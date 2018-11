«¿Bajar los brazos? En el PP, nunca»

-Lo primero: ¿Cómo va la campaña, y más siendo la coordinadora de la misma?

-Va muy bien. Estamos recorriendo todos los pueblos, reuniéndonos con colectivos… escuchándoles y trasladándoles nuestras propuestas, animándoles a que pierdan el miedo al cambio, a que crean en nuestra tierra, a que vean que el cambio no es solo posible… es necesario.

-Pues coordinar la campaña es toda una responsabilidad.

-He tenido la suerte de que mis compañeros de partido, con mi presidente a la cabeza, han confiado en mí. Y hay un equipo muy grande del partido. Sin embargo, no hemos considerado esta campaña sola. No son solo las elecciones del domingo que viene, también tenemos pronto elecciones municipales y europeas, y hemos afrontado todo este periodo electoral como una etapa completa. Yo, como todas las responsabilidades que he asumido en la vida, lo he hecho con plena conciencia de sus consecuencias.

-¿Por ese concepto de campaña ‘global’ han incluido entre los actos la presentación de algunos candidatos a alcaldías?, ¿o es que ya se piensa más en otras elecciones?

-No, nuestro plan estaba en curso y han sido precisamente las elecciones andaluzas, que tenían que haber sido en marzo, las que se han adelantado por el fracaso de Susana Díaz y el Partido Socialista en Andalucía. Desde que celebramos el congreso provincial nos marcamos una hoja de ruta que no vamos a romper. Nuestro objetivo no es solo las elecciones, es trabajarnos la confianza de los cordobeses. Por otra parte, las autonómicas y las municipales van de la mano, porque la Junta es la que tiene las competencias en muchísimos asuntos que afectan a los ayuntamientos y a los vecinos. Un cambio de gobierno en Andalucía también es una oportunidad para los ayuntamientos.

-Está acostumbrada a defender los intereses de Andalucía en el Senado, en Madrid. ¿Se ha hecho a la idea de cómo será defenderlos desde Sevilla?

-Para mí venir a Andalucía es un placer. Si una tiene vocación política y quiere cambiar las cosas, no hay nada más ilusionante que poder tener la oportunidad de cambiar Andalucía. Es un reto personal y profesional motivador, que me llena de responsabilidad pero que también me da perspectivas de futuro. Después de hablar con tanta gente me surgen mil ideas de cosas que podemos hacer por nuestra tierra. Respecto a tener a la vez un puesto en el Senado y en el Parlamento andaluz, no son incompatibles. Pero tampoco lo era el cargo de concejala y senadora y yo dejé el Ayuntamiento.

-Ha sorprendido el extensísimo programa electoral del PP, de 430 páginas. No quiero molestar pero, cuando se promete tanto… ¿realmente hay fe en ganar?

-¿La fe? Dejémosla para otras cuestiones. Aquí se trata de la vocación de servicio y de que Andalucía necesita otra gestión y otro modelo de gobierno. De hecho, nosotros decimos que no hemos presentado un programa electoral, hemos presentado un programa de gobierno. No somos un partido de brazos caídos, somos un partido con vocación de llegar a gobiernos porque tenemos los mejores proyectos para nuestros vecinos. Insisto: ¿Bajar los brazos? en el PP, nunca. Tenemos mucha gente detrás nuestra.

-He observado que se han volcado ustedes en los pueblos en esta campaña. ¿Es para contrarrestar la campaña en los pueblos de Ciudadanos?, ¿temen perder presencia en los pueblos?

-Nuestra campaña no está volcada en los pueblos, está volcada en la población y en los intereses de la población. Gran parte de la campaña está centrada en Córdoba capital porque también gran parte de la población cordobesa está ahí, aunque sí es verdad que el PP de Córdoba es un partido de toda la provincia. Todos somos iguales, aunque por desgracia comprobamos en los pueblos cómo no todos tenemos las mismas oportunidades: colegios, infraestructuras sanitarias… Por eso a esos pueblos que sufren la desigualdad por causa de los 40 años de gestión socialista tenemos que trasladarles que no tengan miedo a cambiar el gobierno de la Junta de Andalucía.

-Pocas veces se ha visto a un partido en Córdoba con tanta presencia en campaña de líderes nacionales. ¿Por qué?

-Son unas elecciones muy importantes para el PP, pero estamos volcados con toda Andalucía. El partido está renovado, con un líder muy consolidado, muy fuerte, muy querido (el otro día lo pudimos ver en la provincia)... ¡Y está bien que vengan! Son unas elecciones importantes, no solo para el PP, sino por lo que nos jugamos en Andalucía.