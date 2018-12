Casado deja la puerta abierta a ceder consejerías a Vox

Este lunes no quiso aclararlo, pero este martes ya no se ha resistido. Pablo Casado, el presidente del PP, ha aclarado que no vetará la posibilidad de que Vox ocupe alguna de las consejerías de la Junta de Andalucía si finalmente llega a un pacto con los ultras para gobernar esa comunidad autónoma. El PP (26 escaños) y Vox (12) necesitarían en todo caso a que esa alianza de derechas se sumanra Ciudadanos (21).

En una entrevista en RNE, Casado ha respondido que lo único "innegociable" con la fuerza de ultraderecha y con el partido naranja es la presidencia, que quiere que ocupe el candidato popular, Juan Manuel Moreno. "Creo que la única posición de partida que es innegociable, que hemos dicho en el Comité Ejecutivo del PP, es que Moreno tiene que ser presidente de la Junta y el PP tiene que ser quien lidere ese cambio", ha declarado. En su opinión, el partido conservador, por ser el más votado de ese bloque de derechas, es el que debe liderar el cambio en Andalucía. "Y luego ya si es un acuerdo de investidura, o si es un acuerdo de legislatura o es un acuerdo de Gobierno, se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos y luego Vox tendrá que decir si tiene una posición pasiva, es decir abstenerse para facilitarlo, o activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos cuatro años", ha continuado.

Moreno no sabe, en todo caso, si Vox querrá asumir esa responsabilidad, porque no tiene claro si el partido de Santiago Abascal quiere participar en la Junta. "Nuestra actitud va a ser abierta, flexible y posibilista", ha afirmado en la Sexta sobre la posibilidad de que alguna consejería acabe en manos de los ultras.

El aspirante a la presidencia de la Junta por el PP ha reivindicado este martes la "legitimidad" de su formación para liderar "el cambio" en la comunidad por número de votos, historia y experiencia en la gestión, por lo que ha emplazado a Ciudadanos y Vox a "asumir ese mandato" y que nadie "bloquee" ni "dinamite" la posibilidad, dejando la puerta abierta a una posible repetición electoral en caso de que no haya acuerdo.

En su comparecencia en el comité ejecutivo autonómico del PP-A, Moreno ha garantizado que no van a "ceder en el empeño de ese liderazgo", para lo que dialogará con Ciudadanos y Vox, y ha advertido de que cualquier formación "que trunque el sueño" tendrá un fuerte castigo en las siguientes elecciones.