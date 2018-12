Directo: La participación a las 18.00 es del 46,33%, cinco puntos menos que en el 2015

Andalucía vota este domingo en las undécimas elecciones al Parlamento autonómico. A las 18.00 horas se ha dado a conocer un nuevo avance de participación, que sigue cayendo con respecto al 2015 y es de 5,08 puntos menos.

Los resultados no se comenzarán a divulgar hasta las 22.15 horas, una vez que cierren los colegios electorales de Sanlúcar afectados por un retraso debido a que no había papeletas de Equo en varias mesas.

La cita electoral de este domingo puede cambiar el arco parlamentario. El PSOE-A aspira a mantener el Gobierno de la Junta, mientras PP-A, Cs y Adelante Andalucía pugnan por la segunda posición, una lucha mucho más abierta que en otras elecciones, según todos los sondeos. Otras claves de estas elecciones estarán en los pactos postelectorales, la posible irrupción de VOX o la lectura de los resultados a nivel nacional, al tratarse de la primera convocatoria electoral desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

En las ocho provincias están llamadas a votar 6.541.748 personas, que elegirán a 109 diputados. En Córdoba, el censo de electores asciende a 647.433, para designar a los 12 parlamentarios que corresponden a la provincia.

En Diario CÓRDOBA abrimos este hilo para contarles en directo el desarrollo de la jornada electoral:

18.11 h. La participación en las elecciones autonómicas andaluzas vuelve a caer en el último avance facilitado por el Gobierno andaluz, que pasa de los 4.01 puntos con respecto a 2015 de las 14.00 horas a 5.08, ya que solo ha acudido a votar el 46,33 % del electorado frente al 51,41 % de hace tres años. La provincia de Córdoba, con el 48,9%, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 18.00 horas (53,56% en el 2015), mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 42,5%.

17.48 h. El retraso en dos horas en la apertura de los colegios electorales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que demorará el escrutinio de los resultados, ha marcado las primeras horas de la jornada de estas elecciones. Los resultados no se comenzarán a divulgar hasta las 22.15 horas, una vez que cierren los colegios electorales de Sanlúcar afectados por el retraso (Resumen de la jornada hasta esta hora).

17.23 h. Las claves de las elecciones andaluzas. ¿Podrá gobernar el PSOE en solitario, si no es así con quién pactará o cómo afectará el resultado a los líderes nacionales? Estas son algunas de las incógnitas a resolver. Vídeo:

Vídeo: ATLAS TV

16.31 h. El Comité Electoral del PSOE, órgano que sustituye a la ejecutiva en periodos electorales, seguirá esta noche el escrutinio de las andaluzas desde la sede federal del partido en la madrileña calle de Ferraz, encabezado por el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Aunque los dirigentes socialistas no descartan que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acuda a última hora para compartir con ellos un primer análisis de los resultados electorales, oficialmente no está decidido si lo hará o si permanecerá en la Moncloa, recién llegado hace unas horas de la cumbre del G-20 celebrada en Buenos Aires. Sí asistirá a la reunión de la cúpula de partido la vicepresidenta del Ejecutivo y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, han confirmado a Efe fuentes de su entorno.

16.14 h. El sindicato UGT-A ha querido aclarar este domingo que la organización "no ha pedido el voto para ninguna formación concreta" en las elecciones autonómicas que se celebran en Andalucía, y al respecto señala que "respeta el que miembros del sindicato puedan expresar sus preferencias, pero no en nombre de UGT-A, lo cual queremos dejar claro, ante algunas informaciones aparecidas en las que parecía confundirse una cosa con la otra". Así lo precisa el sindicato en un comunicado después de que el pasado viernes se conociera que más de 200 sindicalistas y simpatizantes de UGT han firmado un manifiesto de apoyo al PSOE en estas elecciones al Parlamento andaluz. De igual modo, desde UGT-A afirman que rechazan "contundentemente cualquier actitud violenta y antidemocrática, especialmente en una jornada como la de hoy, como la sufrida por la candidata socialista, Susana Díaz, en el colegio electoral Alfares, de Triana, cuando sufrió insultos de dos apoderados del partido VOX, al ir a votar, y estando acompañada de su hijo pequeño y de su marido".

