultos durísimos" que les has dedicado "algunos partidos políticos y medios de comunicación". "No va a servir de nada esa estrategia. Nosotros no vamos a movernos ni un ápice de donde estamos", añade.

12:09

Toma la palabra el líder de Vox, Santiago Abascal. "Nosotros solo tenemos un pacto con 400.000 andaluces", empieza Abascal. Aboga por el derroque del estado de las autonomías, los impuestos "abusivos para mantener el chiringuito de los políticos", por el mantenimiento de las tradiciones (como la tauromaquia o la caza), el derrocamiento de las leyes de género y de memoria histórica, y contra la inmigración ilegal.

12:07

Serrano rechaza que su partido legitime la violencia contra la mujer e insta a consultar su programa electoral.

12:06

Comparece el cabeza de lista de Vox en Andalucía, Francisco Serrano. "Han fracasado otra vez las encuestas, las encuestas se cocinan en función de quién las encarga. Se ha producido un fracaso estrepitoso del PSOE y del frente popular. El fracaso del PSOE se ha producido porque muchos socialistas ya no confían en ese partido, ni en sus políticas ni en su regeneración falsa. Hoy, el PSOE se ha quedado solo con los 'socialistos'. Nosostros somos un partido que representamos a todos, somos el partido de los indignados andaluces", considera.

11:55

El presidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ángel Garrido, ha dicho que no le da miedo Vox, tras los votos conseguidos por esta formación en las elecciones andaluzas, y ha abogado por que el PP trabaje por conseguir que las personas que se han ido del partido vuelvan a votarles.

11:53

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva nacional socialista, Óscar Puente, ha ligado los malos resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones andaluzas a la "aventura" que lideró Susana Díaz para convertirse en la secretaria general de la formación, en alusión a la crisis vivida en el partido con la salida de Sánchez de la dirección, a la que luego regresó tras unas elecciones primarias.

11:51

¿Qué propone Vox en su programa electoral? Pues, entre otras cosas, aboga por la supresión de las autonomías, la derogación de la ley de violencia de género y la deportación de inmigrantes. Aquí, las 10 claves del programa electoral de Vox.

11:37

Siguen las reacciones a la irrupción de Vox en el panorama político español: En Marea ha mostrado su "preocupación" por el auge de la "extrema derecha" y ha invitado a una "reflexión colectiva" para ofrecer una alternativa política afincada en valores republicanos, democráticos y sociales.

11:34

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, no ve "muy acertado" extraer conclusiones de un territorio respecto a otro en relación con los resultados de las elecciones andaluzas celebradas este domingo.

11:33

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha evitado este lunes hacer una lectura política de las elecciones andaluzas y de la irrupción de Vox, y tan solo se ha limitado a pedir a "todos los partidos" que respeten la Constitución. "Fuera de la Constitución no hay nada", ha dicho.

11:09

El actual presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha celebrado que Juanma Moreno "liderará el cambio en Andalucía y Pablo Casado en toda España" porque "con principios, valores y tenacidad no hay nada imposible". Y ha advertido de que "al separatismo y a la izquierda radical ya solo les queda aplicarse lo del cordón sanitario a sí mismos... a ver si así les funciona".

10:55

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ha señalado que los resultados de las elecciones andaluzas muestran que la izquierda "ya no es creíble" para los ciudadanos, ya que el PSOE ha obtenido 33 diputados, perdiendo 14 escaños con respecto a la última cita electoral, mientras que Adelante Andalucía --Podemos junto a IU-- también restó tres escaños al obtener 17 representantes. De este modo, ha añadido Barragán, la izquierda "no suma y, por tanto, no gana". "El voto del PSOE andaluz pierde su fuerza en favor de Ciudadanos. Realmente vemos con preocupación cómo la izquierda en Andalucía ya no es creíble para los ciudadanos, que comienzan a dirigir su atención a otras posiciones ideológicas, cambiando su voto, tradicionalmente de izquierdas, por otras alternativas a la derecha", ha apostillado.

