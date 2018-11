Cs no hablará con partidos que no estén en el Parlamento

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, aseguró ayer que su partido «no ha hablado ni va a hablar» con partidos que no se encuentren representados en el Parlamento andaluz porque «no se sabe si en un futuro estarán o no», informa Efe.

En declaraciones a los periodistas tras realizar un paseo junto a la portavoz nacional, Inés Arrimadas, y el número uno por Cádiz, Sergio Romero, Marín aseguró que su partido «no ha tenido ningún contacto con ninguna fuerza política, ni parlamentaria ni extraparlamentaria».

«No hemos hablado ni vamos a hablar con partidos extraparlamentarios que no se encuentren representados en el Parlamento de Andalucía porque no sabemos si en el futuro estarán o no en él y tendremos o no que hablar con ellos», respondió Marín preguntado por si ha tenido algún contacto con Vox para posibles alianzas tras las elecciones del próximo domingo.

Insistió en que Ciudadanos intentará llegar a un acuerdo con el PP si ambas fuerzas suman lo suficiente para que se produzca ese cambio, y recordó que ha dejado «muy claro» con quién no va a pactar ni llegar a «ningún acuerdo», como son el PSOE y Podemos, integrada en Adelante Andalucía.

Lamentó que el presidente del Partido Popular, Juanma Moreno, siga poniendo en duda el no de Ciudadanos al PSOE y le acusó de estar «completamente desquiciado» y «desesperado porque el PP va a perder mucho espacio y muchos escaños en Andalucía y es una fuerza política que se está hundiendo».