15.17 h. Los resultados de las elecciones no se comenzarán a divulgar hasta las 22.15 horas, una vez que cierren los colegios electorales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), afectados por un retraso debido a que no había papeletas de Equo en varias mesas. Así lo ha explicado en conferencia de prensa la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, quien ha indicado que la Junta Electoral ha informado a la Junta de Andalucía de que no se podrán difundir resultados oficiales hasta esa hora, una vez que estén todos los colegios cerrados.

14.58 h. La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, comparece en rueda de prensa en el Centro de Datos habilitado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, donde acaba de facilitar el primer avance de datos de participación, de las 14.00 horas. Aguilar ha añadido que el último colegio electoral en cerrar será el de Sanlúcar (Cádiz), donde ha habido un retraso en la apertura. Ese colegio cerrará a las 22.08 horas.

14.21 h. El 29,93% de los andaluces habían votado a las 14.00 horas, según el primer avance de participación en estas elecciones autonómicas, facilitado por la Junta de Andalucía. Ese porcentaje supone una caída de 4 puntos con respecto a los comicios del 2015, en que a la misma hora, la participación en la comunidad se cifraba en el 33,94.

La provincia de Córdoba, con el 31,67 por ciento, aunque también cuatro puntos menos que en el 2015 (35,96%), es la que registra un mayor índice de participación hasta las 14.00 horas, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 26,8 por ciento.

14.00 h. La Junta de Andalucía ha elevado un requerimiento a la Junta Electoral (JE) para que le indique cuándo podrá comunicar oficialmente los resultados de las elecciones autonómicas, ya que los colegios electorales de Sanlúcar Barrameda (Cádiz) han abierto pasadas las 11.00 de la mañana.

13.20 h. A partir de las 14.30 está previsto que se conozcan los primeros datos de participación. A esa hora, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, tiene previsto comparecer de nuevo en rueda de prensa en el Centro de Datos habilitado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla.

13.16 h. VOX ha anunciado que las dos personas de su partido que "han increpado" a la presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, "han sido apartadas como apoderados" del partido "por conducta inapropiada". Así lo ha comunicado a los medios el partido que en España lidera Santiago Abascal "en relación a la noticia de que dos apoderados de VOX han increpado a Susana Díaz cuando votaba" en la jornada electoral de este domingo, 2 de diciembre, en Sevilla.

13.00 h. El portavoz de Ciudadanos en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha votado pasadas las 11.30 horas en la Biblioteca Municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), acompañado de sus dos hijos, siendo el pequeño la primera vez que ejercía su derecho a voto, y con su mujer. Una vez hecho esto, ha atendido a los medios y viajará a Sevilla para seguir la noche electoral.

Foto: E.P.

12.57 h. En Baena la jornada transcurre con normalidad, según el alcalde, que ha explicado que a primera hora, la ausencia de algunos titulares en las mesas ha llevado a constituirlas con suplentes, informa mariluz Ariza. Además, el corte de la calle que da acceso al colegio situado en la plaza de la Constitución debido a la instalación del árbol de Navidad, ha llevado al PP a presentar una queja, aunque durante las dos horas que ha estado cortada se ha cambiado el sentido del tráfico por la calles Henares para facilitar el acceso en coche. En la foto, la diputada socialista en el congreso, María Jesus Serrano.

Foto: M. ARIZA

12.56 h. Votaciones en Priego de Córdoba. En las imágenes, María Luisa Ceballos, concejal del PP en el Ayuntamiento de Priego y expresidenta de la Diputación, y José Manuel Mármol, alcalde socialista de Priego y senador.

Fotos: RAFAEL COBO

12.56 h. Votaciones en el colegio Averroes de Córdoba capital.

Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

12.38 h. La candidata socialista Susana Díaz ha votado pasadas las 10.30 horas en el colegio Alfares, en el sevillano barrio de Triana, acompañada de su marido y de hijo y tras ejercer su derecho atendió a los periodistas. "He votado con ilusión y con ganas sabiendo que he participando en la fiesta de la democracia y que una contribuye a una sociedad mejor", ha declarado.

12.15 h. La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, que a las 10.00 horas ofrecía una rueda de prensa en Sevilla con los datos de apertura de los colegios, ha votado en torno a las 12.45 horas en el CEIP Colón de Córdoba capital. La consejera ha animado a la participación. Vídeo:

Rosa Aguilar vota en el CEIP Colón. Foto: SÁNCHEZ MORENO

También la consejera de Salud, Marina Álvarez, ha votado este mediodía en el CEIP Colón. Foto: SÁNCHEZ MORENO

12.16 h. El socialista Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba y alcalde de Rute, vota en la ludoteca municipal de Rute.

12.15 h. El candidato del PSOE por Córdoba, número uno de la lista, Juan Pablo Durán, y presidente del Parlamento andaluz, ha votado en torno a las 11.30 horas en el CEIP Noreña.

Foto: MANUEL MURILLO

12.11 h. Empadronado por motivos laborales en Madrid, al candidato de Ciudadanos por Córdoba, Fran Carrillo, no le ha llegado la documentación a tiempo para poder votar. Esta mañana ha acompañado a su madre en el colegio Averroes de Córdoba capital.

Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

11.47 h. La candidata a la presidencia de la Junta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha votado en el colegio La Salle en Cádiz. Rodríguez ha dado las gracias "a todas las personas que van a hacer posible que los andaluces puedan pronunciarse sobre su futuro gobierno".

Foto: E.P.

Tras votar, la candidata de Adelante Andalucía ha colgado este tuit:

Con toda la ilusión que me habéis transmitido estas semanas, asumiendo mucha responsabilidad y con unas ganas infinitas de cambiar las cosas en Andalucía. ¡Adelante! 😊💚 #Adelante2D pic.twitter.com/GxOucyr1i0 — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 2 de diciembre de 2018

11: 45 h. El PSOE-A denunciará ante la autoridad electoral y la que proceda los insultos que ha recibido la presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, cuando iba a ejercer su derecho al voto en el colegio Alfares de Triana, en Sevilla capital, por parte de representantes de VOX. Según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, esta medida se adoptará después de que cuando Díaz iba a votar un par de representantes de la citada formación les lanzara frases del tipo "Cuarenta años robando", "Susanita se te acaba el chollo", "Susana, al paro", además de "Enchúfame".

11.36 h. También ha votado ya el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, y lo ha hecho en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Cabra, agradeciendo la labor de todos aquellos que participan en esta jornada electoral para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, informa José Moreno. Molina ha mostrado su deseo de que todos los ciudadanos puedan votar en libertad en un día tranquilo. Además, ha apuntado que la campaña había sido intensa en la provincia y que su impresión era totalmente positiva.

11.35 h. Isabel Albás, la número 2 de la lista de Ciudadanos por Córdoba, ha votado en el Centro de Servicios Sociales Noroeste-Moreras de la capital.

11.29 h. La candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha votado en el colegio Alfares, en el barrio sevillano de Triana, entre gran expectación.

Foto: REUTERS

Susana Díaz ha dejado este tuit tras ir a votar:

Ya he ejercido mi derecho al voto en las #EleccionesAndalucía. Hoy es un día de celebración, un día para comprometernos con el futuro de nuestra tierra, un día de mucha ilusión y de responsabilidad. Hago un llamamiento a las urnas, que vayamos tod@s y que participemos. pic.twitter.com/1ouvVChdBl — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 2 de diciembre de 2018

11.25 h. El candidato del PP, Juanma Moreno, ya ha votado. Lo ha hecho en el colegio Sagrado Corazón, situado en la calle Liborio García, en Málaga, donde ha acudido acompañado de su esposa.