10:54

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha avisado de que "no se puede parar a la ultraderecha reproduciendo su discurso sobre la unidad de España", por lo que la "izquierda española" debe asumir que "el 'no pasarán' pasa por respaldar sin ambages la autodeterminación de los pueblos".

10:52

En declaraciones a SER Cataluña, la 'consellera' de Culturua, Laura Borràs, ha mostrado preocupación por los resultados de las elecciones andaluzas y ha destacado que "ahora parece que el 'procés' haya hecho emerger todo los fantamas, pero estos ya estaban" y se están "haciendo corpóreos". "Ahora tenemos un problema de primera magnitud sobre la mesa", ha añadido.

10:40

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha alertado de que Vox pretende "desmontar los 40 años de democracia y de Constitución" y ha asegurado que corresponde a los socialistas "ofrecer estabilidad". "Estamos delante de la entrada en las instituciones de un partido cuyo ideario tiene una medida importantísima, que es desmontar los 40 años de democracia y de Constitución que hemos consolidado entre todos", ha declarado Calvo a su entrada a un acto sobre la trata de seres humanos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

10:39

En un mensaje en Twitter, el líder de los liberales europeos, Guy Verhofstadt, ha felicitado a Ciudadanos por los resultados obtenidos en Andalucía, pero ha alertado del "éxito de la ultraderecha", algo que, a su juicio, debería de "preocupar a todo el mundo". "Nos enfrentamos a una batalla por el alma de Europa en las elecciones europeas de mayo", ha subrayado.

10:36

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido la necesidad de hacer "autocrítica" tras los resultados obtenidos por Adelante Andalucía que no cumplen con las expectativas. El dirigente morado ha admitido que no han sido capaces de movilizar a su electorado ni atraer a los votantes tradicionales del PSOE. Sin embargo, Iglesias ha querido dejar claro que lo verdaderamente importante es la llegada al Parlamento de Andalucía de "una fuerza política de extrema derecha, posfranquista sin complejos, que plantea que en España tienen que dejar de existir las conquistas sociales de las últimas décadas". Por ello, ha pedido a las fuerzas que lograron sacar adelante la moción de censura que dejen a un lado sus "diferencias" y "reconstruyan" esa mayoría que está "rota".

10:34

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha descartado que haya que replantearse la coalición Adelante Andalucía porque, a su juicio, "no queda otra que la unidad". Maíllo ha admitido que no se ha cumplido el objetivo electoral qu ese plantearon y se ha producido una "sacudida" para la izquierda.

10:31

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que los resultados en Andalucía reflejan el "cansancio" con el PSOE de los "contrarios" y ,"lo que es más grave, de sus propios votantes". Ortuzar también ha considerado que ha quedado claro que "el franquismo estaba escondido en el PP" y que "ahora se ha atrevido a salir por su cuenta y con siglas propias", en alusión a Vox.

10:19

El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Mario Jiménez, ha defendido que su partido ha sido el ganador de las elecciones autonómicas "a enorme distancia" del resto de fuerzas pese al "mal resultado" obtenido este domingo, perdiendo 14 escaños, y ha reivindicado que un gobierno socialista "es la única manera de poner un cordón sanitario para evitar que la ultraderecha gobierne en Andalucía y abra la puerta a otros escenarios en España". En declaraciones a la SER, Jiménez ha asegurado que los socialistas tienen "la responsabilidad de intentar conformar un gobierno" como partido ganador de las elecciones, mientras que los partidos de la oposición "tienen la responsabilidad de levantar un cordón sanitario frente a la ultraderecha", por lo que ha confiado en que "las derechas en Andalucía y España asuman su responsabilidad histórica y no terminen demostrando que la derecha no ha tenido el proceso evolutivo de otros países y sigue anclada en el pasado".

