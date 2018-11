Ana Pastor subraya que "la gente debe saber cuando se hace populismo"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha lanzado un mensaje "por el cambio" en un encuentro de afiliados en el hotel Córdoba Centro. La presidenta de la Cámara Baja ha desgranado los problemas que "marcan" el día a día de esta tierra.

Pastor ha apuntado que "lo primero que se debe mejorar es la sanidad; cuando alguien pide cita y se la dan para un año y medio, es un problema significativo". En otro orden de aspectos, Pastor ha apuntado que "se deben renovar las titulaciones universitarias para potenciar las oportunidades laborales, sobre todo de los más jóvenes".

Aspectos, que como ha desgranado la presidenta del Congreso, "se deben mejorar trabajando y no con titulares". Al respecto, Pastor ha señalado que "la gente en Andalucía es inteligente y sabe distinguir cuando le están haciendo populismo o no", pero sobre todo "lo que se debe mantener es la honorabilidad política: los logros que se consiguen no pueden asociarse a uno mismo porque no se puede vivir de la política".

Por último, Pastor ha sentenciado que estas elecciones son "importantísimas ya que la población de esta tierra vive un momento importante, en el que se deben apostar por los jóvenes que llevan demasiados años viendo más de lo mismo". La presidenta de la Cámara Baja ha cerrado su intervención subrayando que "lo más importante es la unidad de España, la soberanía y la igualdad de oportunidades entre todos los españoles".