Foto: AFP

Tras votar, Juanma Moreno ha dejado este mensaje en su cuenta de Twitter:

Ya he ejercido mi derecho a voto en estas #EleccionesAndalucia.

El día de hoy es una oportunidad histórica para todos los andaluces, os invito a votar en la fiesta de la democracia. pic.twitter.com/gtT1LibuCX — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 2 de diciembre de 2018

11.24 h. El candidato de VOX a la presencia de la Junta de Andalucía, Francisco Serrano, ha pedido a los andaluces que “voten en conciencia, con el corazón y con el cerebro”, para reclamar “que ningún andaluz se abstenga”. Serrano ha hecho estas declaraciones ante los periodistas tras votar en un colegio electoral de Sevilla, acompañado del presidente de su partido, Santiago Abascal.

11.05 h. Beatriz Jurado, la número dos de la lista del PP por Córdoba, ha votado en el Centro Cívico José de la Torre y el Cerro, en el barrio El Naranjo.

Foto: SÁNCHEZ MORENO

10.55 h. La no constitución de las mesas electorales en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) pasadas las 10.15 de la mañana es la principal incidencia de la jornada electoral de Andalucía, en la que los colegios electorales de este municipio gaditano cerrarán sus puertas más de una hora después que los del resto de la comunidad. La consejera de Justicia e Interior de la Junta, Rosa Aguilar, ha dicho en conferencia de prensa que en esta localidad se han detectado que no había papeletas de EQUO en ningún colegio electoral, por lo que la votación no ha comenzado a las 9.00 como estaba previsto.

En este mismo municipio no se han constituido dos mesas en el colegio Guadalquivir hasta pasadas las 10.20, porque ningún miembro de las mismas se ha presentado.

A las 10.30 todavía no había comenzado la votación, a la espera de que las papeletas de EQUO sea distribuidas. En Sanlúcar están cansados 54.255 votantes, según el Instituto Nacional de Estadística.

10.50 h. La candidata de Adelante Andalucía por Córdoba, Ana Naranjo, ha votado en el colegio Fray Albino de la capital, donde ha dicho a los periodistas que acude a los comicios "con mucha ilusión y esperanza". Vídeo:

Foto: SÁNCHEZ MORENO

Votaciones en el colegio Fray Albino de capital cordobesa. Fotos: SÁNCHEZ MORENO

10.45 h. La alcaldesa de Córdoba, la socialista Isabel Ambrosio, ha votado pasadas las 10.30 horas en el colegio Cruz de Juárez.

Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

10.40 h. A las 10.00 ha votado el candidato de Adelante Andalucía, número dos de la lista por Córdoba, David Moscoso.

Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

10.34 h. El cabeza de lista de la candidatura del PP por Córdoba a estas autonómicas, José Antonio Nieto, ya ha votado, y lo ha hecho en el C.P. Caballeros de Santiago.

Foto: CHENCHO MARTÍNEZ

10.33 h. Los políticos cordobeses se acercan a las urnas. A las 10 horas ha votado en el antiguo colegio Julio Romero de Torres, calle Rey Heredia, el ministro de Agricultura, Luis Planas. El dirigente socialista ha señalado a los periodistas que le esperaban que espera "una alta participación". Vídeo:

Foto: SÁNCHEZ MORENO

10.23 h. Incidencias: Dos mesas han abierto con retraso en Córdoba capital

La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, comparece para informar de las incidencias en la apertura de los colegios electorales, que en general han abierto con "normalidad", ha dicho.

En el caso de Córdoba, dos mesas electorales han abierto con retraso, por falta de documentación, ya subsanada, por lo que cerrarán más tarde. En concreto se trata de una de las mesas del colegio Concepción Arenal, que ha abierto con 45 minutos de retraso, y la otra mesa, una de las instaladas en el Centro Cívico de Lepanto, con un retraso de 19 minutos. En el primer caso el cierre de la mesa se producirá a las 20:43 horas, y en el segundo, a las 20.19 horas.