10:16

El secretario de organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha defendido este lunes el "liderazgo indiscutible" de Susana Díaz y que está totalmente "legitimada" para seguir al frente del partido, porque ha sido la ganadora de las elecciones autonómicas, aunque ha habido una importante "pérdida de los apoyos". En declaraciones a RNE, Cornejo, que ha descartado que en el resultado haya tenido alguna influencia la decisión de la presidenta de adelantar tres meses las elecciones, ha reconocido que los socialistas algo "no hemos hecho bien para que no haya habido esa participación que esperábamos". Sin duda, según Cornejo, esa no participación la han pagado los dos partidos de la izquierda, donde no ha habido la movilización que se tenía que haber producido.

10:14

Juanma Moreno, candidato del PP, ha revelado en el programa 'Espejo público', de Antena 3, que esta madrugada habló con el candidato de Cs, Juan Marín, y ambos quedaron en verse en los próximos días. Según Moreno, en esa conversación ambos coincidieron en que no pueden "traicionar a los andaluces". El aspirante popular ha dicho que no detallaron ningún reparto de puestos en un eventual pacto para gobernar la Junta, pero ha añadido que da por hecho que Ciudadanos querrá participar de la gestión en algunas consejerías. "No hemos hablado con Vox todavía. También vamos a hablar con Vox y vamos a ver qué actitud tienen, qué objetivos tienen", ha afirmado sobre la fuerza de ultraderecha.

09:54

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que su candidato en Andalucía, Juanma Moreno, tiene "toda la legitimidad" para convertirse en el presidente de la Junta y ha recalcado que Ciudadanos tiene "pocas excusas" para no apoyar al candidato del PP. Además, en una entrevista en RNE, ha criticado que el partido de Albert Rivera, que quedó primero en las elecciones catalanas, ni siquiera intentara una investidura y lo quiera hacer ahora en Andalucía ahora cuando son los terceros.

09:49

El candidato de Cs, Juan Marín, ha vuelto a emplazar este lunes a la líder del PSOE, Susana Díaz, a dar apoyo a un gobierno de PP y Ciudadanos para evitar la entrada de Vox en las instituciones. Marín ha cerrado la puerta a reeditar el acuerdo entre su partido y el PSOE de la pasada legislatura. Es una posibilidad que, ha subrayado, "no existe". "Nosotros intentaremos llegar a acuerdos con el PP y, a partir de aquí, el PSOE que decida", ha añadido Marín a los micrófonos de RNE, al tiempo que ha insistido en su volunta de presidir la Junta.

09:47

La vicesecretaria de estudios y programas del PP, Andrea Levy, ha afeado que el candidato de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, pretenda presentarse a la investidura y busque el apoyo del PP, pese a ser la tercera fuerza y quedar cinco escaños por detrás de los conservadores. "Me sonroja que el partido que ganó las elecciones en Catalunya y no se presentó a la investidura, ahora, siendo terceros, digan que se quieren presentar", ha afirmado Levy en declaraciones a la cadena SER.

09:39

¿Quieres saber quiénes son los 12 diputados de Vox que estarán en la nueva legislatura en el Parlamento andaluz? Aquí tienes una breve reseña de cada uno de ellos.

09:35

El vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto, ha vuelto a insistir en Onda Cero en que están dispuestos a pactar con Vox aunque ha avisado a los ultras que solo pactarán con ellos un acuerdo que incluya medidas “plenamente constitucionales”. Maroto no se plantea otro escenario que no sea el de acabar con 36 años de socialismo en la Junta de Andalucía y que su candidato, Juanma Moreno, sea el próximo presidente gracias al respaldo de Ciudadanos y Vox.

09:32

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha advertido este lunes de que Ciudadanos se tendrá que "plantear alguna reflexión" sobre pactar con la ultraderecha de Vox y ha destacado que el centro derecha vea "normal" que tanto el líder del PP, Juanma Moreno, como el de Ciudadanos, Juan Marín, se postulen para presidir la Junta.