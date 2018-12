Directo: Cierran los colegios electorales en una jornada marcada por la baja participación

Andalucía vota este domingo en las undécimas elecciones al Parlamento autonómico. A las 20.00 horas se han cerrado las mesas electorales, en una jornada marcada por la baja participación. Pero los resultados no se comenzarán a divulgar hasta las 22.15 horas, una vez que cierren los colegios de Sanlúcar, afectados por un retraso debido a que no había papeletas de Equo en varias mesas.

En las ocho provincias estaban llamadas a votar 6.541.748 personas para elegir a 109 diputados. En Córdoba, el censo de electores asciende a 647.433, para designar a los 12 parlamentarios que corresponden a la provincia.

20.28 h. Por provincias, Vox lograría escaños en Córdoba (1), Jaén (1), Sevilla (2), Granada (1), Cádiz (1), Málaga (1-2) y Almería (1-2). La única provincia en la que no obtendría representación el partido de Santiago Abascal es Huelva, según el sondeo de GAD 3.

20.16 h. Encuesta. La campanada en el sondeo de GAD 3 la protagoniza Vox, pues los sondeos que se han realizado durante la campaña le otorgaban como máximo 5 escaños. La encuesta de Abc le da hasta 10 diputados.

20.12 h. Encuesta. Con este resultado, la derecha podría gobernar en Andalucía después de 36 años de hegemonía socialista en la Junta. Sumando la cifra más alta de la horquilla, PP, Ciudadanos y Vox lograrían 57 escaños. La mayoría absoluta en el Parlamento andaluz es de 55 diputados.

20.05 h. Encuesta. El PSOE ganaría las elecciones en Andalucía con entre 36 y 38 diputados, lejos de los 55 que dan la mayoría absoluta, el peor resultado de su historia, según una encuesta realizada por Gad3 para el diario Abc, que apunta que Vox entraría en la Cámara Andaluza con entre 8 y 10 representantes.

De acuerdo con la encuesta, el PP lograría entre 22 y 26 diputados, frente a los 33 que tenía hasta ahora; Adelante Andalucía lograría entre 18 y 20 (los mismo que hasta ahora tenían Podemos e Izquierda Unida) y Ciudadanos obtendría entre 19 y 21 (hasta ahora tenía 9).

Si se suman los escaños en la horquilla más alta otorgada en esta encuesta, PP (26), Ciudadanos (21) y Vox (10) superarían las mayoría absoluta (55).

La encuesta ha sido realizada entre el 19 y 30 de noviembre pasado con 4.800 entrevistas telefónicas, la mitad de ellas a móvil y la mitad a fijos.

20.03 h. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a la sede del PSOE sobre las 19.45 horas para seguir el escrutinio de las elecciones andaluzas junto a otros miembros de la dirección del partido y ministros de su Ejecutivo, como el titular de Fomento y secretario de Organización, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta Carmen Calvo.

Está previsto que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la vicesecretaria general, Adriana Lastra, entre otros, acudan también a Ferraz para seguir el desarrollo de la noche electoral.

20.02 h. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la reelección como presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha llegado ya al hotel de Sevilla en el que seguirá el escrutinio de las elecciones autonómicas celebradas este domingo.

En torno a las 19.45 horas, la presidenta ha llegado al hotel Meliá Sevilla, donde el PSOE-A se ha establecido para seguir el resultado de las elecciones. Díaz ha llegado acompañada del secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, y del secretario general de la Presidencia de la Junta, Máximo Díaz-Cano.

19.59 h. La participación en las elecciones andaluzas, las undécimas de ámbito regional, podría ser la más baja de la historia de la autonomía, pues el peor registro se produjo en los comicios de 1990, con un 54,72%, seis puntos por encima del índice alcanzado hasta las 18:00 horas (46,47).

19.51 h. El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, junto al presidente de su partido, Albert Rivera, y la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ha llegado al hotel sevillano donde seguirá el recuento de votos de las elecciones andaluzas. Rivera, que es el único líder nacional que sigue desde Sevilla los resultados de los comicios, se ha mostrado optimista sobre las posibilidades de Cs: "vamos a crecer", ha aventurado.

