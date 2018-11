Casado pide no escuchar los «cantos de sirenas» de Vox

El PP admitió implícitamente ayer su preocupación por la irrupción de Vox en Andalucía y el riesgo de que logre algún escaño el próximo 2 de diciembre, y en Almería mandó un mensaje a sus votantes tradicionales para que no escuchen los «cantos de sirena» de la formación ultraconservadora. Así, el líder del PP, Pablo Casado, pasó su jornada de campaña andaluza en esta provincia en la que Vox podría lograr un escaño, según el CIS preelectoral andaluz, aunque otros sondeos creen que será en otras circunscripciones en las que Vox entraría en el Parlamento andaluz.

Los populares almerienses no esconden su preocupación por esta posibilidad, sobre todo en una provincia como ésta, en la que el discurso contra la inmigración del partido de Santiago Abascal puede calar en cierta parte del electorado. De hecho, a la inmigración se ha referido Casado en su intervención en un acto con mayores ayer en Almería en el que ha insistido en que no puede haber «papeles para todos» y ha dado su apoyo a las fuerzas de seguridad para defender «sin complejos» las fronteras, recalcando que quienes lleguen al país deben hacerlo de forma legal y tienen que respetar la cultura, las libertades, los derechos y la Constitución Española, porque, si no, «se han equivocado de país».

Casado, además, volvió a apelar al voto útil y señaló que si ganase en Andalucía, a Pedro Sánchez le quedaría «dos telediarios» en la Moncloa.