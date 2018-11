Casado: "No podemos permitir un Gobierno de comunistas, socialistas y populistas"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha cerrado la campaña de su partido en Córdoba, con un acto celebrado a las cinco de la tarde en el polideportivo del colegio mayor La Asunción, lleno a rebosar de banderas españolas y andaluzas, porque considera la provincia "importantísima" y con capacidad para "obtener un gran resultado". Ha defendido que "Andalucía no puede permitirse un gobierno de comunistas, socialistas y populistas", al tiempo que ha hecho hincapié en que "somos los únicos que no vamos a pactar con el PSOE".

Casado, que ha salido de inmediato para Sevilla, donde tiene previsto celebrar a las 19.30 horas el acto final de la campaña electoral andaluza, ha explicado que ha hecho un gran esfuerzo para apoyar a José Antonio Nieto en el último día antes de las elecciones. "No me quería perder por nada en el mundo el cierre de campaña en Córdoba", ha dicho, una ciudad donde ha estado en dos ocasiones estos 15 días y fue la primera provincia que visitó tras ser elegido presidente nacional. Ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no haya pasado por Córdoba en esta campaña y se ha preguntado "si es Susana Díaz quien no quiere que venga". El presidente nacional del PP tiene claro que las elecciones andaluzas son "el primer paso para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa".

Pablo Casado, durante su acto de campaña de esta tarde en el colegio mayor La Asunción de Córdoba. Foto: A.J. GONZÁLEZ

A los militantes les ha dicho que "son la clave para ganar las elecciones el domingo" y les ha animado a explicar a los que "hayan dudado del partido por las difíciles circunstancias, que es un orgullo, que es el que defiende sus intereses y principios sin complejos". Por eso, este domingo, ha dicho, hay dos opciones, "o la continuidad de 40 años en blanco y negro o optar por el cambio", por un Gobierno que "respete esta tierra y garantice su futuro".

El cabeza de lista por Córdoba, José Antonio Nieto, ha vaticinado este domingo "un resultado histórico". Ha señalado que el PSOE "sabe que puede perder, está más débil que nunca y está tratando de dividir el voto del cambio". Ante tantos colores presentes "el aire del cambio está en el azul de toda la vida", que es "el del sentido común, el que nunca falla".

A ambos dirigentes populares les han precedido en las intervenciones el candidato a la Alcaldía, José María Bellido, y el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, que se han dirigido hacia los cientos de militantes concentrados en el pabellón, con alcaldes y representantes del partido de la provincia.