19:47 h. En la sede del PP en Madrid ya se encuentran los principales dirigentes del partido con el presidente, Pablo Casado, a la cabeza. El líder conservador seguirá el escrutinio de las elecciones andaluzas acompañado de varios miembros de la dirección. Ya están con él el secretario general, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de organización, Javier Maroto.

19.46 h. El candidato del PP a presidir la Junta, Juanma Moreno, ha llegado hoy a la sede del partido para seguir la noche electoral con sensaciones "muy positivas" porque está "todo muy abierto" y considera que "la posibilidad de cambio es real". Sobre la bajada de participación, lo ha ligado a la campaña "muy plana" del PSOE y a la "decepción" por parte de algunos electores con sus partidos, que les han llevado a "quedarse en casa".

Moreno seguirá los resultados electores desde su despacho en la sede del PP andaluz, en la calle San Fernando de Sevilla, acompañado de su equipo de campaña, sus asesores y dirigentes del partido.

Para la noche electoral del PP-A hay acreditados doscientos periodistas de unos cuarenta medios andaluces, nacionales y de otras comunidades autónomas.

19.40 h. La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinadora andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, está en la Sala Cartuja de Sevilla, más conocida como Box, para esperar los resultados de las elecciones autonómicas. Rodríguez llegó desde Cádiz, donde reside y ha votado. A su llegada a la Sala Cartuja, Rodríguez ha hecho unas breves declaraciones en las que ha expresado su esperanza y deseo de que "crezca la participación". Maíllo, por su parte, ha resaltado que tienen una buena "sensación" sobre los resultados.

Rodríguez y Maíllo están siguiendo la noche electoral en una planta superior a la de los cuarenta periodistas acreditados.

La nueva coalición, creada en mayo pasado y formada por Podemos, IU, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, se presenta por primera vez a unas elecciones. En las elecciones de 2015, Podemos obtuvo 15 escaños mientras que IU logró cinco.

19.32 h. El presidente de VOX, Santiago Abascal, y el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Francisco Serrano, están ya en el Hotel Ayre de Sevilla para seguir el escrutinio electoral. La primera de las comparecencias de la noche correrá a cargo de la portavoz del Comité Electoral de VOX, Rocío Monasterio, que valorará los índices de participación en esta elecciones y analizará las primeras encuestas. En el Hotel Ayre hay acreditados unos 73 profesionales de los diferentes periódicos, radios y digitales españoles y algunos medios extranjeros, han indicado fuentes de la formación.

19.20 h. La Junta de Andalucía espera que el escrutinio de las elecciones autonómicas de este domingo se encuentre "bastante avanzado" cuando a partir de las 22.15 horas se pueda comenzar a difundir información sobre los resultados. En su comparecencia de esta tarde, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha recordado que "el acceso a los datos del sistema de escrutinio comenzará cuando cierre la última mesa electoral, que va a ser a las 22.15 horas" en Sanlúcar de Barrameda. Ha indicado que a partir de ese momento se convocará desde el Gobierno andaluz la comparecencia ante los medios para dar a conocer los resultados de los comicios, que, de esta manera, "no será antes de las 22,15 horas", pero tampoco creen que sea mucho después porque para esa hora lo previsto es que el escrutinio esté "bastante avanzado".

19.19 h. La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sevilla ha acordado remitir al Juzgado de Guardia de incidencias la denuncia que el PSOE-A ha presentado por los insultos que dos apoderados de VOX han dirigido a la candidata socialista a la reelección como presidenta de la Junta, Susana Díaz, cuando ha ido a votar este domingo al colegio Alfares de Triana.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes socialistas, que han detallado que la referida denuncia se presentó en la Junta Electoral de Zona de Sevilla, que a su vez "ha resuelto que se remita al Juzgado de Guardia de incidencias, por si los hechos fueran constitutivos de presunto delito electoral".

18.52 h. En la provincia en la que ha caído menos la participación, según los datos de media tarde, es en Almería: 45,95% frente al 48,35% del 2015, 2,4 puntos menos. En esta circunscripción predomina el voto conservador y es en la que Vox conseguirá un escaño, según el sondeo del CIS.