10.16 h. Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía tienen previsto acudir a votar entre las 10.00 y las 11.30 horas.

El candidato del PP, Juanma Moreno, votará a las 10.30 horas en el colegio Sagrado Corazón, situado en la calle Liborio García, en Málaga.

A la misma hora también ejercerá su derecho al voto la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el colegio Alfares, en el barrio sevillano de Triana.

A las 11.00 horas la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, podrá votar en el colegio La Salle Viña de Cádiz capital.

Media hora después votará el candidato a la vicepresidencia de la Junta por esa formación, Antonio Maíllo, que lo hará en el Ayuntamiento sevillano, en la Plaza Nueva.

También a las 11.30 horas ejercerá su derecho al voto el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, en la biblioteca municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

10.00 h. Los cordobeses votan con normalidad en las 907 mesas repartidas entre los 413 colegios electorales de la capital y la provincia. Solo se ha registrado dos retrasos en otras tantas mesas de la capital, ya subsanado. Si aún no ha votado y se dispone a hacerlo a lo largo de la jornada, la Junta de Andalucía ofrece sus consejos también en las redes sociales:

09.30 h. La práctica totalidad --el 99,57 por ciento-- de las 10.038 mesas electorales distribuidas por las ocho provincias andaluzas con motivo de las elecciones autonómicas que se celebran a lo largo de la jornada de este domingo 2 de diciembre se encuentran ya constituidas y abiertas, con datos actualizados a las 9.21 horas. En Córdoba, han abierto 906 de las 907 mesas.

A partir de las 10.00 horas, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, tiene previsto comparecer en rueda de prensa en el Centro de Datos habilitado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, para informar de la apertura de los 3.832 colegios electorales para unos comicios en los que 6.541.748 andaluces están llamados a las urnas.

09.20 h. Un total de 19.122 efectivos de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil componen este domingo el dispositivo de seguridad. Los agentes realizan tareas de vigilancia en los colegios electorales, en la vía pública y en puntos de interés estratégicos como en los organismos e instituciones oficiales que gestionan el proceso electoral y en las sedes de los partidos políticos.

09.05 h. A esta hora ya están abiertas 892 de las 907 mesas electorales de Córdoba y provincia, el 98,36%, según informa la Junta de Andalucía a través de la aplicación móvil que ha lanzado para el seguimiento de estas elecciones (puede descargarla aquí). En las imágenes, los más madrugadores, listos para votar en una de las mesas instalada en el colegio López Diéguez en la capital cordobesa.

Fotos: SÁNCHEZ MORENO

09.00 h. A esta hora abren los colegios electorales en Andalucía. Hay repartidos por la comunidad un total de 3.832 colegios electorales, que dispondrán de 10.038 mesas integradas por 30.114 miembros. En Córdoba y provincia, 413 colegios y 907 mesas.

8.45 h. Los colegios electorales abrirán a los votantes a las 9.00 horas y cerrarán a las 20.00 horas. Desde una hora antes de la apertura, deben reunirse los miembros de las mesas para comprobar el material electoral y las condiciones del colegio. Las mesas están formadas por un presidente y dos vocales.

8.31 h. Con la familia, visitando su pueblo o paseando... Así pasaron la jornada de reflexión los candidatos cordobeses. Reportaje: Reflexión antes de la traca final

8.16 h. Casi 30.000 cordobeses podrán votar hoy por primera vez en unas elecciones autonómicas. El porcentaje es del 4,63% de los 647.433 electores convocados a las urnas en la provincia.

7.56 h. 14 candidaturas han formalizado sus listas ante la Junta Electoral Provincial en Córdoba. Juan Pablo Durán y José Antonio Nieto encabezan las listas de PSOE y PP, Adelante Andalucía y Cs optan por caras nuevas. Estos son los datos de la jornada electoral en Córdoba y provincia:

647.433 cordobeses están llamados a las urnas para elegir a 12 diputados