18.42 h. Concluye la comparecencia de Rosa Aguilar.

18.42 h. Aguilar se ha mostrado cauta sobre la alta cifra de abstención y ha dicho que van a esperar a evaluar este dato a cuando cierren los colegios electorales, ya que "en las últimas horas siempre hay bastante afluencia”.

18.40 h. La consejera matiza que excepto los colegios de Sanlúcar de Barrameda y Córdoba que alargan más la jornada, el resto de colegios empezarán con el recuento de las papeletas. Por lo que a las 22.15 horas, ya se tendrá un escrutinio bastante avanzado.

18.39 h. Aguilar aprovecha para reiterar que el acceso a los datos del escrutinio comenzará cuando cierre la última mesa electoral, a las 22.15 horas. "Esto lo ha determinado así la Junta Electoral. A partir de ese momento, convocaremos la comparecencia para explicar los resultados", explica.

18.37 h. La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, comparece para comunicar el dato de participación, a las 18.30 horas: 46,47% frente al 51,41%, un 4,94% menos que a la misma hora en el 2015. Destaca, asimismo, que la jornada sigue transcurriendo con "total normalidad".

18.11 h. La participación en las elecciones autonómicas andaluzas vuelve a caer en el último avance facilitado por el Gobierno andaluz, que pasa de los 4.01 puntos con respecto a 2015 de las 14.00 horas a 5.08, ya que solo ha acudido a votar el 46,33 % del electorado frente al 51,41 % de hace tres años. La provincia de Córdoba, con el 48,9%, es la que registra un mayor índice de participación hasta las 18.00 horas (53,56% en el 2015), mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 42,5%.

17.48 h. El retraso en dos horas en la apertura de los colegios electorales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que demorará el escrutinio de los resultados, ha marcado las primeras horas de la jornada de estas elecciones. Los resultados no se comenzarán a divulgar hasta las 22.15 horas, una vez que cierren los colegios electorales de Sanlúcar afectados por el retraso (Resumen de la jornada hasta esta hora).

17.30 h. Correos ha informado de que todos los votos emitidos en España en estas elecciones están ya en destino, incluidos los llegados en vuelos de esta mañana y que ya están siendo entregados en las mesas electorales sin ninguna incidencia. Para entregar los votos en las 10.038 mesas electorales, distribuidas en los 3.832 locales electorales de Andalucía, Correos ha realizado un despliegue logístico especial en el que están participando cerca de 2.000 trabajadores y más de 1.000 vehículos.

Las claves de las elecciones andaluzas. ¿Podrá gobernar el PSOE en solitario, si no es así con quién pactará o cómo afectará el resultado a los líderes nacionales? Estas son algunas de las incógnitas a resolver.

Vídeo: ATLAS TV

16.31 h. El Comité Electoral del PSOE, órgano que sustituye a la ejecutiva en periodos electorales, seguirá esta noche el escrutinio de las andaluzas desde la sede federal del partido en la madrileña calle de Ferraz, encabezado por el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Aunque los dirigentes socialistas no descartan que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acuda a última hora para compartir con ellos un primer análisis de los resultados electorales, oficialmente no está decidido si lo hará o si permanecerá en la Moncloa, recién llegado hace unas horas de la cumbre del G-20 celebrada en Buenos Aires. Sí asistirá a la reunión de la cúpula de partido la vicepresidenta del Ejecutivo y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, han confirmado a Efe fuentes de su entorno.

16.14 h. El sindicato UGT-A ha querido aclarar este domingo que la organización "no ha pedido el voto para ninguna formación concreta" en las elecciones autonómicas que se celebran en Andalucía, y al respecto señala que "respeta el que miembros del sindicato puedan expresar sus preferencias, pero no en nombre de UGT-A, lo cual queremos dejar claro, ante algunas informaciones aparecidas en las que parecía confundirse una cosa con la otra". Así lo precisa el sindicato en un comunicado después de que el pasado viernes se conociera que más de 200 sindicalistas y simpatizantes de UGT han firmado un manifiesto de apoyo al PSOE en estas elecciones al Parlamento andaluz. De igual modo, desde UGT-A afirman que rechazan "contundentemente cualquier actitud violenta y antidemocrática, especialmente en una jornada como la de hoy, como la sufrida por la candidata socialista, Susana Díaz, en el colegio electoral Alfares, de Triana, cuando sufrió insultos de dos apoderados del partido VOX, al ir a votar, y estando acompañada de su hijo pequeño y de su marido".

15.17 h. Los resultados de las elecciones no se comenzarán a divulgar hasta las 22.15 horas, una vez que cierren los colegios electorales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), afectados por un retraso debido a que no había papeletas de Equo en varias mesas. Así lo ha explicado en conferencia de prensa la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, quien ha indicado que la Junta Electoral ha informado a la Junta de Andalucía de que no se podrán difundir resultados oficiales hasta esa hora, una vez que estén todos los colegios cerrados.

14.58 h. La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, comparece en rueda de prensa en el Centro de Datos habilitado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, donde acaba de facilitar el primer avance de datos de participación, de las 14.00 horas. Aguilar ha añadido que el último colegio electoral en cerrar será el de Sanlúcar (Cádiz), donde ha habido un retraso en la apertura. Ese colegio cerrará a las 22.08 horas.

14.21 h. El 29,93% de los andaluces habían votado a las 14.00 horas, según el primer avance de participación en estas elecciones autonómicas, facilitado por la Junta de Andalucía. Ese porcentaje supone una caída de 4 puntos con respecto a los comicios del 2015, en que a la misma hora, la participación en la comunidad se cifraba en el 33,94.

La provincia de Córdoba, con el 31,67 por ciento, aunque también cuatro puntos menos que en el 2015 (35,96%), es la que registra un mayor índice de participación hasta las 14.00 horas, mientras que Huelva es la que cuenta por el momento con una menor movilización de su electorado, con el 26,8 por ciento.

14.00 h. La Junta de Andalucía ha elevado un requerimiento a la Junta Electoral (JE) para que le indique cuándo podrá comunicar oficialmente los resultados de las elecciones autonómicas, ya que los colegios electorales de Sanlúcar Barrameda (Cádiz) han abierto pasadas las 11.00 de la mañana.

13.20 h. A partir de las 14.30 está previsto que se conozcan los primeros datos de participación. A esa hora, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, tiene previsto comparecer de nuevo en rueda de prensa en el Centro de Datos habilitado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla.

13.16 h. VOX ha anunciado que las dos personas de su partido que "han increpado" a la presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, "han sido apartadas como apoderados" del partido "por conducta inapropiada". Así lo ha comunicado a los medios el partido que en España lidera Santiago Abascal "en relación a la noticia de que dos apoderados de VOX han increpado a Susana Díaz cuando votaba" en la jornada electoral de este domingo, 2 de diciembre, en Sevilla.

13.00 h. El portavoz de Ciudadanos en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha votado pasadas las 11.30 horas en la Biblioteca Municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), acompañado de sus dos hijos, siendo el pequeño la primera vez que ejercía su derecho a voto, y con su mujer. Una vez hecho esto, ha atendido a los medios y viajará a Sevilla para seguir la noche electoral.

Foto: E.P.

12.57 h. En Baena la jornada transcurre con normalidad, según el alcalde, que ha explicado que a primera hora, la ausencia de algunos titulares en las mesas ha llevado a constituirlas con suplentes, informa mariluz Ariza. Además, el corte de la calle que da acceso al colegio situado en la plaza de la Constitución debido a la instalación del árbol de Navidad, ha llevado al PP a presentar una queja, aunque durante las dos horas que ha estado cortada se ha cambiado el sentido del tráfico por la calles Henares para facilitar el acceso en coche. En la foto, la diputada socialista en el congreso, María Jesus Serrano.

Foto: M. ARIZA

12.56 h. Votaciones en Priego de Córdoba. En las imágenes, María Luisa Ceballos, concejal del PP en el Ayuntamiento de Priego y expresidenta de la Diputación, y José Manuel Mármol, alcalde socialista de Priego y senador.

Fotos: RAFAEL COBO

12.56 h. Votaciones en el colegio Averroes de Córdoba capital.

Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

